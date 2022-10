Frau (21) lebensgefährlich verletzt: Polizei fahndet mit Fotos nach „dringend Tatverdächtigem“ – und warnt

Von: Katharina Bromberger

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach dem dringend Tatverdächtigen im Fall der lebensgefährlich verletzten 21-Jährigen. © PP Oberbayern Süd

In der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses in Garmisch-Partenkirchen wurde eine schwer verletzte Frau gefunden. Die Polizei fahndet nun öffentlich.

Update vom Dienstag, 25. Oktober, 20.20 Uhr: Mit Fotos des „dringend Tatverdächtigen“ bittet die Polizei nun im Fall der lebensgefährlich verletzten 21-Jährigen die Bevölkerung um Hinweise. Samt Bildern des Mannes wurde auch die Beschreibung konkreter: Bei dem Gesuchten handelt es sich um den 28-jährigen Shadi Barham. Laut Pressemitteilung der Polizei läuft nun eine Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung.

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Mann, heißt es. Die Bevölkerung wird um Hinweise gebeten – wer etwas zum Aufenthaltsort von Shadi Barham sagen kann, soll sich unter der Telefonnummer (08 82) 1 91 72 80 mit den Beamten in Verbindung setzen.

Dazu noch eine eindringliche Warnung: „Treten Sie keinesfalls selbst mit dem Tatverdächtigen in Kontakt!“, heißt es in der Pressemitteilung. Stattdessen solle man die Kripo Garmisch-Partenkirchen, den Notruf oder jede andere Polizeidienststelle kontaktieren.

Update Dienstag, 25. Oktober, 11.42 Uhr: Gegen 6.40 Uhr am Dienstag ging der Notruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ein: Der Anrufer hatte eine schwerverletzte Frau gefunden. Sie lag in einer Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses in der St.-Martin-Straße. Sofort verständigte er die Polizei und den Rettungsdienst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die 21-jährige Frau noch immer nicht ansprechbar. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Großfahndung in Garmisch-Partenkirchen: Zeuge beschreibt Tatverdächtigen - Polizei bittet um Mithilfe

Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen mit Unterstützung zahlreicher Einsatzkräfte umliegender Dienststellen sowie einem Polizeihubschrauber verlief bislang ohne Erfolg. Noch vor Ort nahmen Beamte der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen die ersten Ermittlungen zum Tathergang auf. Diese wurden kurz darauf vom Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim fortgeführt. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen hat mittlerweile unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen übernommen.

Laut Polizei gibt es einen Zeugen, der den Tatverdächtigen wie folgt beschrieben hat: Circa 20 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, sehr schlank, eher kurze Haare, heller Hauttyp. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Baseballkappe und einer dunklen Jacke. Geflüchtet ist er mit einem silberfarbenen Fahrrad.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08821/9170. Wem also unmittelbar vor oder nach der fraglichen Tatzeit im näheren Umfeld des Tatorts Personen aufgefallen sind, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, wer Hinweise auf die beschriebene Person geben kann oder wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts machen kann, wird gebeten, sich zu melden.

Polizeieinsatz: Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Garmisch-Partenkirchen suchen Beamte nach Spuren. © sehr

Erstmeldung vom 25. Oktober 2022: Garmisch-Partenkirchen - Zahllose Polizeiautos sind aktuell in und um Garmisch-Partenkirchen unterwegs. Es läuft eine Großfahndung. Ersten Informationen zufolge wurde eine Person schwer verletzt in einer Wohnung gefunden. Auch ein versuchtes Tötungsdelikt wird nicht ausgeschlossen. Der Vorfall hat sich in einer Wohnung an der St. Martin-Straße ereignet.

Großfahndung in Garmisch-Partenkirchen: Zahlreiche Polizeiautos im Einsatz

Die Polizei betont, dass keine Gefahr für die Bevölkerung besteht. Genauere Informationen gibt es derzeit noch nicht.

