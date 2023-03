Gleich zweimal in Kindergarten eingebrochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Von: Andreas Seiler

In zwei Kindergärten in Garmisch-Partenkirchen ist eingebrochen worden. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich dringend zu melden. SYMBOLBILD © Silas Stein/dpa

Gleich in zwei Kindergärten ist ein Unbekannter vergangene Woche eingebrochen. 1500 Euro Beute und 5500 Euro Sachschaden sind zu beklagen. Die Polizei ermittelt.

Garmisch-Partenkirchen - Bereits in der vergangenen Woche ist es in der Nacht auf Freitag, 17. März 2023, in zwei Kindergärten in Garmisch-Partenkirchen zu Einbrüchen gekommen. Dies berichtet die Polizei.

Die Tatzeit liegt in beiden Fällen zwischen 18 Uhr am Abend und 7 Uhr am Morgen. Betroffen ist zum einen der Kindergarten an der Dompfaffstraße in Garmisch-Partenkirchen. Dort wurden 1000 Euro gestohlen. Aufgrund der aufgehebelten Außentüre und der aufgebrochenen Schränke entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3500 Euro.

Zum anderen wurde in der Betreuungseinrichtung an der Jahnstraße eingebrochen. Hier konnten 500 Euro erbeutet werden, der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Garmisch-Partenkirchen unter Telefon 08821/9170 entgegen.