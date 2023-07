Garmisch-Partenkirchen: Ex-Freie-Wählerin Lilian Edenhofer flirtet mit der FDP

Von: Andreas Seiler

Teilen

Ist aus dem Ortsverein der Freien Wähler ausgetreten: Lilian Edenhofer - hier im Bürgermeisterwahlkampf 2020. © Mayr

Nach dem Bruch mit den Freien Wählern geht Garmisch-Partenkirchens Gemeinderätin Lilian Edenhofer auf Tuchfühlung zur FDP. Offenbar reichte sie bei der Partei ihres neuen Fraktionskollegen Martin Sielmann einen Mitgliedsantrag ein – zog diesen aber wieder zurück. Über die Hinter- und Beweggründe lässt sich vortrefflich spekulieren.

Garmisch-Partenkirchen – Ex-Freie-Wählerin Lilian Edenhofer und FDP-Mann Martin Sielmann sind bei einigen ihrer Kollegen im Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat als Duo Infernale verschrien. Die beiden, neuerdings in der Zweierfraktion Freie und Liberale für Garmisch-Partenkirchen vereint, betreiben Fundamentalopposition. Insbesondere ihr Verhältnis zu Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) gilt als toxisch.

Neue Allianz mit Martin Sielmann

Bemerkenswert: Die neu geschmiedete Edenhofer-Sielmann-Allianz im Gemeinderat hatte keine Auswirkungen auf die Kräfteverhältnisse in den Ausschüssen, da beide Ortspolitiker als Einzelgänger betrachtet wurden (wir berichteten). Das Machtgefüge würde sich jedoch ändern, sollte Edenhofer – die einstige Hoffnungsträgerin und Bürgermeisterkandidatin der Freien Wähler trat nach Streitigkeiten aus der Partei aus – in der FDP eine neue Heimat finden. Dann wären zwei Liberale in dem Gremium vertreten – und die Karten müssten neu gemischt werden.

Ein nicht abwegiges Szenario: Denn Edenhofer war anscheinend tatsächlich drauf und dran, Mitglied der FDP zu werden. Nach Tagblatt-Informationen reichte die Kreis- und Gemeinderätin einen Aufnahmeantrag ein, ließ diesen dann aber wieder fallen. Offiziell bestätigt wird dies nicht. Maria Ackermann, die Kreischefin der Freien Demokraten, wollte sich dazu nicht äußern.

Edenhofer selbst hält sich in der Causa ebenfalls bedeckt. Weder bestätigt noch dementiert sie ihren Flirt mit den Wirtschaftsliberalen. Nur so viel: „Die FDP wäre eine Option“, sagt sie. Aber auch das Kapitel Freie Wähler scheint bei ihr noch nicht ganz abgeschlossen zu sein. „Mein Herz schlägt für die Freien Wähler“, betont Edenhofer. Parteichef Hubert Aiwanger, von dem sie ein großer Fan sei, habe ihr höchstpersönlich die Rückkehr nahegelegt. Sie bleibe aber jetzt fürs Erste ohne Parteibuch, bekräftigt die Kommunalpolitikerin, denn: „Es ist gut so, wie es jetzt ist.“

Der Annäherungsversuch an den 38 Mitglieder starken FDP-Kreisverband, genauer gesagt an dessen Führungsriege, scheint nicht gerade harmonisch verlaufen zu sein. „Ich möchte mit diesem Vorstand nichts zu tun haben“, schimpft Edenhofer, ohne Einzelheiten zu nennen. Diese sind dafür in der Gerüchteküche zu hören. Angeblich, das zumindest berichtet ein Insider, wollten Ackermann und ein kleiner Zirkel die streitbare Garmisch-Partenkirchnerin nicht in den eigenen Reihen haben – und hätten sie mehr oder weniger vergrault.

Sielmann lässt das alles kalt. Die Allzweckwaffe der FDP bei Wahlen schwärmt in den höchsten Tönen von seiner Fraktionskollegin Edenhofer. Diese sei erfahren, engagiert, bodenständig und im Kreisort tief verwurzelt. Er, so Sielmann, würde es daher sehr begrüßen, wenn sie der FDP beitrete.

Machtkampf in der FDP

Das Verhältnis der Werdenfelser FDP zu dem selbstbewussten Diplomaten ist, vorsichtig formuliert, belastet. Und es sieht auch nicht danach aus, dass sich der Konflikt in Wohlgefallen auflöst. Zur Erinnerung: 2021 brach ein offener Machtkampf aus. Ortschef Elias Fischbacher forderte Sielmanns Rücktritt – was dieser harsch zurückwies. Kurz darauf kehrte Sielmann genervt dem Kreis- und Ortsverband den Rücken zu und schloss sich stattdessen der FDP-Auslandsgruppe Europa an. Mittlerweile sei er aber wieder zu den Werdenfelser Liberalen zurückgekehrt, berichtet er. Denn: „Ich lebe hier und habe hier meine Mandate.“

Erstaunlich: Für die Kreisvorsitzende Ackermann ist das Comeback noch nicht in trockenen Tüchern. Das Verfahren laufe noch, sagt sie. Dem Vernehmen nach liegt der Fall bei einem Schiedsgericht.

Wie dem auch sei: Eine Aussöhnung ist nicht in Sicht. Sielmann lässt an seinen Kollegen vor Ort kein gutes Haar. Von diesen komme keine einzige kommunalpolitische Initiative, kritisiert er – und fragt sich, wie so Sitze im Kreis- und Gemeinderat gewonnen werden sollen. „Ich ermutige sie, mehr zu tun. Aber es passiert nichts.“