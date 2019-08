Hotels in Garmisch-Partenkirchen fehlen Mitarbeiter, um Gäste zu bewirten

Personalmangel in der Gastronomie und im Hotelfach – seit Langem ein Problem. Auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Das Luxushotel „Das Graseck“ musste den Tagesbetrieb reduzieren. Kein Einzelfall.

Landkreis – Spaß? Nein, Spaß macht ihm dieser Teil seines Berufs gerade nicht. Fünf bis sechs Stunden in der Woche ist André Uhlemann mit der Mitarbeiter-Suche beschäftigt. In den vergangenen Monaten verlief die meist frustrierend. Deshalb entschieden der Hotelmanager und die Geschäftsleitung von „Das Graseck“ im Mai: Restaurant, Biergarten und Terrasse bleiben für Tagesgäste geschlossen. Es ging nicht anders, sagt Uhlemann. Doch gibt es einen Lichtblick: zwei neue Mitarbeiter. Endlich.

Biergarten von „Das Graseck“ an den Wochenende wieder für Tagesgäste geöffnet

Damit kann er zumindest an den Wochenenden tagsüber wieder Nicht-Hotelgäste bewirten – abends im Restaurant sowieso. Samstags und sonntags bekommen Wanderer und Radfahrer zwischen 12 und 15.30 Uhr warme Küche – länger sei nicht zu machen. 35 Männer und Frauen beschäftigt das Hotel mittlerweile, mit etwa 25 startete es im April 2015, darunter Uhlemann. Das Schließen von Biergarten und Terrasse, wo gut 100 Ausflügler Platz finden, hat ihm zufolge einen positiven Hintergrund: Überaus erfreulich habe sich das Geschäft entwickelt, aktuell sei das Haus, das Luxus auf Vier-Sterne-Superior-Niveau bieten will, ausgebucht. Um den hohen Standard zu halten, müsse er seine „super Mannschaft“ schonen.Zu viele Überstunden und Dauerstress will er ihr nicht zumuten. Sie würden sich negativ auf den Service auswirken, zu Lasten der gut 60 Gäste.

Personalmangel in Hotelbranche: Auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen kein neues Phänomen

Um Ausflügler wieder an sieben Tagen zu bewirten, bräuchte Uhlemann sechs zusätzliche Kräfte, vier im Service, zwei in der Küche. „Keine Chance.“ Dabei ärgert ihn vor allem das Verhalten einiger Bewerber. Sie zeigen Interesse, wollen Probe arbeiten, lassen Verträge aufsetzen – und melden sich dann nie wieder. Hinzu kommt die generell schlechte Mitarbeitersituation in der Branche. Kein neues Phänomen. Auch nicht im Landkreis. Nur ein Beispiel: Im Juli 2016, mitten in der Hochsaison, sperrte der damalige Seehauser Wirt Bruno Wallmeier an einem Mittwoch seinen Gasthof Zum Stern zu. Er hatte keine zusätzlichen Servicekräfte gefunden, wollte aber unbedingt seinem Stammpersonal einen freien Tag ermöglichen.

Betriebe im Landkreis Garmisch-Partenkirchen müssen bei Mitarbeitersuche aktiv werden

+ Christian Bär vom Alpenhof in Murnau. © Herpen Fälle wie diese kennt Christian Bär aktuell einige. Betriebe, die einen oder zwei Tage schließen, weil eine ganze Woche mit dem bestehenden Personal nicht zu stemmen ist, „davon höre ich immer wieder“, sagt der Kreisvorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands. „Ich hoffe, dass die Situation nicht am Ende zu einem Sterben von Betrieben führt.“ Dabei stellt Bär auch klar: Die Zeiten, in denen Hotels, Restaurants und Gaststätten auf Mitarbeiter warten nach dem Motto „Da wird schon wer kommen“ sind vorbei. Einsatz ist gefragt. Nicht nur, was Werbung um neue Kräfte betrifft, sondern auch im Umgang mit den bestehenden. Ihnen müsse man ein gutes Klima und Angebote präsentieren – ansonsten suchen sie sich einen der vielen anderen Arbeitgeber. Ein Beispiel aus dem Alpenhof in Murnau: In den Hitzetagen stellte Geschäftsführer Bär den 120 Mitarbeitern eine Gefriertruhe mit 300 Steckerleis in die Kantine. Zudem führte er eine Mitarbeiter-App für Schulungen via Smartphone ein. Uhlemann von „Das Graseck“ nennt unter anderem die Arbeitszeiten, bei denen man stets um einen Ausgleich bemüht sei – kleine Schritte, um die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu fördern. Die wiederum bedeutet Werbung.

Auch Bär könnte weitere Hilfe gebrauchen. „Wir suchen immer.“ Ein Satz, den wohl fast jeder größere Gastronomiebetrieb im Landkreis unterschreibt. Der Verband sei hier bayernweit ebenfalls aktiv, sagt Bär. Unter anderem entwickelte er einen Leitfaden mit Möglichkeiten, Mitarbeiter zu gewinnen. „Umsetzen aber muss das jeder selbst.“

Mitarbeitersuche: Videokampagne der Zugspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen erfolgreich

Eigene Wege in Sachen Mitarbeiter-Akquise beschritt die Bayerische Zugspitzbahn (BZB). Inserate, der interne Aushang und Stellenangebote auf der eigenen Internetseite brachten nichts beziehungsweise zu wenig. Das Unternehmen startete eine Videokampagne, die Aufmerksamkeit erregen sollte und erregte. Ein Koch züchtet Kräuter auf der Brust. Eine Kassenkraft druckt via Gesichtsgrimasse das Ticket und spuckt es aus. Einer Servicekraft als Multitasking-Experte wachsen auf jeder Fingerkuppe Hände. Die Bilder zeigten offenbar Wirkung. Nach einem Jahr zieht Marketing-Leiter Klaus Schanda eine positive Bilanz. Der erste Durchgang „war ein Erfolg“, aber erst der Anfang. Gerade im Gastronomiebereich suche die BZB „nach wie vor mit Vollgas“. Deshalb plant das Team eine weitere, groß angelegte Kampagne samt Videoclips. Damit wird das Unternehmen zudem um Lift-Mitarbeiter werben. Sie startet im Herbst.

Auch Uhlemann von „Das Graseck“ gibt nicht auf. Zwar hält er es für utopisch, Biergarten und Terrasse wieder sieben Tage die Woche zu öffnen. Bald aber will er Tagesgäste neben den Wochenenden auch an Montagen und Dienstagen bewirten. Das würde ihm Spaß machen.