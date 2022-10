Hochwasser-Sorgenkind Ferchenbach: „Die müssen jetzt in die Pötte kommen“

Von: Katharina Bromberger

Zum Teil komplett verschüttet ist der Weg oberhalb des Ferchenbachs. Er wäre wichtig – für den Unterhalt und die Zufahrt zur Baustelle – wenn der Rechen gebaut wird. Doch wer die etwa 700 000 Euro an Kosten übernimmt, steht noch nicht fest. © Bauamt Garmisch-Partenkirchen

Der Hochwasserschutz am Ferchenbach muss endlich kommt, fordert Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin. Sie ist überaus ungeduldig - zumal nach dem G7-Gipfel viel Geld bereitsteht. Doch es gibt noch einige Probleme.

Garmisch-Partenkirchen – Elisabeth Koch kommt etwas später dazu, das Gespräch läuft da schon eine gute Viertelstunde. Zeit hat die Bürgermeisterin eigentlich auch keine. Gleich steht die Bürgersprechstunde an, der Schreibtisch ist voll. Aber zu diesem Thema hat sie etwas zu sagen. Wenn über den Ferchenbach geredet wird, will die Chefin dabei sein. Denn dieses Hochwasser-Problemkind liegt Koch so sehr am Herzen wie kaum ein anderes. Und genauso sehr im Magen. Am Konferenztisch im Rathaus fordert sie deshalb nicht nur einmal: Das muss etwas passieren. Sofort. „Die müssen jetzt in die Pötte kommen.“

„Die“, das sind für Koch das Wasserwirtschaftsamt Weilheim und die Bayerischen Staatsforsten. Jede Woche erkundige sie sich mindestens dreimal bei Christoph Erhardt, ob etwas vorwärtsgegangen ist. Doch der Tiefbau-Experte im Bauamt, der sich wie kein anderer im Rathaus mit dem Bach und seinen Problemen auskennt, hatte bislang nie eine zufriedenstellende Antwort für sie. „Wir wissen nicht genau, in welche Richtung sie wollen“, bekräftigt Rathaussprecherin Silvia Käufer-Schropp. „Wohin der Markt will, das wissen wir ganz genau.“ In Richtung große Lösung: Hochwasserschutz am Ferchenbach samt Wegsanierung. Beides mit Vollgas.

Ferchenbach spätestens seit Juni 2018 eine tickende Zeitbombe

Von Tag zu Tag wird Koch ungeduldiger. Zumal sie gut verhandelt hat im Zuge des G7-Gipfels. 510 000 Euro sicherte der Freistaat zu. Zweckgebunden für den Wildbach, der kurz vor der Klamm in die Partnach mündet. Das Geld liegt bereit, der Markt wird es einsetzen. Jetzt versteht sie noch weniger, dass nichts vorwärtsgeht. An der Finanzierung jedenfalls könne es dieses Mal nicht liegen. Diese Ausrede lässt sie nicht gelten.

Permanent rutscht der Hang, damit stürzen Bäume in den Ferchenbach, die zu gefährlichen Verklausungen führen können. Zudem gräbt sich der Bach immer tiefer ein. Ein Rechen soll die Gefahr minimieren. © Foto: Bauamt Garmisch-Partenkirchen

Spätestens seit dem Starkregen im Juni 2018 gilt der Ferchenbach als tickende Zeitbombe. Ein Mann ertrank, schwere Schäden entstanden. Horst Hofmann, beim Wasserwirtschaftsamt Weilheim für den Hochwasserschutz im Landkreis zuständig, konnte damals selbst kaum glauben, was er vor Ort sah. „Unfassbar.“ Wie sich so viel Holz, Stämme mit bis zu acht Metern Länge ihren Weg durch die enge Schlucht bahnen können, die zum Teil maximal drei Meter breit ist. „Man hat das riesige Gefahrenpotenzial nicht erkannt“, sagte er gegenüber dem Tagblatt. „Wir wurden eines Besseren belehrt.“

Bei ihm steht der Ferchenbach ganz oben auf der Liste. „Wir müssen da wirklich etwas tun“, betont er seit Jahren. Doch so leicht ist es nicht. Dieses Projekt beinhaltet gleich zwei enorme Herausforderungen. Das erste Problem ist der Hochwasserschutz am Bach selbst. Das zweite ist die Zufahrt zur Baustelle und damit zum Wildbach, der auch künftig unterhalten werden muss.

