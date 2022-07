„Eine Auszeichnung für die Region“: Gerhard Richter hat Garmisch gemalt

Von: Tanja Brinkmann

Teilen

Einer der teuersten Künstler weltweit: Gerhard Richter in seinem Kölner Atelier. © Oliver Berg/dpa

Seine Werke hängen in den bedeutendsten Museen der Welt. Sie zählen auf dem Kunstmarkt zu den teuersten eines lebenden Künstlers. Gerhard Richter gilt als absolutes Ausnahmetalent. Dass er auch „Garmisch“ auf Leinwand verewigt hat, nennt Dr. Constanze Werner „eine Auszeichnung“.

Garmisch-Partenkirchen – Nebelverhangen, teilweise verschneit, dazwischen schroffe Felswände. Es ist ein eindrucksvolles Bild, das Gerhard Richter in Öl auf Leinwand festgehalten hat. Eines, das von den Naturgewalten erzählt. Eines, das ganz sicher nicht dazu einlädt, den Rucksack zu packen und die Bergschuhe zu schnüren. „Spannend“ findet Dr. Constanze Werner das Werk, das der Künstler „Garmisch“ genannt hat. Im Gegensatz zu vielen, die vor ihm das Wettersteinmassiv verewigt haben, entschied sich der gebürtige Dresdener gegen blauen Himmel und Sonnenschein. Ganz bewusst. Auch das überzeugt die Leiterin des Museums Werdenfels, stellt er doch ebenfalls eine Realität, nur keine kitschige dar. Sie nennt es „eine Auszeichnung für die Region, dass Gerhard Richter hier etwas gemalt hat“. Für sie ist der 90-Jährige, der vor zwei Jahren den Pinsel zur Seite gelegt hat, „eine Ikone, einer der größten Maler des 20. Jahrhunderts“ – gerade wegen seiner Vielseitigkeit.

Stimmungsvoll: Gerhard Richter hat in „Garmisch“ den Blick auf die Waxensteine festgehalten. © Gerhard Richter

Genau das fasziniert Dr. Sandra Uhrig, die Leiterin des Schloßmuseums Murnau. „Am bekanntesten sind sicher seine fotorealistischen Bilder und sein Atlas“ – Fotografien, Zeitungsausschnitte und Skizzen, die der Künstler seit Mitte der 1960er Jahre gesammelt und etwas später auf losen Blättern angeordnet hat. Aber auch seine abstrakten Werke, darunter eines, das 2012 im Auktionshaus Sotheby’s für 26,4 Millionen Euro als teuerstes Bild eines lebenden Künstlers versteigert worden war, und die Fenster im Kölner Dom sprechen Uhrig an. Zu ihrer Freude hängt ein Original-Richter in der Hinterglas-Abteilung ihres Hauses. Ein „Ifrit“, ein Geistwesen, das der Künstler eigens für Murnau ausgesucht hat. Auch das ist eine Sensation. Für viele Besucher „ein Überraschungseffekt, da sehen sie, dass Hinterglasmalerei nicht nur alte Volkskunst ist“. Ein Knüller, wie das „sehr atmosphärische“ Garmisch-Bild, das die Kunsthistorikerin an das Ende von Thomas Manns „Zauberberg“ denken lässt. Das Gemälde befindet sich in Privatbesitz, zuletzt wurde es 2000 im Haus der Kunst in München öffentlich gezeigt.

Landschaften, die absolut unmenschlich sind

„Meine Landschaften sind ja nicht nur schön oder nostalgisch, romantisch oder klassisch anmutend wie verlorene Paradiese“, hat der mittlerweile 90-Jährige in seinen Notizen vermerkt. Vielmehr seien sie „vor allem ,verlogen‘ (wenn ich auch nicht immer die Mittel fand, gerade das zu zeigen), und mit ,verlogen‘ meine ich die Verklärung, mit der wir die Natur ansehen, die Natur, die in all ihren Formen stets gegen uns ist, weil sie nicht Sinn, noch Gnade, noch Mitgefühl kennt, weil sie nichts kennt, absolut geistlos, das totale Gegenteil von uns ist, absolut unmenschlich ist“. Das zeigen seine Schneelandschaften von 1981 und 1982, unter denen auch „Garmisch“ zu finden ist.

Garmisch-Motiv erst fotografiert, dann gemalt

Auf das Motiv war Richter wohl bei der Durchreise gestoßen. Zufällig. Wahrscheinlich auf dem Weg in die Schweiz. „Wie das Bild entstanden ist, darüber können wir leider nichts sagen“, erklärt Konstanze Ell vom Atelier Richter in Köln auf Tagblatt-Nachfrage. „Herrn Richter habe ich darauf angesprochen, er kann sich nicht mehr an die Umstände erinnern, es ist zu lange her.“ Wie so häufig hielt der Künstler die Szene mit seiner Kamera fest, um sie später auf Leinwand umzusetzen. Ein Bild, das wie ein unscharfes Foto ausschaut. „Ich habe in einem unscharfen Bild noch nie etwas vermisst“, sagte Richter, der 1961 nach Berlin geflohen war und inzwischen in Köln lebt, einmal in einem Interview. „Im Gegenteil, man sieht viel mehr darin als in einem scharfen Bild. Eine mit Genauigkeit gemalte Landschaft zwingt uns, eine bestimmte Anzahl deutlich unterscheidbarer Bäume zu sehen, während man in einer unscharfen Landschaft eine beliebige Anzahl von Bäumen erkennen kann. Das Bild ist offener.“

„Großartig“, dass Gerhard Richter vom Wettersteinmassiv inspiriert wurde

Auch, weil es nicht 100-prozentig zuordenbar ist. Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) rätselt, welches Motiv Richter für sein Garmisch-Bild gewählt hat. „Die Alpspitze vom Graseck aus“, könnte es sein. Nach Rücksprache mit einem Kenner der heimischen Bergwelt ist sie aber überzeugt, dass er vom Rießersee aus den Blick auf die Waxensteine gemalt hat. Für Koch ist es einfach „großartig, dass so ein Künstler etwas von hier gemalt hat“. Wenig erstaunt sie dabei, dass Richter vom Wettersteinmassiv inspiriert wurde. „Unsere Berge sind so markant, von denen geht eine ganz besondere Macht aus.“