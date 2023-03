Wer ist der geheimnisvolle Whistleblower im Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat? Staatsanwalt ermittelt

Von: Christian Fellner

Ein Unbekannter hat wiederholt Informationen aus nichtöffentlichen Sitzungen im Vorfeld der Presse zugespielt. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Die rechtswidrige Weitergabe von Interna aus nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung an die Presse beschäftigt weiterhin das Rathaus. Die Verwaltung möchte nun zügig die undichte Stelle schließen und hat die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Garmisch-Partenkirchen – Seit Monaten beschäftigt ein Thema den Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat vorwiegend hinter den Kulissen: Ein Unbekannter hatte immer wieder Informationen aus nichtöffentlichen Sitzungen im Vorfeld der Presse zugespielt. Vom Whistleblower war neudeutsch die Rede. „Geheimnisverrat“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) dazu. Ein Tatbestand, der strafbar ist.

Nachdem im Fall des geplanten Verkaufs eines Hotels der Aschenbrenner-Stiftung in Düsseldorf der Deal geplatzt ist, zog das Rathaus die Notbremse. Koch erließ eine dringliche Anordnung, die Verwaltung fror alle Daten ein und schaltete die Staatsanwaltschaft ein: Gesucht ist der Verräter. Manche sprechen von einer Hexenjagd. Das war Mitte November 2022. Vier Monate später gibt es nun ein Aktenzeichen zu den Vorfällen – aber weiterhin keine Ergebnisse.

Der Gang zur Justiz war nicht die einzige Reaktion

Der Gang zur Justiz war nicht die einzige Reaktion: Das Rathaus riegelte den Online-Zugang zu allen nichtöffentlichen Informationen ab, schränkte damit die Gemeinderäte massiv im Informationsfluss ein. Als Zwischenlösung diente zuletzt der viel kritisierte Weg, dass sich die Volksvertreter zwei Stunden vor dem öffentlichen Teil der Sitzungen im großen Saal einarbeiten konnten. Die Unterlagen gab es dann zur Sitzung, danach wurden sie eingesammelt. „Wir haben keinen anderen Weg gesehen“, wiederholte Koch in dieser Debatte immer wieder. „Ich habe immer wieder nach anderen Vorschlägen gefragt, es kam nie etwas.“

Dennoch: Das Vorgehen sorgte für Ärger und Entsetzen bei vielen Lokalpolitikern, gerade jenen, die nicht dem Block der Hausmacht zugeschrieben werden. Martin Sielmann (FDP) ging sogar so weit, im Dezember eine Rechtsaufsichtsbeschwerde beim Landratsamt einzureichen. Nur: Eine Antwort bekam er über Monate nicht, die Kommunalaufsicht reagierte schlichtweg nicht. Erst in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats kam das Thema Beschwerde nun zur Sprache. Nur wiederum anders als erwartet. Offenbar hatte sich der Markt auf dem kurzen Dienstweg mit dem Landratsamt abgestimmt, legte daraufhin nun einen Änderungsvorschlag für die Geschäftsordnung des Gemeinderats vor. Doch der fand wenig Gefallen im Gremium. Als „sehr schwierig“ monierte Anton Hofer (Ga+Pa miteinander) beispielsweise die Tatsache, dass in der vorgelegten Version das bisher praktizierte Prozedere der Einsicht zwei Stunden vor der Sitzung keinerlei Erwähnung fand. Darin sei nur das Austeilen und Einsammeln der Unterlagen erwähnt. Im Nachgang zur Sitzung räumte Koch den Vorschlag für diese Satzung als unglücklich ein. „Das ist nicht gut gelaufen, war ein Fehler in der Umsetzung der Verwaltung“, versicherte die Rathauschefin beim Pressetermin.

