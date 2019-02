Der Gehsteig an der Brunntalstraße wird verlegt - aus einem guten Grund

Das Kinderbüro an der Brunntalstraße soll wachsen und endlich eine eigene Freifläche bekommen. Damit verbunden ist die Verlegung des Gehwegs, die ein besseres Überqueren der Straße mit sich bringt. Der Bauausschuss hat dieses Vorhaben schon einmal abgesegnet.

Garmisch-Partenkirchen – Der Ist-Zustand – unbefriedigend. Für alle Seiten. Deshalb hat Prof. Dr. Florian Neuner die Initiative ergriffen. Er will die Grünfläche vor seinem Haus an der Brunntalstraße in Garmisch-Partenkirchen kaufen. Und zwar inklusive Gehweg, der derzeit den Grünbereich vom Eingang des Kinderbüros trennt. „Momentan ist es nur ein Provisorium“, verdeutlichte er im Bauausschuss das Dilemma. Für die Mädchen und Buben, die dort häufig spielen, alles andere als optimal. „Es wäre viel leichter, wenn man das Ganze durch einen Zaun abgrenzen könnte“, betonte Neuner im Bauausschuss.

Sein Vorstoß kam an bei den Kommunalpolitikern. Mit der Folge, dass der Bürgersteig Bauamtsleiter Jörg Hahn zufolge künftig außen an der Grünfläche vorbeigeht. „Das erleichtert die Fußweg-Führung und erlaubt Querungen.“ Daher empfahl er, der Entwidmung des Bürgersteigs zuzustimmen und eine Ausnahme vom Bebauungsplan zuzulassen. Dem schlossen sich die Mitglieder des Bauausschusses einstimmig an. Sobald auch ihre Kollegen aus dem Finanzausschuss grünes Licht gegeben haben, steht der Umgestaltung der Kinderbüro-Freifläche nichts mehr im Weg.

Hausbesitzer steht voll hinter dem Kinderbüro

Dankbar zeigt sich Rosa Hochschwarzer, Geschäftsführerin der Frau und Beruf GmbH, die das Kinderbüro an der Brunntalstraße betreibt, über dieses Votum und vor allem über das Engagement des Hausbesitzers. „Wir sind sehr froh, wenn wir über die Fläche verfügen können“, unterstreicht sie. „Es ist einfach schön, mit den Kindern rauszugehen.“ Aktuell werden dort zehn Mädchen und Buben zwischen zwei und drei Jahren betreut. Allerdings laufen Überlegungen, weitere Plätze zu schaffen. „Unser langfristiges Ziel sind 16 bis 18“, sagt Hochschwarzer. Um das zu erreichen, müssten unter anderem die Büros der Einrichtung umziehen.

Neuner steht hinter diesem Vorhaben und unterstützt seine Mieter nach Kräften. Vorrang hat für ihn, die Umgestaltung der Freiflächen in diesem Sommer umzusetzen. Nachdem damit die von Bauamtsleiter Hahn angesprochenen Vorteile für die Fußgänger einhergehen, „ist das doch eine Win-win-Situation für alle“. Die zusätzlichen Plätze und die Verlegung der Büroräume seien dann der nächste Schritt. Aber auch bei dessen Umsetzung zeigt er sich zuversichtlich. Mit seinem Mieter ist er nämlich sehr zufrieden. „Es ist doch schön, wenn man Kinder im Haus hat.“