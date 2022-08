Gemeindewerke ziehen Bilanz zum Geschäftsjahr 2021 - „stehen blendend da“

Von: Tanja Brinkmann

In der Biogasanlage in den Loisachauen werden die Bio-Abfälle aus dem ganzen Landkreis in Energie verwandelt. Bei der Fernwärme wird investiert © Gemeindewerke

Eigenerzeugung ist für Wodan Lichtmeß der Schlüssel, um den aktuellen Krisen zu trotzen. Die harten Corona-Zeiten hat der Vorstand der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen so gut überstanden. Um auch den Auswirkungen des Ukraine-Konflikts zu trotzen, will er noch mehr Energie selbst produzieren.

Garmisch-Partenkirchen – Wodan Lichtmeß fühlt sich bestätigt in seinem Kurs. Seit Jahren setzt der Vorstand der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen darauf, Energie selbst zu erzeugen. Geschaffen wurden die Biogasanlage in den Loisachauen, der Solarpark am Lachen, das Schachtkraftwerk an der Loisach bei Großweil und etliche andere Projekte. Strom, Gas und Wärme fließen daraus und decken 50 Prozent des Bedarfs ab. Deshalb kann er sich über hohe Erträge freuen. 75,5 Millionen Euro stehen für das abgelaufene Geschäftsjahr in seiner Bilanz, das sind 10,7 Prozent mehr als 2020.

Die Strom- und Gaspreise, verdeutlicht der Kaufmann, „steigen nicht erst seit der Ukraine-Krise“. Dass diese schon vorher in die Höhe schnellten, „hängt mit dem Abschalten der Atomkraftwerke zusammen“. Um sich weiter unabhängig zu machen und seinen Garmisch-Partenkirchner Kunden möglichst stabile Preise zu bieten, holt Lichtmeß nun alte Ideen aus der Schublade (wir berichteten). „Wir versuchen unser Möglichstes“, betont er. Denn eines ist klar: „Hätten wir alle Wasserkraftwerke gebaut, die ich 2005 geplant hatte, wären wir autark.“

Jahresgewinn leicht über Vorjahresniveau - Olympia-Eissportzentrum, Alpspitz-Wellenbad und Ortsbusse Defizit-Sparten

Ein Zustand, den er weiterhin anstrebt. Im Gegensatz zu vielen Kollegen, „die nicht für Eigenversorgung gesorgt haben und jetzt kurz vor der Pleite stehen“. Im Vergleich zu anderen Stadtwerken stehen die heimischen „blendend da“, versichert Lichtmeß. Davon zeugt auch der Jahresgewinn von rund 1,6 Millionen Euro, der leicht über dem Vorjahresniveau lag. Einen weiteren Grund für sein Ergebnis vermutet der Werke-Chef darin, „dass wir sehr wenig fürs Marketing ausgeben. Wir achten auf das, worauf es ankommt“. Um jedoch die Defizitsparten – Olympia-Eissportzentrum, Alpspitz-Wellenbad und die Ortsbusse – auch künftig mitziehen zu können und trotzdem weiterhin Raum für Investitionen zu haben, strebt er einen Gewinn von mindestens zwei Millionen Euro an.

Die schlechten Zahlen in Bad und Eisstadion führt Lichtmeß insbesondere auf die Corona-Pandemie zurück. „Wellenbewegungen“ habe er mit diesen Sparten im vergangenen Jahr erlebt. „Über die Profiklausel konnten wir zumindest das Eisstadion wieder aufmachen.“ Und etwas später auch den Publikumslauf, deklariert als sportliche Betätigung, aufnehmen. Sobald eine Corona-Vorgabe gefallen war, „sind die Zahlen nach oben gegangen“. Was etlichen Nutzern sauer aufstieß, waren die Einschränkungen, die der G7-Gipfel mit sich brachte. Über Wochen waren beide Einrichtungen vermietet. „Diese Einnahmen helfen uns übers Jahr“, unterstreicht Lichtmeß. Auch deshalb kann er seine Kunden heuer noch vor einer Erhöhung der Strom- und Gaspreise verschonen.

Blickt er in die Zukunft, so hängt vieles vom Weltgeschehen ab. „Momentan befinden wir uns in der Stufe 2, der sogenannten Alarmstufe des Gasnotfallplans.“ Sollte weiterhin zu wenig Erdgas aus Russland fließen, werde bald der Notfall ausgerufen – Stufe 3. Das heißt, die Speicher werden wohl bis zum Winter nicht ausreichend gefüllt. „Das wäre Corona 4.0“, urteilt Lichtmeß. In der Folge greife ein Abschaltplan, der zwangsweise alle Freizeiteinrichtungen wie Bäder, Saunen, Eisstadien, Bergbahnen und Turnhallen betrifft. Nur so kann letztlich gewährleistet werden, dass Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Altenheime, Rettungs- und Sicherheitskräfte, Lebensmittelläden und Ähnliches mit Energie versorgt werden.

Bein der Fernwärme wird investiert

Trotzdem will der Vorstand auch in diesem Jahr investieren. Zwar nicht mehr ins Gasnetz, aber in den Umbau der Fernwärmeversorgung. Drei Millionen Euro kalkuliert Lichtmeß für den Umbau der Anlage ein, um auf einen anderen Brennstoff umzusteigen. Aktuell werde geprüft, inwieweit Hackschnitzel, Öl oder Autogas dafür in Frage kommen. „Und ob’s umgerüstet werden kann.“ Notstrom-Aggregate, die im Fall eines Black-Outs die Wasser- und Abwasserversorgung sowie wichtige Einrichtungen sichern, „haben wir zum Glück schon angeschafft“.

Bürgern, die eine Ölheizung haben, rät er dringend, daran festzuhalten. Anderen Einwohner empfiehlt er, wenn möglich einen Holzofen anzuschaffen oder Fotovoltaik und Solarthermie zu installieren. Weniger duschen, wie vielerorts propagiert, ist für Lichtmeß „sicher nicht die Lösung“.

Die Zahlen im Überblick Jahresgewinn: 1,6 Millionen Euro (2020: 1,5 Millionen Euro) Erträge (Umsatz minus Aufwand): 75,5 Millionen Euro (68,20) Ertragslage (Jahresergebnisse): Strom, Gas, Wasser und Wärme: 4,0 Millionen Euro (4,5)

Abwasser und Abfall: - 0,5 Euro (- 1,3)

Beteiligungen (wie Zugspitzbahn): 1,7 Millionen Euro (1,9)

Defizitbetriebe: - 3,6 Millionen Euro (- 3,6) ÖPNV: - 575 000 Euro (- 787 000)

Alpspitz-Wellenbad: - 1,5 Millionen Euro (- 1,5)

Olympia-Eissportzentrum: - 1,4 Millionen Euro (- 1,3)

Personalkosten: 16,2 Millionen Euro (15,5) Mitarbeiter: 304 (295)

Anzahl Gäste: Verkehrsbetrieb: 1,2 Millionen (1,2)

Alpspitz-Wellenbad: 75 200 (80 600)

Olympia-Eissportzentrum: 29 200 (29 700)

Vermögens- und Finanzlage: Investitionen: 12,7 Millionen Euro (6,6)

Eigenkapital: 89,3 Millionen Euro (87,5)

Bankverbindlichkeiten: 84,5 Millionen Euro (89,6)

Barbestand: 22,5 Millionen Euro (21,6)