Es könnte sich beim Durchstecher auch um einen Mitarbeiter aus dem Rathaus handeln

Dieser Punkt fiel der Verwaltung im Gemeinderat auch vor die Füße. Denn in erster Linie von Ulrike Bittner-Wolff (SPD), Dr. Stephan Thiel (Grüne), Daniel Schimmer (FW), Sielmann und eben auch Hofer kamen reihenweise Einwände – und später auch Änderungswünsche. Koch schlug daraufhin vor, die Fraktionen sollten ihre Vorschläge bis 1. April zu Papier bringen, dann werde man sich nochmals mit der Thematik beschäftigen. Alexandra Roos-Teitscheid (Grüne) machte ihrem Unmut über die Gesamtsituation nochmals Luft, riet den Kollegen im Rat, eine eidesstattliche Versicherung abzugeben. Sie werde das tun, „dann können wir uns den ganzen Sums sparen. Es geht hier doch auch um den Schaden, der für jeden einzelnen Gemeinderat entsteht“. Koch hatte dieses Prozedere bereits in ihrer Verwaltung durchgezogen, da auch die Behauptung im Raum steht, es könnte sich beim Durchstecher der vertraulichen Informationen auch um einen Mitarbeiter aus dem Rathaus handeln. Auch Thiel (Grüne) monierte die Arbeitsbedingungen. „Es kann auch durch falsche Entscheidungen, die wir vielleicht treffen, weil die Unterlagen nicht ausreichend zur Verfügung stehen, ein Schaden entstehen.“

Im Hintergrund arbeitet die Gemeinde an einem neuen System, um den Zugang zu den Informationen im sogenannten Ratsinformationssystem besser überwachen zu können. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung soll dies ermöglichen. „Ein Armutszeugnis, dass wir so etwas machen müssen“, murrte Koch. Nur geht auch in dieser Hinsicht seit einiger Zeit nichts weiter. Der Softwareanbieter hat Probleme mit der Umsetzung. „Wann das fertig ist, weiß ich nicht, aber es liegt uns am Herzen, dass es schnell geht.“ Dass diese Schutzmaßnahmen Erfolg haben werden, zweifeln einige der Gemeinderäte an. „Für mich ist das eine Frage der Verhältnismäßigkeit“, sagte Bittner-Wolff. „Die vertraulichen Unterlagen kann derjenige auch lesen und dann mit der Presse telefonieren.“ Ihre Vermutung: „Es wird kein System geben, dass das ausschließt. Ist es jetzt wirklich nötig, uns so einzuschränken?“ Claus Gefrörer (CSU) sah dazu keine wirkliche Alternative. „Solange es eine Person gibt, die sich nicht daran hält, müssen wir wohl mit den Einschränkungen leben.“ Derlei Restriktionen gebe es in anderen Kommunen auch.

Verträge sollen vorab nicht mehr rausgegeben werden

Nach dieser intensiven Diskussion im Gemeinderat ist nun allerdings Bewegung in die Sache gekommen. Denn beim separaten Pressetermin signalisierte Koch, dass „wir es aller Voraussicht nach nun ganz anders machen“. Der Vorschlag der Bürgermeisterin: Sie will die Unterlagen den Gemeinderäten wieder auf dem gewohnten Weg zur Verfügung stellen, allerdings gefiltert um die Dokumente, die höchste Vertraulichkeit nötig machen. So wolle sie etwa Verträge nicht vorab herausgeben. „Die Sitzungsleitung und -vorbereitung liegt in meiner Zuständigkeit“, stellte sie dazu klar. Hintergrund ist laut Koch der Wegfall der Dringlichkeit, auf deren Basis sie im November die Ausgabe von Unterlagen gestoppt hatte. „Dadurch, dass wir das Thema nun im Gemeinderat behandelt haben, ist sie nicht mehr gegeben, auch wenn wir keinen Beschluss gefasst haben“, erklärt sie. „Man kann sie auch nicht ewig aufrechterhalten.“ Somit gelte aktuell wieder die vorliegende Geschäftsordnung, die der Rathauschefin aber eben auch zusätzlich Recht im Umgang mit vertraulichen Unterlagen einräumt. Koch sieht dieses Vorgehen auch als Art Friedensangebot, verbunden aber mit der Hoffnung, dass ein Geheimnisverrat „nicht mehr vorkommt“. Ausdiskutiert ist dieses Thema sicher noch nicht – und dürfte daher im Gemeinderat bald wieder auftauchen.