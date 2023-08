Neubau für Schnitzschule Garmisch-Partenkirchen geplant - Die besten Entwürfe liegen vor

Von: Katharina Brumbauer

Ihr Entwurf überzeugt die Jury: (v. l.) die Architekten Armand Kühne und Kurt Weber. © Thomas Sehr

Eine Jury war am Werk, kürte die besten Arbeiten. Ein Modell für den Neubau der Schulen für Holz und Gestaltung überzeugte sie besonders.

Garmisch-Partenkirchen – Es ist kein Geheimnis: Die Schulen für Holz und Gestaltung des Bezirks Oberbayern in Garmisch-Partenkirchen brauchen eine Erweiterung. Es herrscht Platznot. „Und wenn man ehrlich ist, ist das Gebäude auch einfach in die Jahre gekommen“, betonte Schulleiter Florian Becker. Kein Zustand auf Dauer. Im Oktober 2021 wurde daher auf politischer Ebene, beim Bezirk Oberbayern, dem Träger der Schule, entschieden, dass ein Neubau entstehen soll. Um einen Architekten zu finden, sind die Verantwortlichen kreativ geworden. Sie haben den Auftrag nicht einfach ausgeschrieben, sie haben einen Wettbewerb ausgerufen. 50 Büros haben sich beworben, 18 wurden für den Wettbewerb zugelassen, haben Pläne und Modelle eingereicht. Nun hat eine Jury aus Architekten, Fachleuten aus Politik, Verwaltung und den Schulen aus Holz und Gestaltung die drei überzeugendsten Arbeiten gekürt.

Von der Gestaltung her stellte sich die Fachjury den Erweiterungsbau folgendermaßen vor: Er soll energieeffizient sein, nicht den Charakter eines Schulhauses, sondern vielmehr den von Ateliers aufweisen, helle Räume beheimaten – und sich natürlich in das Ortsbild einfügen. Das Gremium überzeugte der Entwurf des Büros Diezinger Architekten aus Eichstätt am meisten. Verantwortlich zeichneten Armand Kühne und Kurt Weber. Ihr Modell sieht eine Staffelung des Gebäudes in sechs Baukörper vor. „Damit fügt es sich gut in die städtebauliche Umgebung ein“, betonte Christoph Schreyer, Leiter des Baureferats des Bezirks Oberbayern und bis 2018 selbst Leiter der Garmisch-Partenkirchner „Schnitzschule“, wie die Einrichtung inoffiziell genannt wird.

Kompetenzzentrum für digitale Holzbearbeitung soll untergebracht werden

Die Jury, in der auch Claudia Zolk (CSB), die Zweite Bürgermeisterin der Marktgemeinde, vertreten war, sprach sich einstimmig für die Einsendung von Weber und Kühne aus. „Die Arbeit verbindet Ökologie und Funktionalität auf vorbildliche Weise“, erklärte Josef Mederer, Präsident des Bezirkstags von Oberbayern. „Mit diesem Gebäude investieren wir in Bildung und wir stärken die Region.“ Es sei eine Bereicherung für den Ort, ergänzte Zolk.

In dem Erweiterungsbau ist vorgesehen, das „Kompetenzzentrum für digitale Holzbearbeitung“ unterzubringen. In dem Gebäude werden die Fachakademie für Raum- und Objektdesign mit Werkstätten für moderne Maschinen zur digitalen Holzbearbeitung, Räume mit Hobelbänken, Unterrichtszimmer und eine Bibliothek Platz finden. Für das Vorhaben hat der Bezirk Oberbayern ein Nachbargrundstück erworben. „Wir wollen ein Stück weit Vorreiter sein und mit der Zeit gehen, indem wir hier in Garmisch-Partenkirchen die Fachrichtung digitale Holzbearbeitung einbringen“, erklärte Mederer. „Mit dem Kompetenzzentrum erreichen wir optimale Bedingungen für unsere Studierenden.“

Auch zwei dritte Preise vergeben

Die Immobilie zu entwerfen, stellte die teilnehmenden Architekten durchaus vor Herausforderungen. „Das Grundstück hängt etwas und es ist sehr eng“, schilderte Kühne. „Wir mussten auch berücksichtigen, dass wir vorne an der Hauptstraße etwas höhere Häuser haben und hinten kleinere, dörfliche Gebäude.“ Außerdem sei klar gewesen, die Fassade mit Holz zu verkleiden. Die künftigen Maße des Gebäudes: 38 Meter lang, rund 28 Meter tief, eine Firsthöhe von 12 Metern. Die Arbeit überzeugte. Doch die Jury war offenbar auch von den Einsendungen der Büros Bernardo Bader Architekten aus Bregenz (Österreich) und Neumann & Heinsdorff Architekten aus München beeindruckt. An diese beiden Firmen vergab das Gremium zwei dritte Preise.

Die Kosten der Planungs- und Bauleistungen für den Neubau werden aktuell mit rund 12,5 Millionen Euro beziffert. „Die politische Vorgabe ist, dass dieser Rahmen eingehalten wird“, sagte Mederer. „Allerdings können wir heute keinerlei Aussagen darüber treffen, wie sich die Energiepreise und die Kosten für Baustoffe in den nächsten Jahren entwickeln.“ Mit der Prämierung der Sieger des Architekten-Wettbewerbs steht noch nicht ganz fest, wer den Auftrag letztendlich erhält. Bevor der Gewinner ermittelt wird, und die Planungen beginnen können, gibt es noch ein formelles Verhandlungsverfahren. „Einen Spatenstich im kommenden Jahr werden wir nicht schaffen“, stellte Mederer klar. Aber man wolle so schnell wie möglich mit dem Bauen beginnen.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen an der einen oder anderen Stelle der Entwürfe nachzujustieren“, sagte Becker. Vor allem erleichterte den Schulleiter aber eines: dass das Neubau-Projekt einen großen Schritt vorangekommen ist. Schließlich, betonte er , „werden die Arbeitsbedingungen und die -sicherheit im gesamten Schulareal den heutigen Anforderungen angepasst.“