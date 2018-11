Gift für Bauherren: Scharfe Kritik an Regeln für Bodenaushub

In Garmisch-Partenkirchen ist’s Arsen, in Grafenaschau Kupfer, in Ohlstadt Chrom und in Oberau Thallium: Schadstoffe schlummern in der Erde. Inzwischen muss aber auch natürlich entstandener Boden untersucht und abtransportiert werden. Das verursacht enorme Kosten und macht Hausbauern das Leben schwer – und teuer.

Landkreis – Es herrscht Wohnungsnot. In Deutschland, in Bayern, im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Doch statt Lösungswege zu finden, wurde potenziellen Hausbauern ein Ei gelegt. „Die sind ja schon pleite, wenn sie den Boden ausheben.“ Hannes Biehler (CSU) brachte im Umweltausschuss des Landkreises ein schwerwiegendes und komplexes Problem auf den Punkt. Eines, das alle Regionen an den Rand der Verzweiflung treibt. Die Richtlinien für Bauschutt und Bodenaushub haben sich geändert – und die Kosten schießen in die Höhe. Biehlers Fazit: „Das ist nicht mehr bezahlbar.“

Ursache für den Aufschrei aus der Politik ist der Umgang mit mineralischen Abfällen. Ein heißes Eisen. Denn vor allem für das Verfüllen von Gruben mit gering belastetem Aushub oder Schutt werden oft neben einem Herkunftsnachweis nun auch Analysen verlangt. Der große Haken sind die zulässigen Schadstoff-Grenzwerte. Selbst natürlich gewachsener Boden überschreitet diese und muss deshalb in Deponien gebracht und untersucht werden. Bei Biehler macht sich Fassungslosigkeit breit, weil es sich um so genannten Mutterboden handelt: „Für einen Normalsterblichen ist das krank“, betonte der Garmisch-Partenkirchner. Dem Hausbesitzer koste es nur Geld. Andere dagegen würden sich ein goldenes Näschen verdienen.

CSU-Kreistagsfraktion plädiert für Sammelflächen auf Landkreis-Areal

Mit dieser Meinung steht er nicht alleine. Krüns Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU) vermutete bereits Anfang des Jahres, dass hinter dem Regelwerk die Interessen eines gewissen Industriezweigs stecken. Der Isartaler war deshalb maßgeblich daran beteiligt, dass die Landkreis-Rathauschefs im Bayerischen Gemeindetag eine Resolution an die entsprechenden Bundes- und Landesstellen verabschiedet haben. Sie forderten praktikablere und umweltgerechtere Lösungen sowie Kleinmengen-Regelungen und Ausnahmen. Schwarzenberger selbst überreichte das Schriftstück bei der Eröffnung der Seilbahn Zugspitze an Innenminister Joachim Hermann und Ex-Umweltministerin Ulrike Scharf (beide CSU). „Wir sind der erste Landkreis, der das Problem aufgegriffen hat“, verdeutlichte Landrat Anton Speer (Freie Wähler).

Die Kuh muss vom Eis. Daran gibt es für die Ausschuss-Mitglieder nichts zu rütteln. Einen Schritt in diese Richtung forderte die CSU-Kreistagsfraktion in einem Antrag von der Kreisverwaltung ein. Sie appelliert dafür, für belasteten Bodenaushub geeignete Sammelflächen auf landkreiseigenen Arealen zu suchen und genehmigen zu lassen. Außerdem sollen in Kooperation mit dem Landesamt für Umwelt und dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim so genannte Planungsgebiete erarbeitet werden. Diese beschreiben die Belastung der Teilgebiete, definieren die notwendigen Schutzmaßnahmen und regeln den Umgang mit Bodenaushub. Denn wie es von Seiten des Landratsamtes hieß, sei in Bereichen mit erhöhten Schadstoffgehalten eine Verlagerung von Bodenmaterial zulässig, wenn zum Beispiel bestimmte Bodenfunktionen nicht zusätzlich beeinträchtigt werden.

Pilotprojekt des Umweltministeriums in Arbeit

Die Kreisbehörde steht derweil in Kontakt mit dem Umweltministerium, das im Rahmen eines Sechs-Punkte-Maßnahmenplans ein Pilotprojekt gestartet hat. Das Ziel erklärte Regierungsdirektor Guido Kamp: eine leichtere Verwertung oder Entsorgung von Böden mit geogenen, also auf natürliche Weise entstandenen Belastungen innerhalb vergleichbar beeinträchtigter Gebiete. Das Vorhaben befindet sich aber noch in einer frühen Phase. Geduld aufbringen, lautet die Devise.

Davon hält Elisabeth Koch (CSU) nichts. „Warten ist unbefriedigend“, sagte sie. Der Bevölkerung sei das nicht zu erklären. Deshalb drängt sie auf eine Zwischenlösung. „Wir könnten sie selbst erfinden. Ich gehe davon aus, dass Ihnen im Haus etwas einfällt.“ Klarer Auftrag an die Verwaltung. Es bräuchte aber nicht nur Lagerflächen, sondern ein Konzept, das die Entsorgung samt Transport regelt. Darauf pocht Christian Scheuerer, Ohlstadts parteifreier Bürgermeister und ein Leiderprobter. „Die Abfuhr ist das teure.“

Empfohlen wurde lange Zeit, das Material nach Österreich zu bringen. Wegen der geringeren Kosten. „Der Kas is bissen“, stellte Grainaus Rathauschef Stephan Märkl (CSU) klar. Zwei Tonnen Aushub wollte er in Ehrwald entsorgen lassen, die Menge durfte aber zollbedingt nicht rübergefahren werden.

Aus Erfahrung weiß Scheuerer, dass mittlerweile viele Hausbauer auf einen Keller verzichten, weil sie sich den Aushub nicht mehr leisten können. Hahnebüchen findet das Biehler in Zeiten, in denen Flächenversiegelungen reduziert werden sollen. Die neuen Regeln „zwingen einen ja fast zum Bau von Garagen“, quasi als Abstellraum.

Ratlosigkeit regiert. „Ich möchte wirklich wissen, wie so ein Kas entsteht“, empörte sich Riegsees Gemeindechef Rudi Kühn (ÖDP). Speer, der das Thema bei der Herbsttagung in Berlin gegenüber Kanzlerin Angela Merkel (CSU) angesprochen hat, entgegnete nur: „Das kapiert keiner.“ Der Landrat versicherte aber, am Ball zu bleiben.