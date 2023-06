Ein Jahr nach Zugunglück: Bewegende Gedenkandacht in Wallfahrtskirche St. Anton

Von: Christian Fellner

Würdevoller Rahmen: Die Erinnerung an das schreckliche Zugunglück in den Loisachauen vor einem Jahr fand in der Wallfahrtskirche St. Anton statt. © dpa

Den 3. Juni 2022 werden die meisten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen nicht vergessen: Damals entgleiste ein Regionalzug in den Loisachauen. Fünf Menschen starben. Ein Jahr nach dem schrecklichen Zugunglück fand jetzt eine bewegende Gedenkandacht in der Wallfahrtskirche St. Anton statt.

Garmisch-Partenkirchen – Gleich dieses erste Lied war es, das so deutlich machte, worum es ging an diesem späten Vormittag. Nur eine Zeile daraus sagte so viel aus. Sinngemäß lautete der Text: „Es gibt Tage im Leben ohne Sinn!“ Der 3. Juni 2022 war definitiv einer davon. Er brachte Unheil über die Menschen, die an diesem Freitagmittag, dem letzten Schultag vor den Pfingstferien, gegen 12.15 Uhr in dem Regionalzug in Richtung München saßen, als er in den Loisachauen entgleiste. Fünf Menschen verloren ihr Leben. 78 wurden verletzt.

Das Trauerjahr endet

Einige wenige davon saßen am Samstag in der Wallfahrtskirche St. Anton. Sie suchten die Gemeinschaft, sie trachteten vielleicht danach, was Martin Dubberke, der evangelische Ortspfarrer, in dieser Gedenkandacht so deutlich aussprach: „Heute endet das Trauerjahr. Wir streifen die Trauer nicht ab wie ein altes Gewand, wir vergessen nicht die, die wir verloren haben, aber wir sollten den Mut haben, von der Trauer loszulassen.“ Dubberke tat dies mit einer symbolhafte Geste: Er legte seine violettfarbene Stola ab, tauschte sie in eine weiße. „Violett ist die Farbe der Trauer, des Leids. Weiß tragen wir zu Ostern, zur Taufe, wenn neues Leben beginnt.“

Zahlreiche hochrangige Vertreter der heimischen Rettungskräfte, aber auch der Polizei, darunter Vizepräsident Frank Hellwig, oder der Politik waren nach St. Anton gekommen, um exakt 365 Tage nach dem schrecklichen Unfall im kleinen Kreise gemeinsam inne zu halten. Dekan Andreas Lackermeier erklärte, warum ganz bewusst dieser Wallfahrtsort ausgewählt wurde. „Wenn Außergewöhnliches passiert, wenn Menschen im Leben vor schier unlösbaren Aufgaben stehen, dann kommen sie hier hoch nach St. Anton“, betonte der katholische Ortsgeistliche von Maria Himmelfahrt in Partenkirchen. Zum Heiligen Antoni. „Dann ist dies der Raum, in dem ich mit meinem Leben da sein kann, der mir sagt: ,Du bist nicht allein’.“ Als Symbol deutete er auf den Christus am Kreuz, der mitten in dem kleinen Kirchenraum seinen Platz gefunden hat. „Es ist schön, dass so viele Menschen gekommen sind, die diesen Jahrtag nicht alleine begehen, sondern zusammen sein wollen.“ Die Gemeinschaft, das sei jetzt der Weg in die Zukunft.

Landrat Anton Speer (Freie Wähler) stellte in seiner kurzen Ansprache heraus, dass der Tod der fünf Menschen „eine Mahnung sein sollte, dass alles getan wird, damit unsere Bahnstrecken sicherer werden“. Ihm sei bewusst, dass gerade für jene, die das Unglück miterlebt haben, die Aufarbeitung noch lange nicht beendet sei. „Sie alle sollen wissen, dass wir Sie nicht alleine lassen.“

Leistung der Rettungskräfte

Wie Speer hob auch Elisabeth Koch (CSU) die Leistung der Rettungskräfte nochmals heraus. „Ihr alle habt Übermenschliches geleistet“, betonte die Garmisch-Partenkirchner Bürgermeisterin. Sie sah Menschen, die seelisch und körperlich über ihre Grenzen hinausgegangen sind, die erschöpft waren und trotzdem nicht aufgaben. Trotz all des Leids habe man gerade in dieser schwarzen Stunde gesehen, „zu was unsere Gemeinschaft fähig ist. Das ist auch das Positive, was wir heute aus dieser Kirche mitnehmen sollten“.

Eine Bitte richtete Speer zum Ende seiner Ansprache noch nach ganz oben: „Dass wir von solchen Unglücken verschont bleiben!“ Mit einem fünfminütigen Geläut in den Kirchen zwischen Grainau und Oberau eben zu jenem Zeitpunkt, als vor einem Jahr der Zug entgleiste, schickten die Markt- und die Kirchengemeinde auch ein Zeichen nach außen – in Gedenken an die Opfer, aber auch als Dank an jene, die sich an diesen Tagen „nicht weggeduckt oder weggeschaut haben“, sagte Pfarrer Lackermeier. „Dank dem Herrn, dass es so viele gibt, die helfen können.“