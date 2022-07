Schwimmbad und Eisstadion auf: Garmisch-Partenkirchner Werkechef will Bürger nicht für Fehler der großen Politik bestrafen

Von: Christian Fellner

Teilen

Hier kommt das russische Gas im Normalfall an: Am Endpunkt der Ostseepipeline Nord Stream1 . © IMAGO / BildFunkMV

Wodan Lichtmeß betont: Wenn kein Gas mehr in der Leitung ist, stehen auch die Heizungen still. Mehr als 2500 Privathaushalte sind Kunde bei den Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen. Der Werkechef bezieht Stellung zur Lage.

Garmisch-Partenkirchen – „Panik gibt es keine“, sagt Wodan Lichtmeß. „Und sie hilft auch nicht weiter.“ Sorge jedoch, die trägt der Leiter der Garmisch-Partenkirchner Gemeindewerke sehr wohl in sich. „Nicht einmal in der Ölkrise in den 70er-Jahren mit autofreien Sonntagen haben wir so etwas erlebt.“ Er spielt auf den Notfallplan Gas der Bundesrepublik an. Auf das Ausrufen der ersten beiden Stufen durch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). „Wenn man ihm genau zuhört, benützt er das Wort Krise ständig. Das ist noch nie dagewesen.“

Lichtmeß ist der Chef des größten regionalen Energieversorgers. Rund 2500 private Haushalte erhalten ihr Erdgas fürs Heizen von den Gemeindewerken. Noch fließt Gas durch die Leitungen, doch macht Russlands Machthaber Vladimir Putin Ernst, lässt er die Pipeline North Stream 1 nach der nun laufenden Revision zu, dann droht die Stunde null. „Wenn kein Gas mehr fließt, werden auch die Heizungen nicht mehr laufen“, sagt Lichtmeß. Dann wird er gezwungen sein, Freizeitanlagen zu schließen: das Alpsitz-Wellenbad und das Olympia-Eissportzentrum. „Es gibt einen Abschaltplan, und auf dem stehen die Dinge, die, wie man heute sagt ,nice to have’ sind, ganz oben.“ Konsequenzen wird das auch für den Ortsbus haben, denn mehr als die Hälfte der Flotte fährt mit Erdgas. „Aber es wird auch die ganze Tourismusbranche treffen, Gastronomie, Hotellerie, Sporthallen, diese Bereiche stehen auf dem Plan ganz oben.“

Im Ausland „lachen sie uns aus“, sagt Lichtmeß zur Diskussion über den Fortbestand der deutschen Atomkraftwerke

Lichtmeß verurteilt die deutsche Energiepolitik der vergangenen Jahrzehnte aufs Schärfste. „Fast alles, was man falsch machen kann, hat Deutschland falsch gemacht.“ Nachbarländer wie Frankreich, Belgien oder Tschechien seien damit beschäftigt, Atomkraftwerke zu bauen. „Die lachen uns aus. Und wir diskutieren immer noch über die Abschaltung von Isar 2.“ In Sachen Energie-Autarkie seien die Gemeindewerke nicht schlecht aufgestellt. „Wir sind schon seit 15 oder 16 Jahren sehr intensiv dran.“ Beim Strom klappt das auch sehr gut. Über 50 Prozent des Bedarfs produzieren die Werke selbst aus Biogas, Wasserkraft und Photovoltaik. Dann jedoch kommt das große aber: „Wir sind kein Erdgasproduzent und werden es nie sein.“ Die Ausnahme stellt Biogas dar. Doch nur zehn Prozent des Gesamtgasverbrauchs wird durch Biomasse selbst erzeugt. Unterm Strich bedeutet das: In Sachen Gas sind die Gemeindewerke und ihre Kunden von überregionalen Lieferungen abhängig.

Vorsorge für die aktuelle Krise zu treffen, „dafür ist es ein bisschen spät“, stellt Lichtmeß klar. Bei allem Einfallsreichtum, für den der Direktor der Werke auf dem Energiemarkt bekannt ist, „irgendwann sind auch mir die Hände gebunden“. Dennoch treffen die Verantwortlichen aktuell Vorkehrungen für den möglichen Notfall, wenn das Gas stillsteht. „Wir haben unsere Öllager bis oben hin vollgetankt.“ Bei den Blockheizkraftwerken (BHKW), die die Gemeindewerke betreiben und die mit Gas angetrieben werden, soll möglicherweise auf Biomethan oder gar Campinggas (Propan, Butan) umgestellt werden. „Wir prüfen gerade, ob es möglich ist.“ Denn letztere Gase sind vom Engpass nicht betroffen, weil sie Abfallprodukte aus Raffinerien sind.

