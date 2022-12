Hilferuf an die Politik: Handwerk in der Energiekrise

Schwierige Zeiten: Ursula Sedlmayr in ihrer Metzgerei – hier mit dem Kunden Dieter Mayr. © Kornatz

Das Handwerk im Landkreis Garmisch-Partenkirchen steckt in der Krise. Vor allem Metzger und Bäcker haben mit gestiegenen Kosten zu kämpfen. Ein Hilferuf an die Politik.

Landkreis – Das Weihnachtsfest steht kurz bevor. Und damit auch in vielen Haushalten die Frage, wie man diese kulinarisch begehen möchte. Einige führt der Weg in diesen Tagen daher zu den heimischen Bäckerei- und Metzgereibetrieben. Ein gutes Weihnachtsgeschäft ist heuer von noch größerer Bedeutung als in den Jahren zuvor. Denn die Energiekrise, hohen Rohstoffpreise und Lieferengpässe machen diesen Berufsgruppen wie auch dem gesamten Handwerk schon lange zu schaffen.

Vielen Betrieben stehe das „Wasser bis zum Hals“, sagt Roland Streim sorgenvoll. Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Oberland betont, dass das ganze Handwerk derzeit einen sehr schweren Stand habe. Einige Betriebe in der Region hätten auch schon die Reißleine ziehen und den eigenen Betrieb aufgeben müssen. Den Grund dafür aber nur in der Energiekriese zu suchen, das gehe nicht weit genug. Natürlich sei diese eine riesige Belastung, aber auch gestörte Lieferketten oder außergewöhnlich hohe Rohstoffpreise seien ein handfestes Problem. Manche Preise sind „einfach apokalyptisch“, betont Streim und verweist zum Beispiel auf Zucker.

Bäcker bereits froh, wenn Preis nicht noch mehr nach oben geht

Ohne Zucker geht in der Backstube von Benjamin Aurhammer fast nichts. Der Bäckermeister aus Oberammergau sieht sich schon seit geraumer Zeit mit exorbitant hohen Preisen konfrontiert. Zuletzt seien diese zwar immerhin einigermaßen gleichgeblieben, aber von Normalität könne man noch lange nicht sprechen, betont der Inhaber. Derzeit ist er schon froh, wenn es nicht noch weiter nach oben geht. Irgendwie müsse man das in den Griff bekommen, meint Aurhammer, der auch Obermeister der Bäckerinnung Oberland ist.

Die Frage ist nur: Wie? Derzeit gehe es nur mit Kreativität, betont Streim. „Ohne die Hilfe der Politik wird es nicht gehen.“ Die geplanten Strom- und Gaspreisbremsen seien schon mal ein guter Anfang.

Neue Wege geht Aurhammer bei der Produktion. Beziehungsweise hat er diese an die außergewöhnliche Situation angepasst. Produziert wird derzeit nur noch in der Backstube, die Öfen in den Filialen sind erst einmal stillgelegt. Die Öfen in der Backstube könne er mit Solar betreiben und sich so von den hohen Strompreisen etwas unabhängiger machen, berichtet er. Früher habe er bei Bedarf direkt in den Filialen Semmeln nachbacken können. Das falle derzeit weg. Sein Sortiment habe er zusätzlich verkleinert. Trotz aller Kreativität entstehen auch für ihn viele Mehrkosten. Diese möchte er allerdings nicht in vollem Umfang an die Kunden weitergeben. Ganz ohne Preiserhöhungen gehe es aber nicht. Die Reaktionen sind gemischt: „Einige haben Verständnis, einige schimpfen“, berichtet er.

Bäckerei Sand denkt noch keinesfalls ans Aufhören

Ihren Standort in Garmisch-Partenkirchen. hat die Bäckerei Sand schon seit einer kleinen Ewigkeit. Auch für die Traditionsbäckerei sind es schwierige Zeiten. Ans Aufhören will Inhaber Anton Sand aber keinesfalls denken: Den Betrieb gebe es schon seit 1816. Seitdem hätten seine Vorfahren auch viele Krisen überstanden, wie der Bäckermeister betont. „Dann schaffen wir das auch noch.“ Ähnlich wie Aurhammer hat er bestimmte Sparmaßnahmen ergriffen. Die Öfen laufen insgesamt weniger – und das Sortiment wurde angepasst. Auch das Kaufverhalten seiner Kunden habe sich in den letzten Monaten etwas verändert. Seine Kunden sind es, die Sand bei allen Schwierigkeiten optimistisch bleiben lassen. „Sie kommen weiterhin.“

Neben den Bäckereien zählen auch die Metzgereien zu den besonders energieintensiven Betrieben. Ursula Sedlmayr, die ihren Familienbetrieb im Kreisort schon in der dritten Generation führt, sieht ihr Handwerk in einer kritischen Phase: „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“ Sie sorgt sich um nichts Geringeres als die Zukunft eines Handwerkes. Seit Jahren gibt es ihren Angaben zufolge Nachwuchsprobleme – und nun komme mit der Energiekriese noch eine weitere immense Belastung hinzu. Sie kenne auch einige Kollegen in der Region, die sich früher zur Ruhe gesetzt hätten, als es ihnen lieb war. Gerade für Metzger sei es auch schwierig, Energie einzusparen. „Meine Kühlketten müssen bestehen bleiben“, betont sie. Die Aggregate könne man eben nicht „einfach mal weniger laufen lassen“. So weit wie möglich, fange sie die Kosten intern auf.

Die Herausforderungen gehen den Bäckern und Metzgern nicht aus: Ab Januar 2023 sind Betriebe per Gesetz verpflichtet, Mehrwegverpackungen für Essen zum Mitnehmen anzubieten. Grundsätzlich sei das eine gute Idee“, sagt Sedlmayr. Allerdings habe sie den Eindruck, dass es „die kleinen“ Handwerksbetriebe wieder zuerst trifft. Und diese hätten derzeit ohnehin schon mehr als genug Sorgen. Trotzdem: Die Geschäftsfrau will auch positiv bleiben. Das Weihnachtgeschäft laufe bisher gut. VON TOBIAS SCHWANINGER