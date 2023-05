Haus für mehrere Generationen: Wohnungen, die sich Normalverdiener leisten können

Von: Katharina Bromberger

Teilen

Bald soll das Gebäude an der Ferdinand-Barth-Straße abgerissen werden, möglichst schnell wollen Ulrich Willburger (l.) und Michael Schuldes mit dem Neubau des Mehrgenerationenhauses beginnen. Damit könnten Bauträger und Investoren ihren Ruf aufpolieren. Ulrich Willburger zum Vorbildcharakter des Projekts © sehr

Die Idee gibt es lange: Die Bürgerstiftung Mehrwert baut ein Haus für mehrere Generationen. Mit Wohnungen, deren Mieten sich Normalverdiener leisten können. Auch Tagblatt-Leser haben für das Projekt gespendet. Es verzögerte sich, nun aber geht es mit großen Schritten voran.

Garmisch-Partenkirchen – Immer wieder haben die Vorstände überlegt. Wie sollen sie das Projekt taufen? Mehrgenerationenhaus – der Begriff ist besetzt. Mehrgenerationenwohnen – trifft es gut. Am besten aber passt der interne Name. Da nennen sie ihr künftiges Haus „Mehrwert“. Passend, weil es die Bürgerstiftung Mehrwert baut. Passend aber vor allem, weil dieses Projekt genau den bietet. Es entsteht ein Ort, an dem Kinder, Erwachsene und Senioren zusammenleben und sich gegenseitig unterstützen, an dem Familien genauso ein Zuhause finden wie Alleinstehende. Und das Ganze bezahlbar. Genau das also, was Garmisch-Partenkirchen so dringend braucht.

Eigentlich sollte das Herzensprojekt der Stiftungsvorstände Ulrich Willburger, Michael Schuldes und Tanja Brinkmann bereits stehen. Vor einem Jahr wollten sie mit dem Bau an der Ferdinand-Barth-Straße 9 beginnen, heuer sollten die Mieter einziehen. Doch bürokratische und planerische Punkte verzögerten das Ganze. Neuer Zeitplan: In diesem Frühjahr, also bald, wird das Haus abgerissen – ein Erhalt kommt wegen der schlechten Bausubstanz nicht in Frage. Bis Sommer steht die Planung, Baustart kurz danach. Der entscheidende Schritt dafür ist getan: Im Februar erwarb die Bürgerstiftung das Grundstück. Daran bestand nie ein Zweifel, der Vollzug aber dauerte.

Fünf bis sechs Einheiten mit einer Gesamtwohnfläche von rund 260 Quadratmetern sollen entstehen

460 000 Euro bezahlte sie für die 520 Quadratmeter samt Gebäude. Unter Wert darf eine Kommune Grundstücke nicht verkaufen, ein Gutachter muss die Preise festlegen. Doch über verschiedene Kniffe konnte man den Preis vergleichsweise niedrig halten. Eine Bedingung: Sollte die Stiftung aufgelöst werden, gehen Grundstück und Haus für den selben Betrag an die Gemeinde zurück.

Fünf bis sechs Einheiten mit einer Gesamtwohnfläche von rund 260 Quadratmetern sollen entstehen. Die Mieten werden im unteren Bereich der lokalen Mieten liegen, so weit legen sich Schuldes und Willburger fest. Stand jetzt halten sie zehn bis zwölf Euro pro Quadratmeter für realistisch. Nur: Wer darf dort wohnen?

Das Unterstützen, das Miteinander, das Kümmern um Haus und Garten – das soll im „Mehrwert“-Haus wirklich gelebt werden. Dafür wollen die Vorstände sorgen. Anders als eine Gemeinde kann die Stiftung als Vermieter Regeln aufstellen, die über gesetzliche Verpflichtungen hinausgehen. „Wir können da Engagement einfordern“, betont Willburger. Das werden sie tun. Sie überlegen, dass ein Mitarbeiter der Caritas oder einer anderen Organisation, mit der Mehrwert zusammenarbeitet, einzieht – der natürlich auf eine günstige Wohnung angewiesen ist – und das System am Laufen hält. „Einer, der sich darum kümmert, dass sie Idee des gegenseitigen Helfens in die Tat umgesetzt wird“, sagt Willburger.

