In diesem Promi-Hotel im Garmischer Zentrum hat schon Liz Taylor logiert

Schauspielerin Liz Taylor, Eislaufstar Sonja Henie und weitere Prominente zog es schon nach Garmisch-Partenkirchen. Logiert haben sie im Parkhotel Alpenhof – bis 1972 das erste Haus am Platz. Beim historischen Festzug erinnert ein Wagen mit Salonmusik daran.

Garmisch-Partenkirchen – „Es war das Herzstück im Garmischer Zentrum“, sagt Paul Kollmannsberger über das ehemalige Parkhotel Alpenhof. Die Anlage an der Bahnhofstraße 19 (heute Am Kurpark), wo jetzt die Spielbank und ein Modehaus stehen, war bekannt und beliebt bei den Gästen – darunter die „Hautevollee von damals“. Am Pfingstsonntag entfaltet das Etablissement auf dem Festwagen ab 13.30 Uhr noch einmal seine Pracht und erinnert an vergangene Zeiten.

„Wir haben das Hotel nach alten Plänen aus dem Gemeindearchiv im Maßstab 1:10 nachgebaut“, erzählt Kollmannsberger von der Zunft der Schreiner, Maler und Glaser. Innerhalb von vier Wochen ist ein detailgenaues Modell aus Massivholz entstanden. „Die Maler haben originalgetreu die Fassade gestaltet.“ Typisch für das Gebäude sind die prägnanten Türme sowie die zahlreichen Balkone und Loggien.

Einen Blick auf die Geschichte des Anwesens hat Josef Ostler geworfen. Von circa 1550 bis 1733 hatte die Familie Grimm eine kleine Landwirtschaft am östlichen Rand des alten Garmisch besessen, erklärt der Vorsitzende des Vereins Geschichte, Kunst- und Kulturgeschichte im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Diese sei nach mehreren Besitzerwechseln 1880 versteigert worden. Der Garmischer Bürgermeister Karl Hohenleitner habe die gute Lage an der Bahnhofstraße erkannt und 1890 die Pension Alpenrose gebaut. 1899 hieß der neue Besitzer Alois Seethaler. Der habe 1909 das weltbekannte Kurhotel Axelmannstein in Bad Reichenhall errichtet. Nach einer Umbauphase schuf er 1904 den Haupttrakt des Hotels Alpenhof. Sein Neffe Hanns Kilian, der Olympiadritte von 1928 und 1932 sowie dreimaliger Weltmeister im Bobfahren, erweiterte 1910 das Haus. Seit 1972 existiert das Parkhotel Alpenhof nicht mehr.

In den vielen Jahrzehnten zuvor genossen unzählige Gäste, darunter Eisstar Sonja Henie und die Schauspielerin Liz Taylor, ihren Aufenthalt in dem schönen Haus im Garmischer Zentrum. Nach Wanderungen in den Bergen feierte man abends im prächtigen Festsaal große Bankette und hörte natürlich auch Musik. Deshalb wird auf dem Festwagen „achtstimmige Salonmusik gespielt“, verrät Kollmannsberger. „Wir wollen die Zuschauer in die damalige Zeit versetzen.“

Die Arbeiten am Festwagen sind fast beendet. Ein Stück grauer Teppichboden muss noch verlegt werden und die Blumenrabatte im Eingangsbereich des Parkhotels „Alpenhof“. Und natürlich fehlen die Kurgäste noch. Die „Sommerfrischler“ werden in der begleitenden Fußgruppe von Mitgliedern des Skiclubs Partenkirchen dargestellt.

Astrid Klammt

