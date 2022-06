G7-Gipfel: Biden fuhr in Riesen-Wagenkolonne nach Elmau - jetzt ist klar, warum er nicht geflogen ist

Landeplatz wurde zuvor extra eingerichtet

Seit Samstagabend wird spekuliert, warum US-Präsident Joe Biden nicht mit dem Hubschrauber zum G7-Gipfel in Elmau geflogen wurde. Jetzt wurden die Hintergründe erklärt.

Elmau/Garmisch-Partenkirchen - US-Präsident Joe Biden ist die letzten Kilometer zum G7-Gipfel nach Schloss Elmau nicht etwa geflogen - sondern gefahren worden. Im Gegensatz zu den meisten anderen hochrangigen Gästen wurde der 79-Jährige in der Nacht zum Sonntag vom Flugplatz Ohlstadt in einer langen Wagenkolonne rund 40 Kilometer zum Tagungshotel eskortiert.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Biden reist im Auto an

Der Grund nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur: Wegen schlechten Wetters konnten die Piloten des US-Präsidenten in den Tagen vor dem Gipfel die Landung in der Nähe von Schloss Elmau nicht ausreichend oft üben. Darüber berichtete zunächst die „Bild“-Zeitung. Einige Hundert Meter oberhalb des Hotels wurde extra für den G7-Gipfel ein großer Wanderparkplatz asphaltiert, damit dort mehrere Hubschrauber für die wichtigen Gäste landen können.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Kilometerweite Straßensperre für US-Präsident Biden

Für die Fahrzeugkolonne des US-Präsidenten wurden kilometerweit Straßen gesperrt. In Garmisch-Partenkirchen verfolgten zahlreiche Schaulustige hinter Absperrgittern, wie die Eskorte kurz nach Mitternacht die Stadt passierte. Dabei war Biden allerdings nicht in eine seiner berühmten Limousinen namens „The Beast“ unterwegs, sondern in einer Art Geländewagen.

