Hilferuf der Tafel: „Wir haben aber immer weniger Lebensmittel“

Von: Tanja Brinkmann

Immer weniger Lebensmittel – frische wie haltbare – kommen bei der Tafel an, was auch Salvatore Nigri und die anderen ehrenamtlichen Helfer frustriert. © Peter Krinninger

Den Tafeln gehen die Lebensmittel aus. Immer weniger Waren landen von den Supermärkten bei den Ausgabestellen im Landkreis, an denen immer mehr Menschen ihren täglichen Bedarf decken müssen. Pfarrer Martin Dubberke, der Ansprechpartner der Tafel, hofft deshalb auf Spenden.

Garmisch-Partenkirchen – Es ist ein Hilferuf. Wieder einmal. Dieses Mal aber haben sich Pfarrer Martin Dubberke viele Persönlichkeiten angeschlossen. Darunter Landrat Anton Speer (Freie Wähler) und alle Vertreter des sozialen Netzwerks Lebenslust. Sie bitten dringend um Lebensmittelspenden für die Tafel. „Von den Supermärkten bekommen wir immer weniger, weil auch ihnen weniger geliefert wird“, erklärt Dubberke. Dazu kommen der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation, die gestiegenen Energiekosten. Mit der unguten Folge, dass mehr Menschen auf die Tafel angewiesen sind. „Wir haben aber immer weniger Lebensmittel, die wir verteilen können, und dürfen ja nichts dazukaufen“, sagt der zuständige Ansprechpartner im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Ein Teufelskreis.

Pfarrer Martin Dubberke ist dankbar für jede Hilfe

Von den Supermärkten kommt unter anderem weniger, weil sie sich an das veränderte Einkaufsverhalten ihrer Kunden anpassen. „Es wird gespart“, sagt Franz Öfner, Inhaber von Edeka Bartl in Farchant. „Das merken wir vor allem an den Frischeartikeln.“ Folglich bestellt er weniger und somit landet auch weniger bei der Tafel. Von Anfang an unterstützen der Geschäftsmann und seine Familie die Ausgabestellen, „auch weil es sehr unbürokratisch und unkompliziert funktioniert“. Den logistischen Aufwand, Ware wieder zurückzubuchen, nimmt er dafür gerne auf sich. Das tun nicht alle, weshalb Elfriede Eichhorn sagt: „Es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, wie viel weggeworfen wird.“ Die Chefin der gleichnamigen Bäckerei zählt ebenfalls zu den Unterstützern der ersten Stunde. Körnersemmeln etwa werden abends eingefroren und am Tag der Ausgabe im Ofen aufgebacken. „Mit Brot machen wir’s auch so.“

Dubberke ist dankbar für diese Hilfe. Trotzdem ist es mittlerweile nicht mehr möglich, „dass die Leute wie noch vor einem Jahr mit vier gut gefüllten Taschen von uns weggehen und so ihren Wochenbedarf decken konnten“. Stattdessen müssten sich die Betroffenen mit Hartz IV beziehungsweise dem Bürgergeld weiter versorgen. Das heißt, die Tafel entlastet zu Dubberkes Bedauern weniger. Er ist für die vier Ausgabestellen im Landkreis zuständig und weiß, dass die Probleme in Murnau, Mittenwald und Oberammergau denen von Garmisch-Partenkirchen entsprechen.

Manche ergattern nur noch Reste an der Ausgabestelle

Was sich jeden Freitag hinter der Johanneskirche im Ortsteil Partenkirchen abspielt, bekommt der evangelische Seelsorger Woche für Woche hautnah mit. „Im Schnitt decken sich 120 Leute bei uns ein, da hängen aber insgesamt 300 Menschen dran, darunter viele Kinder.“ Und für sie steht immer weniger zur Verfügung. „Die Enttäuschung ist groß, das zeigen die Leute auch“, sagt Dubberke. Es kam sogar vor, dass die letzten in der Reihe nur noch Reste, insbesondere kein frisches Obst und Gemüse, mitnehmen konnten. Im Umkehrschluss bedeutet das für die Ehrenamtlichen an den Ausgabestellen „eine emotionale Herausforderung“.

Dankbar über jede Spende

Über den Diakonieverein haben Dubberke und seine Mitstreiter bereits haltbare Lebensmittel zugekauft. Darunter Tee und Kaffee, „was wir aus den Geschäften eh nicht bekommen würden“. Der Nachschub an Nudeln, Reis, Mehl, Zucker, Konserven und Molkerei-Produkten fließt aber auch immer zäher. Dankbar ist der Pfarrer daher über jede Spende. Wie die einer Frau, die ihm einen 100-Euro-Einkaufsgutschein in die Hand gedrückt hat. Oder die einer Garmisch-Partenkirchnerin, die die Tafel seit Langem mit großzügigen Gaben unterstützt. Und über Menschen wie Konrad Spies, der sich zu seinem 90. Geburtstag Geld für die Tafel gewünscht hat. „Wir haben mitbekommen, dass dort immer weniger ankommt“, sagt der frühere Vorstand der Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen. Mit seiner Frau beschloss er, dafür zu sammeln, und stockte die Summe auf. Zu Dubberkes Freude kamen so 900 Euro zusammen.

„Wertvoll“ nennt er diese Unterstützung genau wie die Tütenaktion der Öfners. „Wir haben schon zweimal in Absprache mit der Tafel Tüten gepackt, die unsere Kunden dann an der Kasse gezahlt haben“, sagt Juniorchefin Johanna Öfner, die eine Neuauflage in diesem Frühjahr plant. 250 seien im vergangenen Jahr bei den Bedürftigen gelandet. Inspiriert davon, komme es immer wieder vor, dass Kunden ihren Einkauf für die Tafel bei Edeka Bartl hinterlassen.

Es sind solche Aktionen, die Dubberke und seine Mitstreiter motivieren. Sie hoffen, dass ihr Hilferuf weitere Menschen dazu bringt, sich für die gute Sache zu engagieren.

Wer etwas spenden möchte, kann sich unter Telefon 0 88 21/9 52 30 melden.