23 Steine suchen noch einen Sponsor

Garmisch-Partenkirchen – 23 bunte Fotos, darunter Abbildungen eines Korallenkalks, eines Eklogits und anderer steinerner Schönheiten, baumelten an einer Leine, die am Partnachuferweg aufgespannt war. „Alles Abbildungen von Steinen, die zum Geologischen Lehrpfad gehören und noch einen ,Käufer‘ suchen“, erklärte Initiator Heiko Düsterhöft.

Circa 20 Gäste, darunter die Mitglieder des Garmisch-Partenkirchner Fremdenverkehrsvereins, der zweite Bürgermeister der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen, Wolfgang Bauer (CSU) Tourismusdirektor Peter Ries und Gemeinderäte trafen sich an der Bürgermeister-Vogel-Brücke bei schönstem Wetter zu einer kleinen Feier samt geologischer Schnitzeljagd. Anlass war die Fertigstellung des Projektes „Die Steine des Alpenraums“. Nach zwei Jahren ist der 1,6 Kilometer lange Geologische Lehrpfad, der entlang der Fluss-Promenade zwischen Bahnhofstraße und Olympia-Skistadion verläuft, im Prinzip fertig.

+ Auf zwölf Schautafeln gibt es ausführliche Informationen zu den auf dem Lehrpfad ausgestellten Exponaten aus fünf Alpenanrainerstaaten. © Thomas Sehr

„120 Exponate aus den fünf Alpenländern säumen den längsten Lehrpfad dieser Art in Deutschland und wahrscheinlich in ganz Europa“, erläuterte Doris Ganser, Zweite Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins. Darunter sind auch Gabionen, wunderschön polierte Steintafeln an der Ufermauer, auf Säulen gesetzte kleinere Steine, ein „Edelstein-Stein“, bestückt mit Edelsteinen aus fünf Kontinenten, und originelle Steinspiele für Kinder zu finden.