Lösung für Ferchenbach gefunden: Gemeinsam eine Katastrophe verhindern

Von: Katharina Bromberger

Massive Schäden hat der Ferchenbach im Sommer 2021 verursacht, unter anderem kurz vor der Mündung in die Partnach (Foto links). In der Nähe soll der Wildholzrechen entstehen. © Bayerische Staatsforsten

Als tickende Zeitbombe gilt der Ferchenbach. Nun endlich präsentieren der Markt Garmisch-Partenkirchen, der Forst und das Wasserwirtschaftsamt eine Hochwasserschutz-Lösung. Der Baustart ist für 2024 geplant.

Garmisch-Partenkirchen – Da sitzen sie. Zusammen im Tischkreis im kleinen Sitzungssaal. Ganz vorne Elisabeth Koch. Glücklich. Dankbar. Stolz. Dass überhaupt alle beisammensitzen und sie als Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen verkünden kann: „Es gibt eine Lösung.“ Der Ferchenbach wird verbaut, der oft als tickende Zeitbombe bezeichnete Bach entschärft. Und das, betont sie, ging nur, weil – endlich – alle miteinander geredet haben: das Wasserwirtschaftsamt, die Bayerischen Staatsforsten und die Verwaltung aus dem Rathaus. In trauter Einigkeit, mit einem Ziel: die Sicherheit der Menschen. „Darum geht es uns allen“, betont Silvia Käufer-Schropp, Pressesprecherin des Marktes. „Wir investieren, damit es zu keiner Katastrophe kommt.“ Nicht noch einmal soll ein Mensch sterben, so wie es beim Unwetter im Juni 2018 geschehen war.

Ziehen an einem Strang: (v. l.): Dr. Andreas Kolbinger und Horst Hofmann vom Wasserwirtschaftsamt, Revierförster Wolfgang Striegel, die Bürgermeisterinnen Claudia Zolk und Elisabeth Koch, Bauamtsleiter Jörg Hahn sowie Richard Baur vom Forstbetrieb Oberammergau. © Markt Garmisch-Partenkirchen

Die Lösung ist keine Überraschung. Nach langer Planung haben sich die Experten um Horst Hofmann, beim Wasserwirtschaftsamt für den Hochwasserschutz im Landkreis zuständig, für die Variante entschieden, die sie bereits im Tagblatt-Gespräch im Oktober favorisiert hatten: ein J-förmiger Rechen kurz oberhalb der Mündung des Ferchenbachs in die Partnach. Eine Premiere im Landkreis. Noch nie wurde ein Wildholzrechen in der Form eines Gehstocks verbaut.

Hochwasserschutz am Ferchenbach: 1,5 bis 2 Millionen Euro Kosten

Derzeit erarbeitet Diplom-Ingenieur Professor Dr. Johannes Hübl in einem Modellversuch an der Naarn in Oberösterreich, wie die Stahlpfähle angeordnet, wie hoch und wie stark sie sein müssen und wie viele man davon braucht, damit sie am Ferchenbach einen optimalen Schutz bieten. Liegen seine Ergebnisse vor – Hofmann rechnet mit Frühjahr 2023 –, erstellt das beauftragte Büro den finalen Bauplan. Bestenfalls bis Sommer, eher Herbst 2023 wird die Genehmigung erwartet. Mit einem Baustart rechnet Hofmann im Frühjahr oder Sommer 2024.

Schon heuer könnte die Zufahrtsstraße entstehen. Eine entscheidende Säule in diesem Hochwasserschutzprojekt, das 1,5 bis 2 Millionen Euro kosten soll. Tausende Tonnen an Material werden die Arbeiter zur Baustelle befördern müssen. Etwa 17 Kilometer Strecke über den Hausberg. Nur etwa fünf Kilometer von Elmau aus. Dieser Weg aber ist seit einem Hangrutsch zum Teil verschüttet, zum Teil weggebrochen.

Zufahrtstraße zur Baustelle: Die große Lösung wird zu teuer

Ihn dauerhaft herzurichten, das hatte Richard Baur, stellvertretender Leiter des Forstbetriebs Oberammergau, bei einem Rundgang im August 2021 – zwei Monate nach einem Starkregen, bei dem wieder der Ferchenbach seine Gewalt bewiesen hatte – als Millionengrab bezeichnet. Denn der Hang rutscht permanent, besonders an drei Stellen, und wird es weiter tun. Deshalb schlossen sich die Beteiligten offenbar Baurs Meinung an. Man kam weg von einer großen, dauerhaften Lösung, bei der der Weg aufwendig saniert und auch der Bach mit Steinen gesichert wird. 700 000 Euro hatte ein Büro dafür kalkuliert.

Die Summe hat Hofmann „schockiert“. Das geht deutlich billiger, glaubt er. Vielleicht für 500 000 Euro, macht man’s gescheit. Vielleicht sogar für nur um die 100 000, bleibt’s mehr ein Provisorium. Genaueres wird noch entschieden – ebenso wie die Frage, inwieweit der Weg nach der Bauphase erhalten bleibt. Nicht als Rad- und Wanderweg für Touristen. Dieser Aspekt spielte nie eine Rolle. Praktisch aber wäre der Weg als Wirtschaftsstraße etwa für Forst- oder Unterhaltsarbeiten in dem Gebiet, wenn beispielsweise Baumstämme nach einem Unwetter aus dem Rechen entfernt werden müssen. Wird der Weg durch eine Mure bei Starkregen wieder verschüttet – über kurz oder lang wird das passieren, daran zweifelt niemand – werden die Verantwortlichen erst einmal den Schaden begutachten und dann überlegen, ob sie freiräumen und reparieren. „Eine Frage von Kosten und Nutzen“, betont Baur.

Hochwasserschutz am Ferchenbach: 510.000 Euro von der Staatsregierung

Sowohl der Plan für den Rechen als auch jener für die Straße liegen seit einiger Zeit auf dem Tisch. Bleibt die Frage: Warum hat es so lange gedauert? Schweigen in der Tischrunde. Koch winkt ab, gibt das Wort an die Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes und der Staatsforsten. „Das müsst Ihr beantworten.“ Sie selbst hatte zuletzt Druck gemacht. „Die müssen jetzt mal in die Pötte kommen“, forderte sie im Oktober. Ihre Geduld war am Ende. Zumal sie Geld beschafft hatte. 510 000 Euro sprach die Staatsregierung im Zuge des G7-Gipfels dem Markt zu, zweckgebunden für den Ferchenbach.

Auch wenn der Wildbach spätestens seit dem Unglück 2018 beim Wasserwirtschaftsamt oben auf der Prioritätenliste steht, hat die Geldzusage dem Projekt sicher Schub gegeben, sagt Hofmann. Er liefert einen möglichen und ehrlichen Grund für die zähen Verhandlungen: die Hangrutsche. „Keiner wollte sich den Schuh anziehen, dass es immer wieder Probleme geben wird.“ Im schlechtesten Fall baut man eine Straße für 700 000 Euro Steuergelder, und „beim nächsten Regen liegen diese dann im Bach“.

Seine Behörde und der Markt hatten auf eine Dreiteilung der Kosten gepocht. Die ist vom Tisch. 70 Prozent der Gesamtausgaben übernimmt der Freistaat – also das Wasserwirtschaftsamt –, 30 Prozent die Gemeinde. Die Staatsforsten kümmern sich weiter um Holzarbeiten, signalisierten zudem, sich beim Unterhalt zu engagieren. „Auf dem kleinen Dienstweg“ und in persönlicher Absprache werde man das sicher im Einvernehmen regeln, betont Baur. Man zieht an einem Strang.