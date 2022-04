Eckbauer: Genehmigung für neuen Spielplatz fehlt - Die Schuld liegt im Rathaus

Für „extrem gelungen“ hält Bürgermeisterin Elisabeth Koch den Spielplatz am Eckbauer, der im Oktober 2021 eröffnet wurde. Nun macht sie sich für seine Genehmigung stark. © Peter Kornatz

Auf dem Eckbauer in Garmisch-Partenkirchen steht ein Schwarzbau. Ein neuer Abenteuerspielplatz. Der wurde aber nicht absichtlich ohne Genehmigung errichtet, sondern wegen einer falschen Aussage von der Gemeinde.

Garmisch-Partenkirchen – Extra hat sich Katrin Ostermair-Maurer im Bauamt erkundigt. Einen Abenteuerspielplatz wolle sie an der Bergstation ihrer neuen Eckbauerbahn bauen. Mit viel Holz, natürlichen Materialien, ein Paradies für Kinder auf 1600 Quadratmetern zum Sandbuddeln, Schaukeln, Kraxeln. Was sie dafür brauche, wollte sie von den Experten in der Behörde wissen.

Eine Genehmigung jedenfalls nicht, hieß es. Wer einen Spielplatz eröffnen will, könne dies ohne behördliche Erlaubnis tun. Sagt die Bayerische Bauordnung. Also investierte Ostermair-Maurer – wie viel, verrät sie nicht –, ließ zwei Monate lang bauen. Im Oktober 2021 eröffnete sie den Platz. Der sich nun als Schwarzbau herausstellt.

Ein Begriff, der faktisch zutreffen mag. Den die Gemeinde jedoch umgehend korrigiert. Weil er nach böser Absicht der Bauherrin klingt. Tatsächlich aber „liegt die Schuld ganz klar in unserem Haus“, betont Bürgermeisterin Elisabeth Koch. „Das nehme ich auf meine Kappe.“ Das Bauamt erteilte der CSU-Gemeinderätin die falsche Auskunft. Man habe übersehen, dass es sich bei dem Areal an der Bergstation um einen Außenbereich handelt – wofür man eben doch einen Bauantrag stellen hätte müssen. Auf diese Rechtslage hat das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr die Gemeinde im Januar hingewiesen und aufgefordert, „das Erforderliche zu veranlassen“, heißt es in einem Schreiben aus dem Landwirtschaftsministerium, das dem Tagblatt vorliegt. Sofort reichte Ostermair-Maurer die Unterlagen nach. Liebend gerne hätte sie das von Anfang an getan, um sich den Ärger zu ersparen, betont sie. „Ich bin keine, die gegen Auflagen verstößt.“ Doch hat die Garmisch-Partenkirchnerin, die auch das Olympiahaus am Skistadion betreibt, noch eine Sache übersehen: die Rodungsgenehmigung.

Grünen-Landtagsabgeordnete tritt Thema öffentlich los

Bei diesem Punkt schüttelt Parteikollegin Koch den Kopf. „Wofür denn bitte das?“ Dieselbe Frage stellte sich die Bahn-Besitzerin. 2019 hatte ein Sturm massive Schäden am Eckbauer hinterlassen. Ordentlich wurde abgeholzt, ein freies Areal entstand. Für den Spielplatz fiel auf dem „Windwurf-Grundstück“, wie Koch die Fläche der Bayerischen Staatsforsten bezeichnet, kein Baum. Darum aber geht es nicht. Der Begriff Rodung ist anders zu verstehen, „dafür müssen nicht unbedingt Bäume gefällt werden“, sagt Udo Endres vom Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten (AELF) in Weilheim. Sobald eine Waldfläche – ob Bäume draufstehen oder nicht – dauerhaft anders genutzt wird, muss man sich dafür die Erlaubnis beim Forst einholen. Auch diesen Antrag hat Ostermair-Maurer gestellt, als sie im Januar davon erfuhr. Nun prüft das Amt, ob es dem Projekt nachträglich zustimmen kann. Mehr sagt Endres dazu nicht, verweist auf den „laufenden Vorgang“.

Öffentlich losgetreten hat das Thema Christian Hierneis. Der Grünen-Landtagsabgeordnete stellte Anfang des Jahres eine Anfrage an die Bayerische Staatsregierung. Diese leitete er ebenso ans Tagblatt weiter wie die Antwort von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Dem 58-Jährigen geht es „um die Sache“, betont er mehrfach. Nicht ums bloße Verhindern oder Kritisieren. Auch tritt der Münchner dem möglichen Vorwurf entgegen, als Auswärtiger wisse er nicht, wovon er rede. Seine Mutter lebt in Partenkirchen, sein Großvater war Oberauer, oft war und ist er im Landkreis unterwegs, unter anderem mit Axel Doering, dem Garmisch-Partenkirchner Streiter für Natur- und Umweltschutz. Oft haben sie die „wunderschönen Blumenwiesen“ am Eckbauer genossen, erzählt Hierneis. In diese Idylle passt für ihn – genauso wenig wie für Doering – kein Spielplatz.

Ich will, dass die Natur erhalten bleibt und nicht eventisiert wird.“

Hierneis ärgert nicht allein der Bau ohne Genehmigungen, ihn ärgert auch das Projekt selbst, das seine negativen Erfahrungen mit Bergattraktionen bestätigt: Erst die neue Bahn. Bald folge das nächste Angebot. Er geht davon aus: Der Abenteuerspielplatz „ist erst der Anfang“. Weil es doch meistens so laufe. Natürlich befürworte er Spielplätze. Aber nicht am Berg. „Ich will, dass die Natur erhalten bleibt und nicht eventisiert wird.“ Bestens versteht sich Hierneis bei diesem Thema mit Doering. Der Vorsitzende der Kreisgruppe Bund Naturschutz wünscht sich ebenfalls Anlagen für die Kinder – im Tal, gerne nahe der Talstation. Wo Familien nicht viel Geld bezahlen müssen, um hinzukommen. Den Eckbauer hält er zudem für „einen unserer beschaulichsten Berge“. Solche „Orte der Ruhe“ müsse man unbedingt bewahren. Auch wenn ein Abenteuerspielplatz „nicht das Schlimmste ist, was an Halligalli möglich ist“.

Ganz anders argumentiert Ostermair-Maurer. Generell gebe es zu wenige Spielplätze im Ort. Anders als im Tal, wo sich Nachbarn im Wohngebiet über den Lärm der Kinder Lärm beschweren, „stören sie da oben niemanden. Sie haben es so schön, weil sie einfach Kind sein dürfen.“ Bürgermeisterin Koch springt ihr bei. Den Ort hält sie für perfekt, die Gestaltung sowieso. Das ist „extrem gelungen“ mit vielfältigen Geräten aus Holz, „nicht so Plastikzeug“. Und das sage sie nicht, weil sie mit Ostermair-Maurer befreundet sei, betont Koch und kommt allen zuvor, die schon Spezlwirtschaft rufen. In der ganzen Debatte stellt sie sich eine Frage: „Wie kann man bitte gegen einen Spielplatz sein?“ Dem im schlimmsten Fall der Abbau droht. Nicht, wenn Koch es verhindern kann. Spricht nach dem offiziellen Verfahren – Träger öffentlicher Belange werden beteiligt, ihre Stellungnahmen geprüft – nichts dagegen, „werde ich das genehmigen“.