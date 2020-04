Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen: In Corona-Zeiten läuft alles anders

Es ist bitter. Wer eine Hochzeit oder eine Taufe verschieben muss, freut sich nicht darüber. Das ist klar. Doch während der Corona-Krise sind große Feiern unmöglich.

Landkreis – Das Corona-Virus würfelt alles durcheinander. Dies betrifft auch die besonderen Momente des Lebens wie Hochzeiten, Taufen, Erstkommunion. Vieles wird abgesagt und verschoben. Die Betroffenen hätten „allergrößtes Verständnis“, erzählt Pfarrer und Dekan Andreas Lackermeier.

Hochzeiten

Der schönste Tag im Leben – so nennt man gemeinhin den Tag, an dem ein Paar vor den Traualtar tritt und Hochzeit feiert. Monatelange Vorbereitungen finden dann ihren Höhepunkt. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders. Im Pfarrverband Partenkirchen-Farchant-Oberau wurden zum Beispiel zwei Hochzeiten auf nächstes Jahr verschoben. „Jetzt sind solche Feiern unmöglich“, sagt Pfarrer und Dekan Andreas Lackermeier. Wenn staatliche Auflagen es zulassen, könne man wieder starten. Im Pfarrverband Oberammergau sind drei Eheschließungen abgesagt worden. Das erste Paar, das betroffen war, finde das „ganz grausam“, erzählt Pfarrer und Dekan Thomas Gröner. Neue Termine gibt es noch nicht. In der Pfarreiengemeinschaft Murnau wurden ebenfalls welche verschoben. Der Mittenwalder Pfarrer Michael Wehrsdorf denkt, „dass im Mai wieder etwas geht“.

Nicht nur eine große Hochzeitsgesellschaft in einer Kirche ist derzeit undenkbar. Es stellt sich auch die Frage, wo die anschließende Feier stattfinden soll. Die Wirtschaften sind schließlich alle geschlossen und dürfen nur Essen ausliefern beziehungsweise es kann abgeholt werden. Und was ist mit standesamtlichen Eheschließungen? In Garmisch-Partenkirchen bekommen derzeit nur ortsansässige Brautpaare neue Termine. „Trauungen von Paaren, die schon einen Termin haben, finden auf jeden Fall statt“, teilt Ute Leitner mit, Sprecherin der Marktgemeinde. „Trauungen, die am 22. April auf der Zugspitze geplant sind, werden allerdings ins Rathaus verlegt.“ Dort stehen Desinfektionsmittel bereit. Wegen der Allgemeinverfügung des Bayerischen Gesundheitsministeriums dürfen momentan nur diejenigen Menschen anwesend sein, die zur Beurkundung nötig sind. Das heißt: das Brautpaar, der Standesbeamte und eventuell Dolmetscher. „Die Teilnahme weiterer Gäste an einer Trauung ist daher zur Zeit leider nicht möglich“, sagt Leitner. „Unsere Brautpaare wurden darüber informiert.“ Im April stehen derzeit noch 18 Termine an. Drei wurden abgesagt.

Taufen

Bei einer geplanten Taufe im Pfarrverband Oberammergau waren Gäste bereits angereist. Doch sie musste ausfallen. „Für die Familie war es schwer“, sagt Dekan Gröner. „Je länger die Corona-Krise andauert, desto mehr Verständnis gibt es.“ Auch Pfarrer Siegbert Schindele von der Pfarreiengemeinschaft Murnau hatte bisher nach eigenen Angaben bisher „keine einzige negative Rückmeldung“. Dort versucht man, ab Anfang Mai wieder mit Taufen zu beginnen – sofern es die staatlichen Vorgaben zulassen. Im Pfarrverband Partenkirchen-Farchant-Oberau ist man laut Dekan Lackermeier bei Anfragen nach Taufen „sehr zurückhaltend“. In der Fastenzeit finden normalerweise ohnehin keine statt. Daher „sind ganz wenige betroffen“. Im Juni und Juli sei man gut gebucht. Ob die Taufen stattfinden, bleibt abzuwarten. Wenn es hart auf hart kommt und ein Kind im Sterben liegt, kann eine „Nottaufe“ abgehalten werden. Lackermeier: „Das kann jeder vollziehen, Arzt, Krankenschwester oder die Eltern. Der Taufspender braucht nicht einmal Christ zu sein.“

