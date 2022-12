Trotz Wärmeperiode: FIS gibt Okay für Nachtslalom am 4. Januar in Garmisch-Partenkirchen

Von: Christian Fellner

Daumen hoch: Es gibt grünes Licht für den Nachtslalom am Gudiberg am 4. Januar. (v. r.) FIS-Renndirektor Janez Hladnik, Markus Anwander, Steffi Wild und Martina Betz bei der Inspektion der Strecke am Dienstag. © SC Garmisch

Die Schneekontrolle für den Nachtslalom am 4. Januar am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen ist gut gelaufen. Es gab grünes Licht. Jetzt heißt es: Hoffen auf kalte Nächte.

Garmisch-Partenkirchen – Ihre Betten haben sie bisher nicht im Skistadion aufgeschlagen. Übernachten – das klappt zum Glück noch daheim. So weit geht es dann doch noch nicht bei den Vorbereitungen auf die beiden sportlichen Großereignisse in Garmisch-Partenkirchen: das Neujahrsskispringen und den Weltcup-Nachtslalom am 4. Januar. Wobei . . . „Wenn wir Schnee machen, sind wir schon die ganze Nacht draußen“, betont Korbinian Witting. „Nur, wir schlafen halt nicht.“ Nein, auch dann wird gebuckelt draußen am Gudiberg oder im großen Halbrund unter der Olympia-Schanze.

Nachtslalom am Gudiberg: FIS-Renndirektor gibt sein Okay

Bei Witting laufen im Moment die Fäden zusammen. Zumindest die, die mit der Präparierung der beiden Anlagen zu tun haben. Einen neuen Stadionchef aus den Reihen des gemeindlichen Bauhofs gibt es aktuell nicht. Interimsmäßig hat Witting, der eigentlich als Elektriker für die Anlagen zuständig ist, den Posten übernommen. Gestern bekamen die Verantwortlichen am Slalomhang Besuch: Janez Hladnik wollte die Strecke für das Rennen am 4. Januar begutachten. Der Slowene ist neuer Renndirektor des Skiweltverbands FIS für die technischen Disziplinen bei den Herren. Somit obliegt es ihm, eine Piste bei der sogenannten Schneekontrolle freizugeben. Das tat der Slowene gestern in Garmisch-Partenkirchen. Am Vormittag inspizierte er den Gudiberg in Begleitung der Rennverantwortlichen des Skiclub Garmisch, Martina Betz und Steffi Wild, sowie Markus Anwander als Streckenchef für den Bundesstützpunkt. „Wir haben grünes Licht“, verkündete OK-Chefin Betz kurz nach der offiziellen E-Mail, die der FIS-Vertreter selbst noch in der Früh lanciert hatte. „Er hat uns versichert, dass die Piste noch in einem sehr guten Zustand ist.“

Das freut alle Zuständigen. Denn in dem weißen Schneeband, das den Gudiberg derzeit ziert, steckt jede Menge Arbeit. Seit der kalten Woche Mitte Dezember wurde intensiv gewerkelt, um sowohl das Skispringen wie auch den Slalom der Herren zu ermöglichen. „Hätten wir die Woche nicht gehabt, wäre eh nichts machbar gewesen“, sagt Witting ehrlich. „Bisher hat ziemlich viel auf den Punkt genau gepasst.“

Schneeauflage am Slalomhang ist deutlich geschrumpft

Üppig ist die Schneeauflage nicht mehr am Slalomhang. „Es hat schon besser ausgeschaut, als rundherum auch alles weiß war“, bestätigt Betz. Doch macht die Vorsitzende des SC Garmisch eines klar: „Wir haben heuer nur ein Rennen, wir brauchen keine vier Slalomspuren wie noch im vergangenen Winter.“ Und so reiche eben auch eine schmalere Fahrlinie vollkommen aus.

Dosierter Einsatz: Die Raupen verrichten derzeit nur die notwendigsten Arbeiten am Berg. © Peter Kornatz

Laut Witting liegen derzeit noch rund 30 Zentimeter fest gepresste Schneeauflage im zentralen Bereich des Bergs. In Mulden etwas mehr, im unteren Bereich teilweise etwas weniger. „Im Tal sind wir schon ein bisschen knapper“, bestätigt Witting. „Aber wir haben noch ein bisschen Schnee, den wir reinschieben.“ Obendrein legt der Verantwortliche viel Hoffnung in den nächsten Nächte. „Laut unseren Informationen wird es kälter, es friert, dann produzieren wir noch einmal Schnee.“ Die Kanonen sind gestern bereits in Stellung gebracht worden. Speziell zwei Punkte am Hang hat er im Blick. „Da werden wir ein bisschen nachbessern.“

Regen und warmer Wind haben dem Gudiberg zugesetzt

Der Regen und der warme Wind haben dem Gudiberg zuletzt durchaus zugesetzt. Selbst der strapazierfähigere Kunstschnee macht eben nicht alle Umwelteinflüsse problemlos mit. „Ich denke, wir haben rund 40 Prozent von der Auflage verloren“, vermutet Witting. Also gegenüber der Menge, die ursprünglich Mitte Dezember erzeugt und in der Fahrlinie verteilt worden war. Die größe Gefahr für den Hang stellen derzeit die mächtigen Föhnwinde dar. Wie vergangenen Sonntag, als es definitiv frühlingshaft im Werdenfelser Land war. „Viele solche warmen Nächte können wir nicht mehr brauchen.“

Immerhin: Trocken wird es in den kommenden Tagen. Das hilft. Wobei der Regen durchaus auch eine Arbeitserleichterung gebracht hat. „Normalerweise müssen wir Wasser ja künstlich mit den Schläuchen in die Piste einbringen, damit sie durchfriert“, erklärt Betz. Das hat nun die Natur selbst übernommen. „Wir mussten daher nicht mit der großen Mannschaft auf den Berg.“

Endspurt der Vorbereitungen auch den Nachtslalom ab 2. Januar

Bis 2. Januar wird der Gudiberg nur mit den nötigsten Arbeiten belastet. Eben, um die Schneeauflage konstant zu halten. „Wir müssen aber auch nochmals mit der Raupe rein, um Schutzmaterial aufbauen zu können“, sagt Witting. Einen Tag nach dem Skispringen nebenan geht es dann auf dem Weltcup-Hang zur Sache. „Dann wird die Strecke rennfertig präpariert“, betont Betz. Dazu werden auch die Sicherheitsnetze aufgebaut. „Der Gudiberg ist ja nicht so lang, da brauchen wir keine zwei Wochen wie an der Kandahar.“