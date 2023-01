Ein wahrer Kraftakt - Veranstalter des Hornschlittenrennens trotzen Tauwetter

Von: Katharina Brumbauer

Einen spektakulären Salto legt der Schlitten mit der Mannschaft „D‘Blitzhorner“ kurz vor der Ziellinie hin © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Der Schneemangel machte es den Organisatoren mehr als schwer: aber das Hornschlittenrennen am Dreikönigstag fand nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt. Rund 5000 Zuschauer strömen zur Rückkehr der Traditionsveranstaltung in die Wildenau.

Garmisch-Partenkirchen – Knapp ist es schon öfter gewesen. „Aber diesmal war es schon brutal eng.“ Daraus macht Christian Herzog, Pressesprecher des Hornschlittenvereins Partenkirchen keinen Hehl. Schneemangel ist nichts neues. Aber diesmal blieb auch der Frost in der Nacht aus, das bereitete den Organisatoren des Partenkirchner Hornschlittenrennens richtig Kopfzerbrechen. Dennoch erklärte Herzog im Vorfeld der Veranstaltung am Dreikönigstag: „Das Rennen findet statt. Punkt.“ Zu sehr hatten die beiden coronabedingten Ausfälle 2021 und 2022 geschmerzt. Und noch nie war ein Hornschlittenrennen wegen Schneemangels abgesagt worden. Also kratzten die Verantwortlichen jeden verfügbaren Schnee zusammen. Am Donnerstag kamen noch mehrere Lkw-Ladungen aus dem Skistadion mit Schnee vom Nachtslalom am Gudiberg hinzu. Bis 23 Uhr und an Heiligdreikönig wieder ab 7 Uhr arbeiteten die Einsatzkräfte an der Strecke daran, eine renntaugliche Strecke zu präparieren. Bis zum Start des ersten Schlittens gegen 12.30 Uhr gaben sie alles. Verteilten den Schnee so großflächig wie möglich auf dem Weg von der Partnachalm ins Tal.

Unermüdlicher Kampf: Die Helfer des Hornschlittenrennens präparieren bis zum Start den Zielraum mit Schnee © FOTOPRESS THOMAS SEHR

„Das war ein Kraftakt“, betont Peter Strodl, Vorsitzender des Hornschlittenvereins. Noch am Donnerstag war im Zielraum an der Wildenau alles grün. Unter diesen Bedingungen hätten die Helfer „eine top Strecke“ zusammenbekommen, findet Peter Eursch vom Team „de Oan und Andern Badakurch“. Doch als Eursch mit angelaufener Brille und Schnee in den Haaren im Ziel ankommt, spricht auch er von einer weichen Piste. Schwer sei es gewesen, in den Kurven auf Kurs zu bleiben. Geriet man mit dem Schlitten da über das präparierte Schneeband hinaus, „ist man weg“. Karl Neff aus Garmisch flößten diese Bedingungen Respekt ein. Beim letzten Mal war er noch im Team „De’ Feirigen“ dabei. „Bei dem Matsch war mir das jetzt zu gefährlich“ Für die Teilnehmer galt heuer mehr als sonst: heil unten ankommen.

Hornschlittenrennen: Viele Schläge, weiche Piste: schwere Bedingungen für die Teilnehmer

„Es waren viele Schläge drin“, betont Thomas Salfner, Pilot der Mannschaft „Partnachalm“. „Dafür ging es aber ganz gut.“ Die Partenkirchner Lokalmatadoren rechneten sich zunächst keine großen Chancen aus. Witterungsbedingt konnte erst unterhalb des Edistichs kurz vor dem Rasseneck gestartet werden. Das steilste Stück fehlte auf der verkürzten Strecke. Salfner war sich sicher, das würde ihm und seiner Mannschaft zum Nachteil gereichen. „Wir brauchen den Schwung von oben.“ Umso ungläubiger regisitrierten sie ihre Fahrzeit von einer Minute und 16 Sekunden. Nur noch der Schlitten „Volkssport Trusetal“ war schneller. Rang zwei für die Partenkirchner. 5000 Zuschauer brachen in Jubel aus.