Erstkommunion

+ Empfang der Hostie: Erstkommunionen werden im Landkreis teils verlegt. © dpa In Oberammergau ist die Erstkommunion für 26. April geplant, in Unterammergau für 3. Mai. Beide Termine sind noch nicht abgesagt. „Es wird aber wohl darauf hinauslaufen“, mutmaßt Dekan Gröner. Sich auf das Sakrament vorzubereiten – eher schwierig. Normalerweise passiert das in kleinen Gruppen mit anderen gleichaltrigen Kindern. Doch in Corona-Zeiten sind solche Zusammenkünfte nicht drin.

In der Pfarreiengemeinschaft Murnau sind Erstkommunionen – geplant für den ersten und zweiten Sonntag nach Ostern – bereits abgeblasen und auf Ende September/Anfang Oktober verlegt worden. Die Vorbereitung ist ausgesetzt. Der Neustart soll erfolgen, wenn die Kinder wieder in die Schule gehen können. So ist es auch im Pfarrverband Partenkirchen-Farchant-Oberau vorgesehen. In Mittenwald ist die Erstkommunion für 10. Mai vorgesehen. „Daran rüttele ich noch nicht“, sagt der Mittenwalder Pfarrer Wehrsdorf. Zur Vorbereitung hat er den Kindern Unterlagen mit nach Hause gegeben.

Beerdigungen

+ Moment der Einkehr auf dem Friedhof: Bestattungen finden derzeit im kleinen Kreis statt. © dpa Sich vom langjährigen Nachbarn, der Arbeitskollegin oder dem Vereinsspezl nicht am Grab verabschieden zu können, kommt in diesen Zeiten zwangsläufig vor. „Das ist tragisch“, sagt Dekan Gröner. Doch unausweichlich. Es dürfen nämlich nur maximal 15 Personen bei einer Bestattung dabei sein, zusätzlich der Pfarrer und das Bestattungsinstitut. Trauergottesdienste müssen entfallen. „Sie werden nachgeholt, wenn die Angehörigen das wünschen“, sagt Lackermeier. Der notwendige Abstand ist auch am Grab einzuhalten. „Ich stehe mindestens zwei Meter von den Angehörigen weg“, berichtet Pfarrer Schindele. Die Hand kann er ihnen als Ausdruck des Beileids jedoch momentan nicht geben. „Das ist schwer, gerade in einer solchen Situation.“ Der Zeitaufwand bei den Bestattungen ist derzeit geringer. „Das sind sehr kurze, aber intime Feiern“, schildert Lackermeier. In einer Traueranzeige den Zeitpunkt der Bestattung anzugeben, ist momentan nicht erlaubt.

Um das ganze Drumherum kümmern sich die Bestattungsinstitute. Die Mitarbeiter des Garmisch-Partenkirchner Unternehmens Ostler sitzen trotz der Corona-Krise mit den Angehörigen zusammen, um die Formalitäten abzuwickeln, natürlich mit dem erforderlichen Abstand. Der persönliche Kontakt ist unabdingbar, „weil wir Unterschriften brauchen“, sagt Seniorchefin Johanna Ostler. „Es hat nicht jeder Fax und E-Mail. Ich muss ihnen ja vorlesen, was sie unterschreiben.“ Ostler ist seit 50 Jahren im Geschäft, hat das Bestattungsunternehmen aufgebaut. „Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Einen Mundschutz brauchen die Mitarbeiter beim Umgang mit einem Leichnam übrigens nicht.