Wodan Lichtmeß spricht Klartext. Für Vorsorge ist es zu spät Vom Gasanschluss wird abgeraten Werke bestellen wieder Dieselbusse © privat

Gemeindewerke kaufen Flüssiggas, um zumindest Blockheizkraftwerke betreiben zu können

Lichtmeß ist auch dabei, Flüssiggas in größeren Mengen zu ordern und zu lagern. „Platz dafür haben wir genug“, sagt er. Eines macht er aber deutlich: Damit könnten maximal die BHKW betrieben, somit eine Versorgung unter anderem von Schulen gesichert werden. „Die Menge reicht nicht für private Haushalte.“ Einen Erdgasspeicher besitzen die Gemeindewerke obendrein nicht. „Davon gibt es aber nur fünf in ganz Bayern, und die reichen nicht im Ansatz.“

Die Entwicklung ist für Lichtmeß frustrierend. Denn die vergangenen 25 bis 30 Jahre standen die Zeichen stets auf Ausbau der Erdgas-Infrastruktur. „So wie es jetzt ausschaut, hat die Politik damals in Deutschland auf das falsche Pferd gesetzt.“ Unter der neuen Regierung heißt es heute bereits, dass die Erdgas-Leitungen zurückgebaut werden sollen. Ein Irrsinn. „Viele Leute haben gerade erst umgestellt oder sind sogar noch in der Planung, das war bundespolitisch gewollt.“ Ab 2005 habe ein richtiger Boom eingesetzt. Der Werkechef schätzt, dass seit dieser Zeit mehr als 90 Prozent aller Neubauten mit Gasheizungen versehen worden sind. „Auch im Landkreis hat man Ende der 1980er-Jahre mit dem Bau von Leitungen begonnen.“ Nun der große Stopp. Die Gemeindewerke haben bereits reagiert. „Wir bauen unser Gasnetz nicht mehr aus“, stellt Lichtmeß klar. Von neuen Gasanschlüssen wird Interessenten dringend abgeraten.

Alpspitz-Wellenbad bleibt offen, Eisstadion geht im August in Betrieb

Trotz der schwierigen Lage bleibt Lichtmeß ruhig. „Energie zu sparen, ist sicher ein richtiger Weg“, sagt er. „Denn das tut auch dem Geldbeutel eines jeden gut.“ Aber im Sommer bereits komplett herunterzufahren, hält er für einen falschen Ansatz. Der Verbrauch sei in dieser Jahreszeit ohnehin niedrig. „Es ist auch nicht okay, so etwas von den Menschen zu verlangen.“ Darum macht auch er deutlich: Das Wellenbad bleibt offen, das Eisstadion nimmt den Betrieb wie geplant Mitte August auf. „Ich sehe es nicht mehr ein, dass der Bürger unter den Fehlern der Politik leiden soll“, stellt der Werkechef klar. „Das wäre fatal. Wir werden die Bevölkerung nicht vorher schon gängeln.“

Bei den Ortsbussen wird die Absurdität der aktuellen Situation richtig deutlich: „Wir kaufen jetzt wieder alte Dieselbusse.“ Denn mehr als die Hälfte der Flotte ist im vergangenen Jahrzehnt gegen Erdgas-Modelle ausgetauscht worden. Eines hat er in dieser Situation bereits gelernt: „Wir werden nichts Altes mehr zurückbauen.“ Den Bürgern kann er nur eines raten: „Machen Sie ihre Öltanks voll, besorgen Sie sich Brennholz, wer es nutzen kann.“

Alte Pläne für Wasserkraftwerke werden womöglich aus der Schublade geholt

Die Gemeindewerke werden weiterhin den Weg in Richtung Energie-Autarkie beschreiten. In Wasserkraft und Photovoltaik sieht auch Lichtmeß die größten Chancen. Hinsichtlich der Wasserenergie sollen sogar alte Pläne wieder aus den Schubladen herausgeholt werden. Lichtmeß nennt ein Beispiel: Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte es Vorstöße gegeben, im Reintal an der Partnach ein großes Kraftwerk zu errichten. „Das hatte den ganzen Ort versorgen können.“ Die Skizzen hat Lichtmeß schon fast wieder in Griffweite liegen. Sonnenkollektoren sind bei der großen Sanierung des Wellenbads in großem Umfang geplant. Selbst frei stehende Anlagen wie jene am Lachen unterhalb des Kramers werden derzeit geprüft. Alles Strom – das ist klar. Beim Erdgas fehlen die Möglichkeiten.