Wank und Auerberg: Grüne fordern gleichzeitigen Tunnelbau

Verkehrsprojekte im Landkreis

von Andreas Seiler schließen

Eigentlich stehen Garmisch-Partenkirchens Grüne den Tunnelprojekten im Landkreis skeptisch bis ablehnend gegenüber. Umso erstaunlicher ist es, dass sie sich jetzt auf einmal für den gleichzeitigen Bau der Röhren am Wank und Auerberg aussprechen. Dahinter stecke aber kein Gesinnungswandel, heißt es. Es gehe vielmehr darum, das Beste aus der Situation zu machen.

Garmisch-Partenkirchen – Das Problem ist bestens bekannt – und hat sich in den vergangenen Jahren eher noch verschärft: Die Bundesstraße 2, die Lebensader des Landkreises Garmisch-Partenkirchen, ist chronisch überlastet. Gerade bei schönem Ausflugswetter sind dort Staus an der Tagesordnung. Der Staat pumpt daher Hunderte Millionen von Euro in den Tunnelbau – in der Hoffnung, damit die Verkehrsströme zu zähmen. Das Mammutprojekt in Oberau steht bekanntlich kurz vor dem Abschluss, am Kramer wird bereits kräftig gegraben und gebohrt. Am Auerberg soll es, so heißt es aus Berlin, noch heuer losgehen. Und schließlich befindet sich auch das Wank-Vorhaben in der Planung.

Doch genau hier setzen die Kritiker an. Ihre Sorge dürfte nicht unbegründet sein: Wenn auf der neuen Oberauer Trasse die Fahrzeuge rollen und mit dem Auerbergtunnel das Nadelöhr am Autobahnende bei Eschenlohe beseitigt wird, lautet die Überlegung, verlagern sich die Probleme nur. Und zwar zur nächsten Engstelle: Diese wäre dann der Ortseingang von Partenkirchen. Es wurde daher zuletzt eine verkehrspolitische Forderung immer lauter: Auerberg und Wank müssten zeitlich aufeinander abgestimmt werden.

Fraktion beantragt Resolution

Die Grünen-Fraktion im Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat stößt jetzt ins selbe Horn – und schlägt vor, eine Resolution an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) beziehungsweise an den Bayerischen Landtag zu verabschieden. Die zentrale Stelle in dem Antrag lautet: „Im Falle der vorgesehenen Realisierung des Auerbergtunnels muss eine Inbetriebnahme des Wanktunnels in enger zeitlicher Verknüpfung mit der Inbetriebnahme des Auerbergtunnels erfolgen.“ Sonst, warnen die Vertreter der Öko-Partei, müssten die Ortsteile Partenkirchen und Kaltenbrunn weiterhin mit einer erheblichen Verkehrsbelastung rechnen.

Eine Position, die bemerkenswert ist. Denn bislang stachen die Grünen, die sich die Verkehrswende auf die Fahne geschrieben haben, nicht gerade als Verfechter des Tunnelbaus hervor. „Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten“, lautete ihr Credo. Dies gelte nach wie vor, stellt Dr. Stephan Thiel, Fraktionschef in Garmisch-Partenkirchen, auf Nachfrage klar. Nur: „Wir müssen realistisch sein.“ Das Unternehmen Auerberg werde sich vermutlich nicht mehr verhindern lassen. Also brauche man eine pragmatische Lösung – notgedrungen. Über die Partenkirchner Ortsumfahrung könne man noch reden, wenn sie ökologisch sinnvoll umgesetzt werde, findet der Ortspolitiker. Aber die Schaffung des Auerberg-Tunnels halte er grundsätzlich für den falschen Weg – und für überflüssig. Denn: Mit der Trasse durchs Loisachtal werde die Blechlawine nur noch größer, befürchtet Thiel. Seiner Ansicht nach wäre es daher sinnvoller, die vielen Millionen in den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs und der Bahn zu investieren.

Beifall erhalten die Grünen indessen von der CSU. Sie begrüße ausdrücklich den Antrag, sagt Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Elisabeth Koch – und freue sich über den „Erkenntniszugewinn“ bei der politischen Konkurrenz. Die Grünen unterstützten damit endlich die Bemühungen, insbesondere des CSU-Landesgruppenchefs und Ex-Verkehrsministers Alexander Dobrindt, um eine Verkehrsentlastung in der Region. Dazu müssten alle Projekte „zusammengedacht, verknüpft und schrittweise umgesetzt werden“ – und dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Koch weiter: „Die zeitnahe Realisierung von Auerberg und Wank ist uns natürlich sehr wichtig und wurde auch vom zuständigen staatlichen Bauamt, das beide Projekte betreut, als Ziel ausgegeben.“

Meierhofer warnt vor noch mehr Verkehr

Kochs Amtsvorgängerin, SPD-Kreisrätin und Bundestagskandidatin Dr. Sigrid Meierhofer, sieht die Sache anders – und wundert sich über den Grünen-Vorstoß. Für die Sozialdemokratin steht fest: „Der Verkehr muss sich grundlegend ändern.“ Sonst könne man die hochgesteckten Klimaschutzziele nie und nimmer erreichen. Meierhofer warnt davor, mit einer voll ausgebauten Alpentraverse Richtung Süden noch mehr Autos anzuziehen. Ihr Gegenvorschlag: „Wir müssen das Bahnfahren attraktiver machen.“