Sänger- und Musikantentreffen soll Geldsegen für Garmisch-Partenkirchner Bergwacht bringen

Von: Josef Hornsteiner

Freuen sich auf ihren Auftritt: der Dreiwinkl-G’sang mit (v. l.) Tamara Kaltenbacher, Erika Dettendorfer und Michi Scheil. © Privat

Ein Sänger- und Musikantentreffen für den guten Zweck wird am 25. März im Garmisch-Partenkirchner Kongresshaus stattfinden. Acht Gruppen werden auf der Bühne stehen. Die Erlöse kommen der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen zugute.

Garmisch-Partenkirchen – Es ist eine Veranstaltung, die bei den letzten Auflagen jeweils über 700 Zuhörer in ihren Bann zog. Im Kongresshaus-Festsaal wird nach 2009 wieder das Sänger- und Musikantentreffen „Aufg‘spuit und g‘sunga“ auf die Beine gestellt. Die Gruppen sind querbeet gemischt aus dem Landkreis, Chiemgau und sogar aus Südtirol.

Heuer organisiert das Treffen (Samstag, 25. März, 20 Uhr im Kongresshaus) genauso wie vor 13 Jahren die Hinterleit’n-Musi gemeinsam mit den Ehrenamtlichen der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen. Sie sind auch die Begünstigten der Benefizveranstaltung. Der Reinerlös kommt den alpinen Rettern zugute. Und damit die Spendenkasse gut gefüllt ist und viele Besucher hereinströmen, hat Stefanie Weiß für acht namhafte Gruppen aus dem Alpenraum gesorgt, die gerne für den guten Zweck in Garmisch-Partenkirchen auftreten.

Für traumhafte Klänge sorgen (v. l.) Maresa Kofler, Vroni Bader und Stefanie Weiß. © privat

Die weiteste Anreise haben die Kaserolmsänger aus St. Lorenzen im südtirolerischen Pustertal. „Mit echter, einfacher und ehrlicher Volksmusik bringen sie Bodenständigkeit, Heimatliebe und Brauchtum zum Ausdruck“, erklärt Georg Oberhöller. „Sie vermag Herzen zu verbinden über jede Grenze hinweg und hilft, so manche Herausforderung im Leben zu bewältigen.“ Die vierstimmige Gruppe besteht schon seit 23 Jahren. Zum Repertoire gehört einiges aus der Feder von Sepp Oberhöller, der treibenden Kraft der Gruppe. Neben flotten Liedern und Stücken für Volksmusikabende schätzen sie besonders das Singen bei kirchlichen Anlässen.

Die 306er-Musi ist eine fünfköpfige Tanzlmusi aus dem Chiemgau. Den Namen gaben sie sich, weil die Heimatorte der Musikanten durch die Bundesstraße 306 verbunden sind.

Zahlreiche Gruppen aus dem Landkreis, Chiemgau und sogar aus Südtirol auf der Bühne

Anderl und Andreas Leidgschwendner sind die Erste und Zweite Stimme des Haushamer Bergwachtgsangs. Begleitet werden sie an dem Benefizabend von Maria Holzer an der Zither sowie Heiner Oberhorner an der Gitarre.

Aus Nußdorf am Inn und Miesbach stammen die Mitglieder der Oimräsalmusi. Seit fast zehn Jahren spielen die immer noch jungen Künstler echte, alpenländische Volksmusik mit zwei Klarinetten, Ziach, Harfe und Kontrabass. In ihrem Repertoire finden sich auch selbst geschriebene Stücke. Zu ihren Erfolgen darf die Oimräsalmusi den Traunsteiner Lindl im Jahr 2014, einige Fernsehproduktionen im BR und das Mitwirken auf diversen Tonträgern zählen.

Für Michi Scheil aus Piding (Rupertiwinkel) und Erika Dettendorfer aus Nußdorf am Inn war zu Beginn das größte Problem, einen geeigneten Namen für einen Gesang zu finden, der ortstechnisch doch ein stückweit auseinander liegt. Gemeinsam mit Tamara Kaltenbacher aus Berchtesgaden nannte man sich fortan Dreiwinkl-G’sang. „Da alle drei aus verschiedenen Ecken beziehungsweise Winkeln stammen“, sagt Weiß.

Die drei einheimischen Gruppen sind wohl bekannt im Landkreis. Die Mittenwalder Zithermusi, das Harfentrio Weiß-Bader-Kofler und die Hinterleit’n-Musi, welche das Sängertreffen mitorganisiert, komplettieren den Abend zugunsten der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen. Durch die Veranstaltung führt Markus Tremmel, der durch BR-Funk und -Fernsehen Bekanntheit erlangt hat. JOSEF HORNSTEINER

Karten Das Musikanten- und Sängertreffen „Frisch aufg’spuit und g’sunga“ zugunsten der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen findet am Samstag, 25. März, um 20 Uhr im Kongresshaus statt. Karten gibt’s im Vorverkauf im Trachten- und Modehaus Grasegger in Garmisch-Partenkirchen (0 88 21/94 30 00) sowie im Einrichtungshaus Dahlmeier (0 88 21/10 11). Der Preis liegt bei 18 Euro. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.