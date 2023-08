Gebraut, abgefüllt, ausgeliefert: Brauhaus Garmisch ist gestartet - und bald wird gefeiert

Von: Katharina Bromberger

Lieferung angekommen: Unter anderem beim Orterer-Getränkemarkt im Ortsteil Garmisch wird das Bier aus dem heimischen Brauhaus schon angeboten. © privat

Das Bier steht in den Getränkemärkten. Direkt an der Brauhausstraße können es Kunden ebenfalls kaufen. Damit ist das Brauhaus Garmisch offiziell in Betrieb. Gefeiert aber wird erst, wenn auch das Restaurant eröffnet.

Endlich: Antonius Huber und Alexander Müller (r.) freuen sich über den Start. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Garmisch-Partenkirchen – Der Lastwagen ist unterwegs und verbreitet eine Botschaft: Heimat braucht Bier. Er hat es auch gleich dabei, viele Kästen davon, gebraut und abgefüllt im neuen Brauhaus Garmisch. Auch das steht in großen Buchstaben auf den Lkw-Seitenwänden, daneben das Logo fürs neue Etikett. Dieser Lkw verkörpert einen großen Schritt für Antonius Huber und Alexander Müller. Denn damit wird ihr Traum tatsächlich wahr: Getränkemärkte werden erstmals mit ihrem Garmischer Bier beliefert, das komplett vor Ort hergestellt wird. Und nicht nur damit.

Ehrgeizig war das Ziel der beiden Inhaber. Zum Start wollten sie gleich voll einsteigen. Also nicht nur ihr neues Helles und das Kellerbier anbieten – diese ungefilterte Variante kennen die bisherigen Kunden bereits, es war früher das Garmischer Hell –, sondern gleich die ganze Palette an Getränken. Das haben sie geschafft. Zum Sortiment gehört nun auch ein eigenes Weißbier und, als Spezial, der „Sunnawind“. Dieses Schankbier weist nur einen Alkoholgehalt von 3,5 Prozent auf im Gegensatz zu den 4,9 Prozent beim Hellen. „Das schmeckt fruchtig erfrischend, wie Radler ohne Limo“, sagt Antonius Huber.

Cola-Mix vom Brauhaus Garmisch: Namen noch gesucht

Ein Getränk ganz ohne Alkohol haben die gebürtigen Garmisch-Partenkirchner ebenfalls nach eigenem Rezept kreiert: ihr Cola-Mix. Weil das langweilig klingt, suchen die Freunde und Geschäftspartner – Müller ist für das Brauen, Huber für die Werbung und das Finanzielle zuständig – dafür noch einen Namen. Das haben sie so auch aufs Etikett gedruckt. Viele Vorschläge bekamen sie bereits, jeden Tag trudeln neue per E-Mail ein. „Ist ganz lustig, was sich die Leute alles einfallen lassen“, sagt Huber. „Da kommen die wahnsinnigsten Sachen.“ Die wirklich Verrückten verrät er gar nicht, er lacht nur. Mit dabei waren Gap-Mix, Gipfel-Mix, Garmischer Sonne, Gapola (aus Gap und Cola) oder Garmischer Spezl – was Huber gefällt, was er aber verwerfen muss. Denn in der Schreibweise ähnelt es zu sehr dem geschützten Original-Spezi. Vorerst lassen sie die Namenssuche weiterlaufen.

Angeboten wird die einmalige Garmisch-Partenkirchner Mischung aus Cola und Orangenlimonade in der 0,5-Liter-Flasche. So wie auch das Keller- und das Weißbier. Das Helle gibt es neuerdings zudem als 0,33-Liter-Version, das „Sunnawind“ nur in der kleineren Variante. Bislang in den ersten vier Getränkemärkten: Getränke Sprenger, Edeka Bartl und Orterer in Garmisch sowie Partenkirchen. Doch das Angebot wird ausgebaut. Denn zuvor gab es das Garmischer Hell, das noch in Ingolstadt gebraut wurde und heute Kellerbier heißt, in mehreren Edeka- und Orterer-Märkten, bei Rewe und Fristo. „Das soll in Kürze auch wieder so sein“, kündigt Huber an.

Direkter Verkauf an der Rampe an der Brauhausstraße 23

Viele wichtige und große Schritte. Etwas Besonderes aber bleibt für die beiden der Rampenverkauf, wie Huber den direkten Verkauf am Brauhaus nennt. Er läuft offiziell seit gut zwei Wochen. Die ersten Kunden aber waren schon früher da: Gezielt luden die Inhaber all jene ein, die sich im Vorfeld Bierscheine besorgt hatten. Damit gaben sie ihr erstes offizielles Bier von der Brauhausstraße 23 an die Kunden aus, die das Großprojekt von Anfang an unterstützten. „Die Leut’ haben sich richtig gefreut – was uns richtig gefreut hat“, sagt Huber. „Das war einfach schön.“ Seitdem hat sich das Angebot herumgesprochen, immer wieder schauen Garmisch-Partenkirchner vorbei, um das echt heimische Bier direkt an der Rampe mitzunehmen. Manch einer bleibt kurz da auf einen Ratsch und eine Halbe. Genau so haben sich Huber und Müller das gewünscht und vorgestellt.

Im Sommer 2022 begannen sie mit dem Bau der Brauerei. Millionen haben sie investiert, um in ihrer Heimat nach fast 50 Jahren das Brauhaus Garmisch wieder aufleben zu lassen. Noch ist das Großprojekt aber nicht komplett abgeschlossen. Führungen, Verkostungen und das Angebot zum Mitbrauen werden folgen. Zudem steht die Eröffnung des Restaurants neben der Brauerei bevor. In den kommenden zwei bis drei Wochen, schätzt Huber, wird aufgesperrt. „Und groß gefeiert.“ Das steht fest. Unbedingt wollen die beiden ein Fest organisieren mit Einheimischen und Ortsvereinen. Schließlich soll ihr Bier ein Bier aus der Heimat für die Heimat sein.

Heimisches Bio-Bier an der Chamonixstraße Antonius Huber und Alexander Müller haben das Brauhaus Garmisch zurückgebracht, fast an seinen ursprünglichen Ort: 1972 wurde es an der Brauhausstraße 19 endgültig geschlossen, nachdem Löwenbräu die Geschäfte 1971 übernommen hatte. Heimisches Bier aber entsteht heute nicht nur an der Brauhausstraße 23, sondern auch in kleinerem Umfang an der Chamonixstraße 10. Dort stellt der Garmischer Hof seit Oktober 2019 sein Bio-Bier in der eigenen Brauerei her – auch dort eine Herzensangelegenheit der Inhaber-Familie Seiwald. Drei Sorten gibt es zum Genießen: das Hausbier beziehungsweise „Bayrisch Ale“, das Saphir Weißbier oder ein wechselndes Spezialbier wie Maibock, IPA oder Sout. Ausgeschenkt wird es nicht nur vor Ort an die Besucher des Restaurants, die auch einen freien Blick ins Sudhaus haben. Darüber hinaus ist es in ausgewählten (Bio-)Märkten in der Region zu bekommen. (kat)