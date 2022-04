Fall für den Denkmalschutz: Gemeinde stoppt Abbrucharbeiten am Haus Hohenleitner

Projekt umstritten

Von Alexander Kraus schließen

Die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen lässt im Ringen um das Haus Hohenleitner, das möglicherweise ein Fall für den Denkmalschutz ist, die Muskeln spielen: Die Rathaus-Verwaltung stellte per Anordnung die Abbrucharbeiten ein.

Garmisch-Partenkirchen – Das ehemalige Kaufhaus Hohenleitner im Ortsteil Garmisch soll abgerissen werden. Anstelle des Geschäftsgebäudes an der Fürstenstraße will der neue Eigentümer, die Black Swan Properties GmbH, zwei Wohnhäuser mit einer Gewerbeeinheit samt Tiefgarage bauen. Dagegen richtet sich eine Petition des Weilheimer Architekten Heiko Folkerts. Zudem prüft das Landesamt für Denkmalpflege (LfD), ob das Anwesen schützenswert ist. Die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen hat nun reagiert und eine Baueinstellung angeordnet. Sollte diese missachtet werden, droht ein empfindliches Bußgeld in Höhe von bis zu 500 000 Euro.

Bei einer Kontrolle stellten Gemeindemitarbeiter fest, „dass vereinzelt Fenster aus dem Anwesen entnommen wurden sowie die Brüstung des westlichen Balkons zum Teil entfernt wurde“, berichtet Silvia Käufer-Schropp auf Tagblatt-Nachfrage. Um bis zur Klärung durch das LfD weitere Schritte zu verhindern, seien sämtliche Arbeiten durch Vermerke am Anwesen und durch einen Bescheid eingestellt worden, erklärt die Rathaus-Sprecherin.

Seit 2017 setzt der Bebauungsplan das Anwesen als nicht zu erhaltend fest

Seit 2017 setzt der Bebauungsplan das Anwesen als nicht zu erhaltend fest. Dazu konnten die Träger öffentlicher Belange Einwände vorbringen. „Stellungnahmen in Richtung einer etwaigen Denkmaleigenschaft des Anwesens Fürstenstraße 20 oder einer vorzunehmenden Untersuchung kamen von keiner Seite“, sagt Elisabeth Koch. Die Bestandspläne des Areals seien dem LfD zur Verfügung gestellt worden, berichtet die CSU-Bürgermeisterin. Derzeit stimmt Projektentwickler Marco Schöffel mit der Kommune ab, welche Nutzungen auf dem 1800 Quadratmeter großen Grundstück möglich sind.

Der Eigentümer versteht indessen den Initiator der Petition nicht: „Das Haus wurde komplett entkernt, das Mauerwerk ist durchtränkt, die Bausubstanz ist gesundheitsgefährdend, hinter den Vertäfelungen steckt Schimmel.“ Nur der Abriss bleibe. In den kommenden Wochen untersuchen ein Kunsthistoriker und das LfD das Gebäude, dazu gibt es einen Ortstermin mit dem Bauamt.

Nach der Baueinstellung legte Schöffel die Vorbereitungen für den Abbruch auf Eis. Vor einigen Wochen habe eine Umweltbehörde Proben an den Wänden entnommen, dazu seien auch Fenster zum Lüften ausgehängt worden, berichtet er. Der Eigentümer bekomme viel Zuspruch, den Schandfleck zu entfernen. „Das war nie ein Schmuckstück.“ Der Polizei sei es nur recht, wenn es abgerissen werde, weil es schon von Landstreichern besetzt worden sei. Zudem werde befürchtet, dass sich dort möglicherweise Demonstranten, die gegen den G7-Gipfel protestieren, einsiedeln.