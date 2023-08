Hände und Füße bereits mumifiziert: Weitere grausige Details im Totschlag-Prozess

Horroreinsatz für Polizei

Von Angela Walser schließen

Weitere unappetitliche Details fördert der Totschlagsprozess vor dem Landgericht München II. Ein Amerikaner, der in Garmisch-Partenkirchen lebt muss sich dabei verantworten.

GAP/München – Diesen Einsatz werden die Polizisten in Garmisch-Partenkirchen nicht so schnell vergessen. Als sie in einer Juli-Nacht 2022 über einen Anruf aus Amerika zu einem Haus am Wehr geleitet wurden, kam ihnen infernalischer Gestank entgegen. Im Wohnungsinneren tigerte ein Dreijähriger durch die ganz Wohnung. „Mummy is sick“, sagte er immer wieder.

Doch seine Mutter war nicht krank, sondern tot. Ihr Kopf war schon ganz schwarz, Hände und Füße waren bereits mumifiziert, mit dem Nacken lag die Leiche in einer stinkenden Fäulniss-Flüssigkeit.

„Ich habe kurz gebraucht, bis ich mich wieder gesammelt habe“, erinnerte sich gestern ein Polizist vor dem Landgericht München II. Dort wird momentan dem Lebensgefährten (50) der verstorbenen Frau wegen Totschlags durch Unterlassen der Prozess gemacht. Tagelang hatte er die bewusstlos zusammengebrochene Frau einfach sich selbst überlassen. Ein Toxikologe, der die Haare der Frau untersucht hatte, sprach später von einer verheerenden Alkoholisierung, deren Wert er gar nicht beziffern wollte, weil er möglicherweise durch die Fäulnis-Flüssigkeit beeinflusst worden war.

Der Vater hatte in der Juli-Nacht in Panik die beiden Buben (drei und vier Jahre) alleine bei der Leiche ihrer Mutter gelassen, als er hörte, dass bald die Polizei – alarmiert durch seinen Bruder in den USA – eintreffen würde. Eine Handy-Ortung ergab noch in der Nacht, dass er sich ins Kramer-Gebiet geflüchtet hatte. „Also das ist kein kleiner Park“, sagte der Polizist, quasi selbsterklärend für das ortsunkundige Gericht und dafür, dass man in der Nacht keine Suche eingeleitet hatte.

Und tatsächlich wurde der Mann am nächsten Tag in der Nähe des Loisachstegs, auf dem Gehsteig sitzend, gefasst. Er kam in Untersuchungshaft und heuer im Februar in die Psychiatrie. Aufgrund einer bipolaren Störung hatte er immer wieder mit depressiven Phasen zu kämpfen. Er bekam Medikamente und eine Therapie. Seine Sucht-Entwöhnung müsse aber erst noch richtig angegangen werden, erklärte eine Ärztin aus dem Bezirkskrankenhaus. Denn das Paar hatte jahrelang wenig anderes getan, als sich gemeinsam zu betrinken.

Zwar gelang es dem Angeklagten, zwischenzeitlich mit dem Trinken aufzuhören, doch die Frau war seit einem Verwandtenbesuch in Garmisch-Partenkirchen weit davon entfernt. Möglicherweise wird das Gericht eine Unterbringung in der Entziehungsanstalt in Betracht ziehen und den Vollzug zur Bewährung aussetzen.

Der Richter fragte schon einmal vorsorglich, ob es der Mann denn in einen Flieger in die USA schaffen würde. „Ich vermute, er würde in den USA ankommen“, erwiderte die Ärztin, doch dieses Szenario sei noch nicht durchgesprochen worden. Der Prozess soll am Donnerstag zu Ende gehen.