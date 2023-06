Nach Skandalsitzung im Mai 2017: Hofer klagt weiter gegen die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen

Von: Christian Fellner

Teilen

Das Gericht hat die Anerkenntnis durch die Gemeinde für wirksam erklärt (Symbolbild). © David-Wolfgang Ebener/dpa

Seit 2018 laufen die Klagen gegen den Markt Garmisch-Partenkirchen nach der Abbruchsitzung des Gemeinderats a, 31. Mai 2017. Nun hat das Verwaltungsgericht die Anerkenntnis der Gemeinde in dieser Sache für wirksam erklärt. Anton Hofer will sich damit aber nicht abfinden.

Garmisch-Partenkirchen – Es ist eine Reise zurück in die Vergangenheit, die für den Garmisch-Partenkirchner Marktgemeinderat am Donnerstag ansteht. Das Gremium muss sich mit der Sitzung vom 31. Mai 2017 auseinandersetzen. Viele Lokalpolitiker von heute waren an jenem unrühmlicher Abend im Rathaus noch gar nicht dabei. Nachdem der Disput über einen Mobilfunkmasten an der Törlenstraße eskaliert war, ließ die damalige Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) die Bürger und somit die Öffentlichkeit aussperren, gewährte nur der Presse weiter Zugang.

Eine Geschichte, die Martin Sielmann (FDP) und Anton Hofer (Ga+Pa miteinander) vor Gericht zerrten. Und die vor einiger Zeit in einem sogenannten Anerkenntnis der Marktgemeinde gipfelte, das die heutige Rathauschefin Elisabeth Koch (CSU) aussprach. Diesen Schritt erkannte das Bayerische Verwaltungsgericht nun offiziell an. Gegessen ist die Sache aber noch nicht: Während Sielmann den Rechtsspruch des Gerichts akzeptierte, klagt Hofer, der vor sechs Jahren als Bürger die Sitzung verfolgte, weiter. Er vermisst im Vorgehen der Gemeinde „die Ehrlichkeit“. Seine Ziele: eine mündliche Verhandlung. Zudem solle Koch die im September 2022 in einem Tagblatt-Artikel getätigte Aussage „Es habe gar keine andere Möglichkeit gegeben, als die Tribüne zu räumen“ widerrufen.

Bürgermeisterin Koch will das Thema vom Tisch haben

Im Rathaus hängt Koch das Thema wie ein Klotz am Bein. Für sie steht im Fokus, die Angelegenheit endlich vom Tisch zu bekommen – nach mittlerweile sechs Jahren. „Mir ist der Rechtsfrieden wichtig“, sagt sie. Das Thema ziehe sich nun schon zu lange hin. „Aber das Verwaltungsgericht hat lange Wege, ist zudem mit Klagen völlig überfrachtet.“

Elisabeth Koch verliert allmählich die Geduld. © PETER KORNATZ

Im Kern ging es bei der Anerkenntnis durch die Gemeinde darum, zu akzeptieren, dass Meierhofers Vorgehen nicht korrekt war. Somit anzuerkennen, dass die Beschlüsse nach dem Rauswurf der Öffentlichkeit wie auch der Ausschluss an sich rechtswidrig waren. Was Koch ärgert: „Das viele Geplänkel hin und her.“ Immer wieder hätten die Kläger neue Einwände gebracht, somit alles ausgebremst. „Ich glaube nicht, dass es da überhaupt noch um die Sache geht.“

Gericht spaltet Klage von Hofer ab: Koch soll eine Aussage wiederrufen

Das wirft sie vor allem Hofer vor, der im Gegensatz zu Sielmann weitermacht. Koch ist mit der Geduld langsam am Ende. „Irgendwann muss doch mal Schluss sein.“ Gestern Mittag trudelte frisch das Urteil in der Hoferschen Klage ein. Der Inhalt: nichts Neues. Das Verwaltungsgericht bestätigte, dass die Anerkennung durch die Gemeinde rechtens ist. Allerdings spaltete es den Antrag Hofers, Koch möge ihre Aussage revidieren, von der eigentlichen Klage ab. „Inwieweit aufgrund dieser Äußerungen ein Anspruchs des Klägers auf Widerruf besteht, ist in einem gesonderten Verfahren zu klären“, heißt es dazu in der Begründung.

Eines stellte die Bürgermeisterin gleich klar: „Ich werde diese Meinung auf keinen Fall zurückziehen, ich bleibe dabei.“ Dass der Abbruch und die Räumung der richtige Schritt waren, „war damals mein Empfinden in dieser aufgebrachten, chaotischen Situation, und das ist es heute auch noch“. Sie kann dem Vorgehen Hofers nichts mehr abgewinnen. „Was kann ich als Gemeinde mehr tun, als ein Urteil von einem deutschen Gericht gegen sich zu erhalten, und das freiwillig und proaktiv?“

Martin Sielmann ist zufrieden. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Sielmann sieht die Lage deutlich entspannter. Ihm fehlt noch eine Verkündung des Urteils in der Öffentlichkeit, ganz aktuell reichte er zudem einen Antrag ein, der Markt möge ebenfalls öffentlich sein Bedauern äußern. Mit dem Richterspruch kann er leben, ist „höchst zufrieden“. Er hofft sogar, dass dieser Vorgang als Präzedenzfall gelten könnte und das Urteil Eingang in die Kommentare der bayerischen Rechtsprechung findet. Dem FDP-Vertreter ist vor allem eines wichtig: „So etwas darf nie wieder passieren.“

Hofer vermisst die Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit im Vorgehen der Gemeinde

Hofer wertet die Lage anders. Er hatte parallel zu Sielmann im Januar 2018 Klage eingereicht. „Ich halte die ganze Geschichte für sehr problematisch.“ Ihn stört der Umgang der Gemeinde und Kochs mit der Thematik. Er könne nicht verstehen, warum sich die heutige Bürgermeisterin so schwer tue, einen Fehler der Vorgängerin einzuräumen. „Eigentlich müsste sie das doch sogar auskosten.“ Sie habe stattdessen nur wieder gegen die Kläger gepoltert, ihnen in Presseberichten einen Ego-Trip vorgeworfen. „Die Anerkenntnis ist nicht ehrlich gemeint, das waren ungute Äußerungen. Das geht so nicht.“ Er vermisst die Ernsthaftigkeit des Bedauerns. Vor allem in Bezug auf die „30 bis 40 Bürger“, so schätzt Hofer, die damals im Saal gesessen hatten. „Viele davon sind nie wieder gekommen, bei ihnen müsste man sich entschuldigen. Aufrichtig.“ Schließlich seien auch Menschen aus dem Rathaus eskortiert worden, die gar nicht wegen des Punkts Mobilfunk gekommen waren.

Anton Hofer kann mit dem Vorgehen der Gemeinde nicht leben. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Wie die Sache endet, darauf darf man gespannt sein – auch auf die Diskussion zu Punkt 7 der Tagesordnung am Donnerstag. An dieser Stelle wird die Gemeinde die Rechtswidrigkeit der Beschlüsse zur Kenntnis bringen. Ob auch die zwei Tagesordnungspunkte, die nochmals behandelt werden müssen, Thema der Sitzung werden, war gestern noch nicht klar.