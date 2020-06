Grenzöffnung nach Corona-Beschränkungen: Was Sie dazu wissen sollten

Der Weg nach Österreich ist wieder frei: Seit Donnerstag sind die Grenzen offen. Kontrollen gibt es weiterhin, aber nicht mehr in dem Umfang wie bisher.

Landkreis - Der Weg nach Österreich ist frei, die Grenzen sind offen. Seit Donnerstag können die Landkreis-Bürger nach rund drei Monaten Corona-Beschränkungen wieder problemlos in die Nachbargemeinden fahren – ohne Kontrolle. Einige Mittenwalder haben die Chance gleich genutzt: für einen Tankausflug zu den Tirolern. Nur: Wie funktioniert das mit der Heimfahrt? „Als Deutscher kommt man immer zurück“, sagt Yvonne Oppermann, Sprecherin der Bundespolizei in Rosenheim. Seit Längerem sind die Grenzen nicht mehr 24 Stunden besetzt, Kontrollen finden bei der Einreise stichpunktartig statt. Dafür sollte man stets einen Ausweis bei sich tragen. Eine Quarantänepflicht gilt laut Robert-Koch-Institut ebenfalls nicht mehr. Erst, wenn in einem Land die Zahl der Corona-Neuinfektionen ein bestimmtes Limit überschreitet, sollte man nach der Heimkehr zwei Wochen zu Hause bleiben. Kritisch wird dies in Europa aktuell nur für Reisende aus Schweden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Corona-Krise: Weiteres beliebtes Urlaubsland macht auf - Deutsche bekommen „grünes Licht“

Corona in Bayern: „Mehr Eigenverantwortung“? CSU denkt an künftigen Kurswechsel - 31 Landkreise ohne Neuinfektionen

Für Einheimische nicht mehr erträglich: Bürgermeisterin reagiert auf Ausflugs-Chaos