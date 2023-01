Rettungskräfte trainieren an Partnach und Loisach den Ernstfall

Von: Andreas Seiler

Anspruchsvoller Einsatz in der Nacht: der Polizei-Hubschraubers „Edelweiß 1“ aus München. © BRK

Dieser nächtliche Einsatz sorgte in Garmisch-Partenkirchen für reichlich Spekulationen. Wasserwacht, BRK und Polizei trainierten den Ernstfall. Bei der Vermisstensuche an Partnach und Loisach drehte auch ein Hubschrauber seine Runden.

Garmisch-Partenkirchen – Montagabend in Garmisch-Partenkirchen: Ein Polizei-Hubschrauber kreist über der Marktgemeinde, wirft in dem Bereich zwischen Klinikum und der Einmündung in die Loisach einen grellen Suchscheinwerfer auf die Partnach und den Uferbereich. Rettungsfahrzeuge donnern mit Blaulicht durch die nächtlichen Straßen. Auf Facebook schießen Spekulationen darüber ins Kraut, was passiert sein könnte. Manch einer fühlt sich sogleich an den G7-Gipfel im vergangenen Jahr erinnert, als im Landkreis der Ausnahmezustand herrschte. Dabei ist die Antwort simpel, wie sich später herausstellt: Es handelt sich um eine großangelegte Übung der Wasserwacht, des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) und der Polizei.

Dunkelheit und schlechtes Wetter

Das Ganze habe man bewusst nicht angekündigt, berichtet Übungsleiter Manuel Achtner, um den Ernstfall möglichst realitätsnah durchspielen zu können. Selbst die alarmierten, ehrenamtlichen Retter – insgesamt waren es rund 35 – wussten im Vorfeld nicht Bescheid. Erst auf ihren Piepsern erschien der Zusatz „Übung“. Eingeweiht war natürlich die Besatzung des Polizei-Hubschraubers „Edelweiß 1“ aus München. Die Ordnungshüter hatten das anspruchsvolle Training, das zwischen 19 und 22 Uhr über die Bühne ging, angeregt. Dabei konnten nicht nur die beiden Piloten ihre Flugfähigkeiten im Gebirge, bei Dunkelheit und widrigen Witterungsbedingungen unter Beweis stellen. Es ging auch um das Zusammenwirken der beteiligten Organisationen.

Zwei Unfälle wurden angenommen: eine Vermisstensuche in dem besagten Partnach-Areal und ein Brückenspringer, der in der Loisach zwischen Oberau und Eschenlohe gelandet war. Rettungskräfte, ausgestattet mit Neoprenanzügen, spielten die Opfer, die gefunden werden mussten. Solche Suchaktionen sind eine Herausforderung. Denn in der Kälte – die Wassertemperatur betrug nur vier bis fünf Grad – zählt jede Minute.

„Der Hubschrauber kann eine große Fläche in kurzer Zeit absuchen“

Die Unterstützung durch einen Helikopter – die Crew war über Funk mit den Helfern am Boden verbunden und konnte diese zu den Unglücksstellen lotsen – erwies sich als ausgesprochen wertvoll. „Der Hubschrauber kann eine große Fläche in kurzer Zeit absuchen“, berichtet Achtner. Dabei wurde eine Wärmebildkamera verwendet. So wurden die „Verunglückten“ in beiden Fällen nach etwa 40 Minuten gefunden – eine Spitzenzeit, wie Achtner anmerkt. Die Patienten konnten dann erstversorgt, aus dem unwegsamen Gelände und ins Krankenhaus gebracht werden. Achtner, der sich bei der Wasserwacht Krün engagiert, ist zufrieden und zieht ein positives Fazit: „Es hat alles reibungslos funktioniert. Die Zusammenarbeit hat super funktioniert.“

Einziger Wermutstropfen: Die Flüsse tragen derzeit kaum Wasser. Die tiefste Stelle machte gerade mal 30 Zentimeter aus – „außerordentlich wenig“, sagt Achtner. Denkt man an einen möglichen Notfall bei Hochwasser, wären freilich die Bedingungen in Partnach und Loisach deutlich verschärfter.

Mit dabei waren bei der Übung neben dem Polizei-Hubschrauber die Wasserwachten aus Krün, Grainau, Garmisch-Partenkirchen und Uffing, die Sanitätseinsatzleitung im Landkreis sowie die BRK-Bereitschaft Garmisch.