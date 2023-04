Als Oberau noch „Ausland“ war: Hüter der historischen Werdenfelser Grenzsteine übergibt sein Amt

Von: Josef Hornsteiner

Voller Einsatz: Heinrich Spichtinger (r.) und sein Kollege Alois Gutmann restaurieren 2022 einen historischen Grenzstein am Zugspitzplatt. © Privat

Über 90 Grenzsteine und Felsmarche, die ältesten von 1539, markierten einst das Werdenfelser Land. Sie setzten die Grenze zu Tirol und Bayern. Amateurforscher Heinrich Spichtinger hat sich der Auffindung und Erhaltung dieser teils kunstvoll verzierten Steine verschrieben. Jetzt legt er den anstrengensten Teil seiner Arbeit in jüngere Hände.

Burgrain – Für ihn war Murnau, Kochel, Oberammergau oder Oberau „Ausland“. Wenn ein Werdenfelser bis 1802 nach Weilheim fuhr, sagte er: „I fahr ins Boarland naus.“ Die Bevölkerung, die zwischen Wallgau und Mittenwald sowie Farchant und Grainau lebte, war seit jeher für ihr Selbstbewusstsein bekannt. Noch heute sind die Alteingesessenen zwar Bayern, aber in erster Linie noch immer Werdenfelser. Erst mit den Umbrüchen der napoleonischen Zeit kam diese Region offiziell zu Bayern. Doch zeugen historische Grenzsteine bis heute von jener Zeit, als die Grafschaft Werdenfels noch autark, die gleichnamige Burg das Symbol für den Stolz und die Eigenheit ihrer Einwohner war.

75 Grenzsteine und Felsmarche haben Heinrich Spichtinger und Sepp Brandner entdeckt

Heinrich Spichtinger kennt jedes einzelne Grenzmarch. Hat sie feinsäuberlich fotografiert, beschrieben, gezeichnet und dokumentiert. Nur wenige fehlen ihm. Über 90 muss es einst mal gegeben haben. 75 haben der Farchanter und seine Kollegen der historischen Grenzkommission gefunden. Die Leidenschaft für die Markierungen ist in Spichtinger schon früh entfacht worden. Im Rahmen der Forschung über die Burg Werdenfels stellte er sich sehr bald die Frage, über welchen Bereich sich das von der Burg aus verwaltete Territorium erstreckte.

Also begab sich der Burgforscher gemeinsam mit dem Farchanter Lehrer Sepp Brandner auf die Suche nach den fast vergessenen Markierungen, Grenzprotokollen und Beschreibungen. Zuerst um Farchant, dann weitete er sein Suchgebiet aus. „Irgendwann wollte ich es gesamt wissen.“ Mit verschiedenen Karten ist er losgezogen, hat berechnet, ausgemessen. Besonders schwierig war die Suche dort, wo einst viele Marchbäume die Grenze markierten. Diese sind mittlerweile verfault. 1994 ist Spichtinger zum ersten Mal die Grenze komplett umhergekommen.

Führen die Arbeit fort: (v.l.) Sepp Kundler, Reini Rauch, Christian Weiermann und Tom Schmitt freuen sich auf ihre neue Aufgabe. © Privat

Wo sind die restlichen Marche abgeblieben? Manche sind abgewittert, andere verschüttet. Zum Beispiel am Frieder unterhalb des Gipfels. wo einst ein Kreuz auf einer Steinplatte gewesen sein musste, das es nicht mehr gibt. Ähnlich bis zur Unkenntlichkeit abgewittert ist ein March am Riedboden in Mittenwald. Ein Grenzstein ist sogar mitsamt eines Teils des Gipfels vom Windstierlkopf im Ammergebirge bei einem Geländeabbruch in die Tiefe gerissen und zerbrochen. Ein Stein ist auch gestohlen worden: Am Fischbach in Richtung Vorderriss. Aber ärgern tut sich der Farchanter darüber nicht mehr. „So was gehört zu meiner Arbeit dazu, damit muss man leben“, sagt er.

Jüngste Arbeit war die Restaurierung des Grenzsteines am Zugspitzblatt

Doch es gibt auch genügend Erfolgserlebnisse: Seine jüngste Arbeit war im vergangenen Jahr auf dem Zugspitzplatt. Mit seinem Kameraden Alois Gutmann aus Partenkirchen, seit 2015 einziges ständiges Mitglied der Kommission, restaurierten sie den dortigen Grenzstein. Er war kurz vor dem Zerfall. Viermal waren sie deshalb 2022 im Zugspitzgebiet unterwegs. Mehrfach haben sie dabei ihre Leidensfähigkeit unter Beweis gestellt. Als ein schweres Gewitter samt Hagelschauer, Blitz und Donner aufzog, zogen sie sich zum Trocknen in die Knorrhütte zurück. Beim Abstieg am Partnachursprung kamen sie erneut in ein Unwetter. „War doch ein schöner Tag“, hat Gutmann seinem Kameraden lachend bestätigt.

Jahrzehntelang im Einsatz war Spichtinger: So auch 1992, als er zum ersten Mal den Grenzstein am Zugspitzplatt inspizierte. © Privat

Seit über 33 Jahren leitete Spichtinger die historische Grenzkommission, die sich dem Erhalt der Grenzsteine widmet. „Umfassende alpine Kenntnisse und eine gute Kondition waren die Grundvoraussetzungen für meine langjährige Tätigkeit an der historischen Werdenfelser Grenze“, sagt Spichtinger. Qualitäten, über die seine vier Nachfolger verfügen. Denn er hat sein Amt nun an die nächste Generation übergeben.

Junge Bergwachtler übernehmen künftig die Arbeit der historischen Grenzkommission

Meistens war Spichtinger alleine unterwegs, nun sind es vier, die seine anstrengende Arbeit übernehmen: Sepp Kundler, Junior-Chef der gleichnamigen Firma aus Farchant, übernimmt den langen Abschnitt zwischen Frieder im Ammergebirge bis zum Klaffen im Estergebirge. Historisch ist das der größte Teil des Grenzabschnittes zwischen der „Hochfürstlichen Freisingischen Grafschaft Werdenfels“ und dem bayerischen Klostergericht Ettal. Staatlich geprüfter Bergführer Tom Schmitt und Fotograf Christian Weiermann, beide aus Krün, werden künftig den restlichen Teil der Werdenfelser Nordgrenze betreuen. Das bedeutet vom Wallgauer Eck im Estergebirge bis zum Hohen Grasberg im Karwendel. Bis 1802 war die Nordgrenze sogar Staatsgrenze. „Aus den alten Grenzzeichen wurden damit schützenswerte Kulturdenkmäler“, sagt Spichtinger.

Reini Rauch junior aus Farchant ist Werkstattleiter der Pistenraupenflotte am Sonnalpin am Zugspitzplatt, er betreut künftig ein Felsmarch in der Nähe des Zugspitz-Gatterl und eines Grenzsteins (Weiser) am Platt. Beide sind 1802 außer Kraft gesetzt worden, nachdem sie sich auf bayerischen Boden befinden und ihre ursprüngliche Funktion verloren. Alle vier sind aktive Mitglieder der Bergwacht.

