Pleite von BMP Greengas trifft Gemeindewerke: „Die haben sich vermutlich verzockt“

Von: Tanja Brinkmann

In der Biogasanlage in den Loisachauen werden die Bio-Abfälle aus dem ganzen Landkreis in Energie verwandelt. © Gemeindewerke

Die Pleite von BMP Greengas treibt Stadt- und Gemeindewerke in Deutschland um. Unter den gut 100 Betroffenen findet sich auch Garmisch-Partenkirchen, die nun kein Biomethan für die Fernwärme-Erzeugung mehr erhalten. Ein Lichtblick: Vorstand Wodan Lichtmeß hat sich doppelt abgesichert.

Garmisch-Partenkirchen – Das Netz zieht sich durch den ganzen Ort. Grün ist es – und weit verzweigt. Schon lange setzen die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen auf Fernwärme und treiben den Ausbau voran. Aktuell werden so 438 Kunden versorgt – Behörden, Schulen, Hotels und größere Wohnhäuser. „Die Nachfrage ist sehr groß und übersteigt unser installiertes Angebot“, sagt Vorstand Wodan Lichtmeß. Um die Erzeugung klimafreundlicher zu machen, setzt er auf Biomethan. Nachdem das, was in der Biogasanlage in den Loisachauen aus Gartenabfällen und dem Inhalt der braunen Tonnen hergestellt wird, aber bei weitem nicht reicht, kauft er dazu. Mit der BMP Greengas GmbH, einem der größten Biomethan-Händler Europas, hat er deshalb einen Vertrag bis 2034 abgeschlossen. Einen Kontrakt, der einen Wert von 60 bis 85 Millionen Euro hat. Und er hat sich darauf verlassen.

Biomethan fließt vorerst bis Oktober

Jetzt steckt die Tochter der EnBW Energie Baden-Württemberg AG in einem Insolvenzverfahren. Die Nachricht erreichte Lichtmeß Ende vergangener Woche. Da hatte das Unternehmen mit Sitz in München schon längst bekannt gegeben, durch Marktverschiebungen und den Krieg in der Ukraine von einer „veränderten Beschaffungssituation“ betroffen zu sein. Konkret folgt daraus, dass Kunden wie die hiesigen Werke nicht mehr mit den vertraglich vereinbarten Mengen Biomethan beliefert werden können. „Die haben sich vermutlich verzockt“, glaubt Lichtmeß. „Und unsere Mengen nicht abgesichert.“ Dagegen ist er vorgegangen – mit Erfolg. Mit Hilfe des einstweiligen Rechtsschutzes konnte er erreichen, dass der „Experte für grüne Gase“ zumindest bis Oktober wieder nach Garmisch-Partenkirchen liefern muss. Der heutige Termin vor dem Oberlandesgericht in München ist abgesagt worden, nachdem das Insolvenzverfahren eröffnet wurde und BMP Greengas zwischenzeitlich seine Zahlungs- beziehungsweise Lieferunfähigkeit eingeräumt hatte.

Wodan Lichtmeß kämpft für die Gemeindewerke. © Thomas Sehr

Im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens, seit 1. August ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, soll nun ein Sanierungsplan eingereicht werden, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. „Dieser soll das Ganze im Interesse aller Beteiligten im Oktober 2023 beenden.“ Mehr ist nicht zu erfahren: „Bezüglich Ihrer Fragen bitte ich jedoch um Verständnis, dass ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt hierzu noch keine Auskunft geben kann“, erklärt Rechtsanwalt Jochen Sedlitz per Mail. Unter seiner Aufsicht hat nun die BMP-Geschäftsführung, die weiter im Amt bleibt, die Möglichkeit, das Unternehmen zu restrukturieren. „Und sie kann sich aussuchen, welche Verträge sie noch bedient“, sagt Lichtmeß. Fällt seiner raus, „müssten wir die bereits vereinbarten Mengen zu deutlich teureren Preisen einkaufen.“

Was hier passiert, stößt dem erfahrenen Kaufmann sauer auf. Die EnBW, „die komplett abgetaucht ist“ und die auch auf Tagblatt-Nachfrage nicht reagiert, halte ihre schützende Hand über die insolvente Tochter. Dazu kommt der moralische Aspekt. Mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Baden-Württemberg einen grünen Landesvater, dem doch daran liegen sollte, das Vertrauen in grüne Energie zu unterstützen. Eine Stellungnahme ist aus Stuttgart nicht zu bekommen. Jasmin Bühler, stellvertretende Leiterin Team Kommunikation, äußert sich wie folgt: „Ihre Frage betrifft das operative Geschäft der EnBW. Darin sind wir als Gesellschafter nicht eingebunden und äußern uns deshalb auch nicht dazu.“

Abgesichert durch eine harte Patronatserklärung

Somit hüllen sich alle in Schweigen. Aus der Affäre kann sich die EnBW allerdings im Fall Garmisch-Partenkirchen nicht ziehen. Dafür hat Lichtmeß gesorgt. Den Vertrag mit der BMP Greengas hat er durch eine so genannte harte Patronatserklärung abgesichert. „Damit erklärt der Mutterkonzern, dass er für das Tochter-Unternehmen einsteht.“ Also auch für die Erfüllung der Verträge. Ein kluger Schachzug, den von den gut 100 von der Pleite betroffenen Stadtwerke kaum einer gemacht hat. Der letzte Nachtrag in der Übereinkunft mit dem Biomethan-Lieferanten, der bis 2034 gilt, stammt von 2014. Besagte Patronatserklärung wurde zuletzt 2019 erneuert, von Vorständen, die noch bei EnBW sind.

„Unter normalen Kaufleuten würden die jetzt einspringen“, sagt Lichtmeß. Er würde es so handhaben, wenn die Bayerische Zugspitzbahn, die mit den Gemeindewerken ähnlich verbunden ist wie BMP und EnBW, in eine derartige Bredouille kommen würde. Ein Insolvenzverfahren würde er allerdings abbrechen, sich die Tochter mehr oder weniger einverleiben, „um Ruhe reinzubekommen“. Das haben die Baden-Württemberger offenbar nicht vor. Sie sind auf Tauchstation gegangen. „Dafür haben sie jetzt Druck“, sagt Lichtmeß. „Und zwar aus dem ganzen Land.“ Der Vertrauensschaden in Investitions- und Planungssicherheit sowie für die grüne Wärmewende sei nämlich in der gesamten Branche riesengroß.