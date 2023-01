„Wir kämpfen um jedes Rennen“: Verantwortliche erklären frühe Absage der Garmisch-Partenkirchner Wettbewerbe

Von: Christian Fellner

So sah es aus am 10. Januar im Bereich Eishang, Seilbahnsprung. Die Schneekanonen wartete vergeblich auf einen Einsatz. Eine Woche später hatte sich die Situation nicht verbessert. © OK Ski-Weltcup

Der Winter ist da - und trotzdem gibt es in der kommenden Woche keine Weltcup-Rennen in Garmisch-Partenkirchen. OK-Chefin Martina Betz und Zugspitzbahn-Sprecherin Verena Tanzer beantworten wichtige Fragen zur frühen Absage.

Garmisch-Partenkirchen – Es schmerzt. Das ist klar. Wenn die Verantwortlichen dieser Tage in Richtung Kitzbühel schauen, tut das schon etwas weh. Drüben in Tirol, gerade mal 98 Kilometer Luftlinie entfernt, fahren sie die Skirennen auf der legendären Streif. Daheim in Garmisch-Partenkirchen ist die Kandahar nun zwar bis nach unten zumindest wieder weiß angezuckert, aber dennoch „meilenweit entfernt von der Machbarkeit für einen Weltcup“, sagt Martina Betz, Chefin des Organisationskomitees des Skiclubs Garmisch. Am 10. Januar hat die FIS nach Rücksprache mit dem heimischen Rennverantwortlichen Abfahrt und Riesenslalom abgesagt. Letzteres Rennen ging nach Schladming, die Abfahrt wird gar ersatzlos gestrichen. „Es war aussichtslos, wenn am 10. Januar nicht einmal ein Tourist die Piste befahren konnte“, sagt Betz.

Und doch machen Fragen im Ort die Runde, ob die Rennen angesichts der nun winterlicheren Witterung nicht zu früh abgesagt wurden, ob die Weltcups einem Spar-Diktat bei der Bayerischen Zugspitzbahn zum Opfer gefallen sind? Das Tagblatt hat mit den Verantwortlichen bei der BZB und im OK gesprochen, um wichtige Punkte anhand von Fragen zu klären:

Wurden die Rennen zu früh abgesagt?

Martina Betz reagiert fast ein wenig gereizt. „Der Verlust der Rennen ist sehr bitter für uns und den ganzen Skiclub, ich verstehe gar nicht, dass wir uns dafür rechtfertigen müssen“, sagt die Vorsitzende des SCG. „So etwas zu behaupten, sehe ich wirklich als Affront.“ Das OK habe in den vergangenen Jahren alles gegeben. „Wir kämpfen bis zum Letzten um jedes Rennen.“ Das lasse sich in der Historie sehr leicht erkennen. „Wir hätten heuer unsere 70. Kandahar-Rennen feiern wollen, es wird doch wohl keiner denken, dass wir diese leichtfertig absagen.“ Gleichzeitig macht die OK-Chefin klar, dass es „vielleicht zeitgemäß ist, eine solche Entscheidung der Vernunft klar, transparent und zeitig zu treffen, wenn man keine Chance hat“. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit, um zusätzliche Transporte von Material oder Infrastruktur in Richtung Veranstaltungsort noch absagen zu können. Und eben auch finanziellen Schaden – so gut es geht – für den Ausrichter zu reduzieren.

Martina Betz, Chefin des Organisationskomitees in Garmisch-Partenkirchen. © PETER KORNATZ

Warum kam es zu der frühen Absage?

Betz schaut aus dem Fenster und zeigt raus in Richtung Rennstrecke. „Weil auch heute noch nicht einmal ein Tourist dort ins Tal fährt“, sagt sie deutlich. Am 10. Januar kamen die Experten zusammen, um die Lage zu besprechen. „Wir haben die Fotos von der Strecke erhalten.“ Die demonstrierten das gesamte Ausmaß der Probleme. Kein Schnee in den Sturzräumen, keine vernünftige Auflage, selbst in der Rennlinie braune Stellen und Wiese. „Wir haben dann unseren eigenen Wetterbericht der ZAMG in Innsbruck kontaktiert“, sagt Betz. Das Ergebnis: Damals war keinerlei Besserung in Form von Dauerfrost und Schnee in Sicht. Klar war aber: Ab 16. Januar hätte mit der Präparierung der Rennstrecke begonnen werden müssen. „Das klassische Wasser-Programm“, um den Grundstock zu komprimieren und zu vereisen. Nur: Der Grundstock war nicht vorhanden. „Eigentlich wären wir jetzt mit 50 Mann auf der Strecke unterwegs, um sie in einen rennfähigen Zustand zu bekommen.“ Denn eine Piste für ein Weltcup-Rennen unterscheidet sich von einer für den touristischen Skifahrer entscheidend. Weiter abzuwarten, um Zeit gewinnen, hätte laut Betz keinen Sinn gemacht. „Die rund zehn Tage für die Präparierung haben wir in der Vergangenheit immer gebraucht.“ Da seien auch nur minimale Puffer eingebaut. Allein der Aufbau der kleineren B-Netze entlang der Rennlinie dauert rund eine Woche. „Das geht nicht schneller bei einer Streckenlänge von 3,3 Kilometern.“ In der Summe kann Betz zehn Tage nach der Absage sagen: „Es war die richtige Entscheidung, die Situation ist keine andere als am 10. Januar.“

Wer sagt die Rennen ab?

