Wochenlang verschandelte er viele Gebäude - mutmaßlicher Graffiti-Schmierfink ins Netz gegangen

Von: Josef Hornsteiner

Weithin zu sehen: der Schriftzug „1UP“ am Dach des Post-Gebäudes am Bahnhof. © Sehr

Der Polizei ist ein Graffiti-Sprayer ins Netz gegangen. Sie vermutet, dass er für die Verschandlungen, unter anderem auf dem Dach des Postgebäudes in Garmisch-Partenkirchen, verantwortlich sein könnte. Der Verdächtige schweigt bislang.

Garmisch-Partenkirchen – Die Serie an Graffiti-Schmierereien hat vielleicht ihr Ende gefunden. Wie die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen mitteilt, konnte in der Nacht auf Freitag (12. Mai 2023) um 3.20 Uhr eine verdächtige Person in schwarzen Klamotten an der Hauptstraße im Kreisort aufgegriffen werden. Seine Kleidung wies verdächtige Farbspritzer auf. Bei der Kontrolle bestätigte sich die Vermutung.

Es wurden bei dem 23-Jährigen aus der Marktgemeinde zahlreiche Sprühdosen gefunden. Der Staatsanwalt ordnete eine Hausdurchsuchung an. In der Wohnung haben die Beamten weiteres Sprayer-Material und Diebesgut von anderen Delikten beschlagnahmt. Angaben vor der Polizei machte der mutmaßliche Täter nicht. Die Ermittlungen konzentrieren sich aktuell auf den Tatnachweis zu den Sachbeschädigungen der vergangenen Wochen.

Schriftzüge „Doris“ und „1UP“ sind im gesamten Ort verteilt aufgesprüht worden

Bekanntlich wurden an vielen Orten, teils auch in exponierter Lage wie auf dem Dach des Postgebäudes, die Schriftzüge „Doris“ und „1UP“ angebracht. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ungefähr 30 000 Euro. Bevor die Zivilstreife den Tatverdächtigen in der Nacht auf Freitag festnehmen konnte, hat die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen umfangreiche Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen getätigt – die jetzt wohl von Erfolg gekrönt waren.