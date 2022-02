Halbstundentakt: Neue Hoffnung keimt auf

Von: Alexander Kraus

Gespräch im Farchanter Kurgästesaal: (v.l.) Christian Scheuerer (Ohlstadt), Anton Kölbl (Eschenlohe), Philipp Ullmann (DB Netz), Landrat Anton Speer, Staatsministerin Kerstin Schreyer, Peter Imminger (Oberau), die beiden CSU-Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber und Harald Kühn sowie Christian Hornsteiner (Farchant). © STMB

Die Werdenfelsbahn ist ein Dauerthema in der Kreispolitik: Nach einem Spitzentreffen mit Verkehrsministerin Kerstin Schreyer wächst die Hoffnung, dass der seit vielen Jahren ersehnte Halbstundentakt doch noch Realität werden kann.

Landkreis – Wird ein Ereignis groß angekündigt und endet ohne Ergebnis, spricht der Volksmund davon, „dass es ausgeht wie das Hornberger Schießen“. Über den ersehnten Halbstundentakt der Werdenfelsbahn zwischen München und Garmisch-Partenkirchen wird seit Jahren diskutiert. Rausgekommen ist bislang nichts.

Kein Wunder, dass Peter Keller (ÖDP) ungehalten reagierte, als es kürzlich im Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss im Grainauer Kurhaus um den aktuellen Planungsstand ging. „Mir kommt das vor wie das Hornberger Schießen“, sagte der ÖDP-Kreisrat. Solange sich die Attraktivität der Schiene nicht erhöhe, werde sich nichts ändern.

Klimaschutzmanager stellt Drei-Stufen-Plan vor

Das Landratsamt hat einen Fachmann in seinen Reihen, der die Kreisräte weiter um Geduld bat. Florian Diepold-Erl stellte den Drei-Stufen-Plan Werdenfels vor und berichtete, dass es im Mai neue Informationen bezüglich des möglichen Ausbaus gebe. Derzeit erstellt die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) ein Fahrplan- und Infrastrukturgutachten. „Da geht es um Änderungen bei Bahnübergängen, kürzere Schließzeiten, neue Beschrankungen“, sagte der Klimaschutzmanager der Kreisbehörde. Der Landkreis erwartet sich von der Untersuchung konkrete Aussagen zur Verbesserung der Infrastruktur und zu den Kosten. „Wir haben schon die leise Hoffnung, dass wir den Halbstundentakt umsetzen können“, verkündete Diepold-Erl.

Ende Januar war zum Thema Mobilität die Bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, Kerstin Schreyer (CSU), in Farchant zu Gast. Mit dabei im Kurgästesaal war neben allen Bürgermeistern der anliegenden Gemeinden auch Anton Speer (Freie Wähler). „Im Fokus des Treffens stand die Erreichung des durchgängigen Halbstundentakts der Bahn bis Garmisch-Partenkirchen“, berichtete der Landrat. Klimaschutzmanager Diepold-Erl, der ebenfalls an dem Treffen teilnahm, berichtete davon, dass die Bürgermeister Christian Scheuerer (Ohlstadt), Anton Kölbl (Eschenlohe), Peter Imminger (Oberau) und Christian Hornsteiner (Farchant) das Problem der langen Schrankenschließzeiten klar darstellen konnten. Diepold-Erl ist zuversichtlich: „Die Ministerin hat etwas mitgenommen, das Thema wird behandelt.“

Beschrankte Bahnübergänge

Schreyer bekam eine Übersicht über die vielen beschrankten Bahnübergänge zu sehen. Einer ist in Uffing, zwei sind in Ohlstadt. „Die krasseste Situation haben wir in Eschenlohe. Im gesamten Ort ist jeder der vier Übergänge durch Schranken blockiert“, informierte der Klimaschutzmanager. An den jeweils zwei Kreuzungsstellen von Schiene und Straße in Ohlstadt und Farchant gebe es auch massive Wartezeiten. Unpünktliche Züge verstärkten dieses Problem.

„Unser Anliegen: ein robuster und stabiler Fahrplan“, heißt es in der 25-seitigen Broschüre, die Diepold-Erl vorlegte. Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist die drittgrößte Tourismusdestination in Oberbayern. „Das führt zu starken Belastungen auf den Hauptverkehrsachsen und zu einem hohen Druck auf den Parkraum“, verdeutlichte Diepold-Erl. Und der Straßenverkehr, das sagen Prognosen, nimmt sogar noch zu. Eine Entlastung sollen die Tunnelbau-Projekte bringen.

Mit dem Drei-Stufen-Plan ist der Landkreis auf dem Weg zu einer neuen Mobilität. Ziel ist es, den öffentlichen Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr attraktiver zu gestalten – durch mehr Angebote, neue Tarife und Expresslinien mit dem Bus. Zweiter Schritt: die Vereinfachung der Bus- und Bahnnutzung. Eine Entlastung könnte auch der Beitritt zum Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) bringen. Dritter Gedanke ist der Ausbau der Infrastruktur, was im Idealfall im Halbstundentakt zwischen München und Garmisch-Partenkirchen zum Tragen kommt.