Die Entscheidung trifft der Weltverband FIS, in diesem Fall der Herren-Renndirektor Markus Waldner. Die Verantwortlichen vor Ort übermittelten den Stand der Dinge an den verantwortlichen Mann, dem nichts anderes übrig blieb, als frühzeitig die Reißleine zu ziehen.

Hat die Bayerische Zugspitzbahn Fehler bei der Präparierung begangen?

„Zu keiner Sekunde“, sagt Martina Betz entschieden. „Das Team der BZB hat sein Möglichstes getan. Nur ist uns die Zeit davongelaufen.“ Im September bereits hatten die OK-Verantwortlichen mit den Experten aus dem Pistenteam des Bergbahnunternehmens, das für den Unterhalt im Classic-Gebiet zuständig ist, die Daten fixiert. Klar war da: Ab 16. Januar wird die Strecke auf Weltcup-Niveau gebracht. Zu diesem Zeitpunkt wird sie auch grundsätzlich für den normalen Skibetrieb gesperrt. „Die Kandahar ist dann Veranstaltungsgelände“, erläutert Verena Tanzer, Pressesprecherin der Zugspitzbahn AG. Die Zuständigkeit für die Arbeiten übernimmt das OK, die Experten der BZB gehören aber weiterhin zum Team. „Sie kennen sich mit den Gegebenheiten vor Ort ja auch am besten aus“, sagt Tanzer.

Verena Tanzer, Pressesprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn AG. © BZB

Warum wurde der Zielhang nie beschneit?

Tanzer klärt auf, dass der Bereich von Ausfahrt FIS-Schneise bis ins Ziel, der Tauberschuss, noch nie bei der Grundbeschneiung durch die BZB berücksichtigt wurde. Sobald das Skigebiet nach der ersten Phase der Schneeerzeugung im frühen Winter ausreichend belegt ist, werden die Kanonen an den unteren Streckenteil der Kandahar versetzt. Exakt so lief es in diesem Jahr. „Mit der Präparierung des Zielhangs wird normalerweise zwei bis drei Wochen vor den Rennen begonnen“, sagt Tanzer. Nur: Seitdem die Maschinen in diesem Bereich stehen, „war eine Beschneiung leider nicht mehr möglich.“ Somit blieb der Zielbereich grün, da die Touristen über das alte Ziel direkt in Richtung Kreuzeckbahn-Talstation fahren. Das Unternehmen wehrt sich auch gegen Gerüchte, die Kanonen wären zu früh abgebaut worden. „Bis zur offiziellen Absage war jede einzelne Zapfsäule auf der Kandahar mit einem Schneeerzeuger bestückt.“ Erst danach wurden sechs oder sieben Geräte an die obere Strecke verlegt. Auch eine Wasserproblematik bestand zu keiner Zeit: „Die BZB hat nach der Grundbeschneiung extra nur für den Weltcup Wasser in den Speichersee nachgepumpt, um eine Beschneiung sicherzustellen.“

Warum schaffen Kitzbühel und Wengen es, die Rennen auszurichten?

„Ich bin kein Fan dieser Vergleiche“, sagt Betz offen. An jedem Weltcuport seien die Voraussetzungen anders. Im schweizerischen Wengen etwa liegt allein das Ziel der Lauberhornabfahrt bereits auf einer Höhe von 1287 Metern. „Dort herrscht ein ganz anderes Klima.“ Kitzbühel sei zwar mit Garmisch-Partenkirchen von der Lage (Ziel auf 805 Metern) vergleichbar, „aber dort haben sie eben ganz andere Möglichkeiten“, sagt die SCG-Chefin. Die „Streif“ ist eine reine Rennstrecke, steht für den Skitouristen im Grunde bis auf wenige Ausnahmen (nach dem Weltcup) nicht zur Verfügung, wird lediglich als Skiroute gekennzeichnet, die nicht eigens präpariert wird. Dazu gibt eine parallele Familienabfahrt, deren Schnee im Notfall für den Weltcup komplett auf die Streif geschoben wird. Obendrein verfügt das Skigebiet Kitzbühel über rund 1000 Schneekanonen (knapp über 200 sind es bei der BZB). Notfalls wird der Schnee per Helikopter eingeflogen. Betz stellt klar: „Das können und wollen wir nicht. Wir wissen, wo unsere Grenzen liegen. So etwas wäre in Deutschland nicht vermittelbar.“

Hat es eine derart frühe Absage schon einmal gegeben?

Einmal. Im Winter 2013/14 mussten alle vier Rennen am Kreuzeck früh abgesagt werden. Auch damals herrschte ein enorm milder Januar.