Noch steht nicht fest, wie die Bewohner des Hauses gewählt werden

Noch aber steht nicht fest, wie die Bewohner für das Haus ausgewählt werden. Deshalb bitten Schuldes und Willburger, von Anfragen und Bewerbungen abzusehen. Komplett ehrenamtlich engagieren sie sich für die Bürgerstiftung und das Großprojekt. Schon jetzt steckt dahinter ein enormer Aufwand mit allen Verhandlungen, der Suche nach Architekten und Handwerkern. Dabei sind Abriss und Bau noch nicht einmal gestartet. „Da haben wir uns wirklich was vorgenommen“, betont Schuldes. Sich jetzt, in diesem frühen Stadium, auch noch um Dutzende Interessenten zu kümmern, für sie die ohnehin keine Antworten haben, „das können wir nicht stemmen“.

Wird das Bewerbungsverfahren eröffnet, werden sie in Anfragen ersticken. Der Bedarf ist bekanntlich enorm, „unsere Einheiten sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagt Willburger. Doch der ehemalige Bürgermeister von Seehausen hofft, dass dieses Projekt einen Prozess anstößt. Dass es einen Vorbildcharakter bekommt, das Bauträger und Investoren ermutigt, auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen „Damit könnten sie ihren Ruf aufpolieren.“ Sehr idealistisch gedacht, das weiß er selbst. Und eine Stiftung tut sich auch leichter. Schließlich muss sie kein Geld verdienen. „Was reinkommt, geben wir zurück“, sagt Schuldes. Dennoch ist auch der Finanzexperte, Prokurist bei der VR Bank Werdenfels, davon überzeugt: Günstiger zu bauen und/oder günstiger zu vermieten, „das geht durchaus“. Nur müsste sich der eine oder andere dafür vom Prinzip der Gewinnmaximierung verabschieden. Was Unternehmer für die gute Sache tun. Das erleben Willburger und Schuldes gerade. Einige heimische Handwerker unterstützen das Projekt und arbeiten zu günstigen Konditionen.

Suche nach Architekten mit sozialer Ader

Aktuell suchen die Stiftungsvorstände nach einem „Architekten mit sozialer Ader“ (Willburger), der sein Gehalt nicht nach der Bausumme, sondern einen Festpreis berechnet und sich dann mit den Mitgliedern der Bürgerstiftung Gedanken macht, wie sich kostensparend bauen lässt. Nicht qualitativ minderwertig, dafür vernünftig und zweckmäßig, betont Schuldes. „Wir müssen keinen Luxusbau hinstellen, brauchen keinen Tempel.“

Mit diesen Prinzipien und der Unterstützung aller Mitwirkenden hoffen die Vorstände, das Projekt mit 1,5 Millionen Euro stemmen zu können. Grundstückskauf, Abriss und Bau, alles dabei. Gestiegene Zinsen spielen dabei keine Rolle: Die Stiftung braucht keinen Kredit. Es wurde über die Jahre gut gewirtschaftet, hinzu kommt die hohe Spendenbereitschaft der Bürger. Allein durch die Tagblatt-Weihnachtaktion 2021 und weitere zweckgebundene Spenden kamen für dieses Projekt rund 70 000 Euro zusammen. Hinzu kommen viele weitere Menschen, die Mehrwert unterstützen. „Das ist bei uns im Landkreis wirklich grandios“, schwärmt Willburger. „So kann die Bürgerstiftung verwirklichen, wofür sie ins Leben gerufen wurde“, bekräftigt Schuldes. Nämlich: für ein gutes Miteinander.