Hochwasserschutz am Ferchenbach: Modellversuch läuft, Warnpegel kommt

Welches Bauwerk soll am Ferchenbach für Sicherheit sorgen? Viele Varianten haben die Experten durchgespielt. Von einem innovativen S-förmigen Wildholzrechen kam man ab, landete wieder beim vielfach eingesetzten V-Rechen. Vielversprechend erscheint nun die J-Variante einer Forschungsgruppe um Diplom-Ingenieur Professor Dr. Johannes Hübl. Sie optimierte das S-Bauwerk. Beim Modellversuch an der Naarn in Oberösterreich haben die in einem J angebrachten Pfähle – Hofmann erinnert die Form an einen „Hacklstecka“ – das gefährliche Treibholz effektiv aufgefangen. Nun müssen die Tests auf den Ferchenbach übertragen werden. Vermessen ist das Terrain bereits, derzeit baut Hübls Team den Standort im Maßstab 1:33 nach und spielt verschiedene Hochwasserszenarien durch. In etwa fünf Monaten erwartet Hofmann erste Ergebnisse, weitere vier bis fünf Monate dauert der Ausführungsplan. Damit könnte man, läuft alles optimal, in etwa einem Jahr mit dem Bau starten. Unabhängig davon installiert der Markt in Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt in der Klamm einen Warnpegel. „So bekommen wir deutlich früher mit, wenn sich da hinten was tut“, sagt Hofmann.

Zufahrt zum Ferchenbach ein Problem: „Der Hang rutscht und rutscht und rutscht“

Nur etwa fünf Kilometer misst die Strecke von Elmau bis zur Mündung des Ferchenbachs in die Partnach. Kurz oberhalb soll der Rechen eingebaut werden. Der Haken: Dieser Weg, der vom Wanderparkplatz aus Richtung Hintergraseck und dann direkt am Ferchenbach entlang bis zum Eingang der Klamm führt, lässt sich derzeit nicht nutzen. Nach aktuellem Stand erreicht man den Bauplatz also nur über den Hausberg. 17 Kilometer Fahrt mit Material und Baumaschinen. An diesem Zustand würde Hofmann gerne etwas verändern. Doch dafür ist viel Arbeit und Geld nötig. Das zeigen allein die Bilder, die Tiefbau-Experte Ehrhardt mitgebracht hat. Viele hat er zusammengesucht, die den Zustand des Weges verdeutlichen. Und die Probleme. Insbesondere drei Erdrutsche machen „große Schwierigkeiten“. Die größte misst etwa zwei Hektar, der Weg ist verschüttet, zum Teil weggebrochen. Denn immer tiefer gräbt sich der Bach ein, unterhöhlt das Ufer. Der weiche Partnachschiefer rutscht nach. Bäumen fehlt der Halt, sie stürzen in den Bach, sorgen für die gefährlichen Verklausungen. Dieses Spiel nimmt kein Ende. „Der Hang rutscht und rutscht und rutscht“, sagt Erhardt.

700.000 Euro für Sanierung des Weges: Wer übernimmt die Kosten?

Schon länger verfolgt Hofmann vom Wasserwirtschaftsamt das Ziel, den Weg tiefer und damit direkt ans Ufer zu legen und den Ferchenbach mit Steinen zu sichern, damit er nicht weiter arbeitet. Nun weiß er auch, wie viel das etwa kosten wird: 700 000 Euro für diese „gescheite, große Lösung“, die Sanierung auf 4,3 Kilometern Länge. Was er sich wünschen würde. Für um die 200 000 Euro ließe sich der Weg provisorisch soweit ertüchtigen, dass man ihn zumindest während der Bauphase und auch danach befahren kann. Bis die nächste Mure abgeht. Alleine aber, das stellt Hofmann klar, wird seine Behörde die große Variante nicht bezahlen. Das Wasserwirtschaftsamt aber sah Richard Baur, der stellvertretende Leiter des Forstbetriebs Oberammergau, im Tagblatt-Gespräch im November 2021 grundsätzlich in der Pflicht. Doch immerhin zeigte er sich in Sachen Kostenbeteiligung grundsätzlich gesprächsbereit. Anfang November wird sich zeigen, was das konkret bedeutet. Dann treffen sich die Vertreter von Markt, Wasserwirtschaftsamt und Staatsforsten, um sich über den Ferchenbach zu unterhalten.

Für Hofmann und den Markt steht außer Frage, dass der Forst seinen Beitrag leisten muss. Doch halte er sich sehr bedeckt, kritisiert Koch. „Wir sind da ein wenig irritiert.“ Sehr vorsichtig ausgedrückt. Nicht nur, weil den Bayerischen Staatsforsten ein Teil der Strecke gehört und für die Bäume am Hang zuständig ist, sondern auch, weil er von dem Weg profitieren würde. Schließlich könnte er ihn für Waldarbeiten nutzen und auf den Umweg über den Hausberg verzichten. Für den Markt ist die Strecke auch aus touristischer Sicht interessant, war sie doch früher beliebt bei Wanderern und Radfahrern. Doch dieser Aspekt, das betont Koch mehrmals, spielt für die Gemeinde keine Rolle. „Uns geht es allein um die Sicherheit.“