Voll in Fahrt: Thomas und Andreas Salfner, Marco Saller und Flori Braun - „Team Partnachalm“ werden Zweite. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Spektakuläres Salto, eine überraschend schnelle Fahrt: Fans bekommen beim ersten Hornschlittenrennen seit 2020 was geboten.

Mit Kuhglocken sorgten Marie Baldauf und ihre Freundinnen aus dem Allgäu für Stimmung. Ihre Männer stürzten sich mit den Schlitten „D’Blitzhorner 1“ und „D’Blitzhorner 2“ gen Wildenau hinunter. „Uns ist lieber, sie haben so einen Schnee als eine Eisplatte“, betont Baldauf. „Aber erst, wenn unser letzter Schlitten unten ist, können wir feiern.“ Und als ob ihr Fan es verschrie, legten „D’Blitzhorner 1“ vor dem Ziel einen spektakulären Salto hin. Da flog aus Ärger ein Helm durch den Zielraum.

„Die Nerven beruhigen“ mussten auch die „Beira Lausmadln“ nach ihrem Lauf. Die Benediktbeurerinnen verteidigten ihren Titel von 2020 bei den Damen. Dabei kam ihnen die Fahrt auf dem aufgeweichten Schnee sehr langsam vor. „Nicht böse“ wären sie dem Hornschlittenverein gewesen, hätten sie das Rennen verschoben, bis es mehr Schnee gab. Aber sie wissen auch, was es den Verantwortlichen bedeutete, seine Traditionsveranstaltung nach zwei Jahren Pandemie wieder durchzuziehen. » BAYERN

ERGEBNISSE Männer: 1. Platz: Volkssport Trusetal/WSV Trusetal (Ralf Messerschmidt, Rene Heinze, Marco Peter, Torsten Wolf); 2. Partnachalm (Thomas Salfner, Andreas Salfner, Marco Saller, Flori Braun); 3. Goassara Schwarzfahrer (Michael Gilgenreiner, Jakob Haslinger, Klaus Bergmayr, Florian Heinrich); 4. Hornados 3 (Klaus Frenzel, Günter Geisenhofer, Manfred Herb, Anton Mayr); 5. De’ Griabigen Garmisch (Hannes Ostler, Thomas Bader, Andreas Bader, Hubert Berger); 6. Vögelfreunde Oache sticht (Toni Suttner, Quirin Boehm, Kilian Boehm, Consti Lutz); 7. Vögelfreunde Oache sticht 1/ WSV Schlehdorf (Leonhard Sam, Florian Bobo Geweth, Erich Skrajewski, Stefan Schnieringer); 8. Beinberger Express (Sebastian Erhart, Jürgen Geißenberger, Ferdinand Kopp, Martin Streif).

Frauen: 1. Platz: Beira Lausmadln (Christine Geiger, Theresa Mürnseer, Franzi Hammerl, Veronika Wörner); 2. Schwangauer Schlitten Schnitten (Stephanie Müller, Lucia Gschwill, Marisa Helmer, Franziska Helmer); 3. ChicksnBixn (Annika Richter, Regina Hutter, Liesl Böhmer, Franzi Leitenbauer); 4. Hornados 4 (Laura Bückle, Sarah Tronsberg, Kira Weikl, Rebekka Dietrich); 5. Vögelfreunde liabar Ober wia Unter WSV Schlehdorf (Franziska Wolf, Sophie Freisl, Anna Katharina Holzer, Marina Freisl); 6. Blonde Blizzards – Rotaract 2 (Sophie Meier, Lena Linke, Maike Fallböhmer, Chiara Heidenfelder); 7. Die Hornies (Verena Walser, Andrea Höchbauer, Laura Zwink, Angela Knörzer).