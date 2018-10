Staunen und mit allen Sinnen genießen

Die Kombination macht‘s: Der vierte Gesundheitstag in Garmisch-Partenkirchen ist in Verbindung mit dem ersten Regionaltag gelaufen. Die vielen Besucher fanden es gelungen.

Garmisch-Partenkirchen – „Ein Gaumenschmaus, unglaublich gut.“ Milchprinzessin Melanie Maier, in offizieller Mission aus dem Landkreis Rosenheim angereist, kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. So gut findet die fesche Dame den Weißwurststrudel im Blätterteig mit frischem Feldsalat in süßem Senf-Dressing von Eventkoch Hans-Jörg Betz.

Nicht der einzige kulinarische Genuss am Samstag beim vierten Gesundheitstag der Zugspitz Region im Garmisch-Partenkirchner Kongresshaus. Im Festsaal Werdenfels und auf dem Richard-Strauss-Platz gibt es an mehreren Ständen Kostproben. Verschiedene Öle mit Brothäppchen, Honigsorten, Käsespezialitäten, gesunde Schokolade oder der selbstgemachte Eierlikör verführen zum Stehenbleiben, Informieren, Genießen, Staunen und Kaufen. Und wer will, kann die eigene Küche kalt lassen, statt dessen auf den Bierbänken Platz nehmen und der Familie Gulasch oder Bratwurst vom Murnau-Werdenfelser Rind servieren. Der Erlös kommt dem Erhaltungsverein dieser besonderen Rasse zugute. Die lange Warteschlange nehmen die Besucher gerne in Kauf, denn es duftet verführerisch.

Die vierte Auflage des Gesundheitstags in Kombination mit dem ersten Regionaltag war ein voller Erfolg. Sie lockte hunderte Interessierte zum Kongresshaus und verlangt unbedingt eine Fortsetzung. „Auf der Bühne findet das Show-Kochen statt, im Festsaal sind es 41 Stände und Mitmach-Foren zum Thema ‚G’sund sein, G’sund bleiben‘,“ teilt Gesundheitsmanagerin Petra Hilsenbeck mit. „Im Foyer gibt es die unterschiedlichen Mitmachaktionen für Kinder, draußen haben wir 30 Stände regionaler Anbieter aus Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe sowie Gehege mit Alpakas, Brahma-Hühnern und einen offenen Hänger mit zwei Kälbchen“, ergänzt Lisa Loth, ebenfalls von der Zugspitz Region, verantwortlich für den Regionaltag.

„Die Region spricht einfach für sich“, verdeutlicht der stellvertretende Landrat Dr. Michael Rapp bei der Eröffnung durch Wallgaus Bürgermeister Hansjörg Zahler in dessen Funktion als Vorsitzender der Gesundheitsregion Plus zu seinem Eindruck befragt. „Gesundheit und Ernährung – diese Demonstrationen passen bestens zusammen“, lobt Dr. Sigrid Meierhofer, die Garmisch-Partenkirchner Rathauschefin. „Wir wollten viele Leistungsträger ins Boot holen“, ergänzt Sebastian Kramer, Geschäftsführer der Zugspitz-Region-GmbH. Für Bezirks- und Kreisbäuerin Christine Singer ist es wichtig, dass in einem repräsentativen Querschnitt die Vielfalt der regionalen, landwirtschaftlichen Produkte gezeigt und auf bedrohte Tierrassen aufmerksam gemacht wird. „So sichert die Verarbeitung unserer Milch in der Berchtesgadener genossenschaftlichen Molkerei die Zukunft unserer Bauern und damit den Bestand der Kulturlandschaft“, erklärt sie am Stand den Gästen. „Seit November 2014 verarbeiten wir von 161 Bauern der Region die Milch, die wir direkt bei ihnen abholen“, informiert ferner Gebietsverkaufsleiterin Ute Lohm.

Ob Produkte aus der Ettaler Schaukäserei, Wildfleisch aus den heimischen Bergen, Nudeln aus alten Getreidesorten, der Honig von „Unser Land“ und anderen Imkern oder die vielfältigen Produkte der Direktvermarkter – bewusste Ernährung und sportliche Betätigung gehören zusammen. Der Gesundheits- und Regionaltag haben das deutlich gemacht.

Margot Schäfer