Handel mit Kokain und Waffen: 40-Jähriger festgenommen

Die Szenen, die sich am Freitagabend in Garmisch-Partenkirchen abgespielt haben, erinnern an eine Krimi-Actionserie im TV. Dunkle Autos, rasante Verfolgungsjagden, Personen werden mitten auf der Straße festgenommen. Das ist passiert:

Garmisch-Partenkirchen – Alles dauert gerade Mal ein paar Minuten. Und die Beteiligten haben Glück, dass auf der viel befahrenen Kreuzung an der Bundesstraße 2 und Schornstraße in Garmisch-Partenkirchen nichts Schlimmeres passiert ist. Denn die beiden dunklen Polizeiwagen, die auf der B2 auf Höhe des AOK-Gebäudes angerast kommen, sind als solche nicht zu erkennen. Es sind zivile, dunkle Autos mit Kennzeichen aus der Region. Eines hat zwar ein mobiles Blaulicht auf dem Dach – doch das funktioniert nicht. Deshalb kommt es am Freitagabend um kurz vor 19 Uhr fast zu einem Unfall, als die Beamten zunächst auf der Gegenfahrbahn an der Fahrzeugschlange vor der Ampel vorbeifahren, um dann scharf rechts vor allen anderen in die Schornstraße abbiegen. Reifen quietschen, als Autofahrer und die Einsatzkräfte 150 Meter weiter in die Bremse treten müssen.

Dort bleiben die Polizeiautos mitten auf der Fahrbahn stehen. Die Mitglieder der Einheit stürzen heraus, werfen einen Mann zu Boden, überwältigen ihn. Blitzschnell kehrt Ruhe ein. Diese wenigen Minuten erinnern an eine Actionsszene im TV-Kracher „Alarm für Cobra 11“ – passen aber nicht in das eigentlich beschauliche Partenkirchner Viertel.

Großangelegte Razzia mitten im Ort

Der Zugriff war Teil einer groß angelegten Razzia von Rauschgiftfahndern der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen. Die Aktion hat für Anwohner, Spaziergänger und Autofahrer äußerst dramatisch ausgesehen. Der Mann war einer von vier Personen, die die Polizei, die erst gestern über die Einzelheiten informierten, in den Abendstunden des 5. Aprils in der Marktgemeinde festgenommen haben. Gegen einen Mann ist nun Haftbefehl erlassen worden. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Beamten in der Wohnung eines 40-jährigen Garmisch-Partenkirchners eine größere Menge Kokain, diverse gefährliche Gegenstände im Sinne des Waffengesetzes sowie Bargeld. „Das Geld stammt vermutlich aus den illegalen Geschäften“, sagt Pressesprecher Simon Irger vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

Fahnder haben den 40-Jährigen schon länger im Visier

Seit Längerem ermittelten die Rauschgiftfahnder der Kripo Garmisch-Partenkirchen unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II gegen den 40-Jährigen. Er soll mit Drogen und Waffen handeln. Der Garmisch-Partenkirchner wurde nach dem Zugriff dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Beamten lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Gegen die anderen drei Festgenommenen erhärtete sich der Verdacht nicht. Sie sind nach Abschluss der Durchsuchungen wieder auf freiem Fuß. Nadja Hoffmann und Josef Hornsteiner

