Siegerentwurf für Grundschulneubau: Ideale Bedingungen zum Lernen

Von: Andreas Seiler

Die Schulsanierungen genießen in der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen hohe Priorität. Jetzt wurde der Sieger des Architektenwettbewerbs für den Neubau der Grundschule am Gröben präsentiert. Das Büro Braunger und Wörtz aus Blaustein überzeugte die Jury mit einem Konzept, das moderne Unterrichtsformen ermöglicht.

Garmisch-Partenkirchen – Die Grund- und Mittelschule am Gröben im Ortsteil Garmisch – das Gebäude stammt hauptsächlich aus den 1950er Jahren – entspricht nicht mehr den Anforderungen an ein zeitgemäßes Gebäude. So werden etwa die Raumaufteilung und das Platzangebot dem Bedarf der Bildungseinrichtung mit circa 350 Schülern nicht gerecht. Daher hat sich der Markt Garmisch-Partenkirchen zu einem Teilabbruch und einem Neubau für die Grundschule an der Maximilianstraße entschlossen. Die Mittelschule zieht indessen in den westlichen Trakt (bisher Grundschule).

Entwürfe werden im Kongresshaus ausgestellt

Zwölf Architekturbüros reichten im Zuge eines Planungswettbewerbs ihre Konzepte ein, die jetzt im Foyer des Kongresshauses zu bestaunen sind. Platz eins und damit ein Preisgeld in Höhe von 44 000 Euro holte das Büro von Berthold Braunger und Marcus Wörtz mit Sitz in Blaustein bei Ulm (mit MNE Landschaftsarchitekten). Deren Entwürfe für den Grundschulneubau überzeugten die Jury, der unter anderem Vertreter des Rathauses und des Gemeinderats sowie Fachleute angehörten, am meisten. Braunger und Wörtz schlagen vier miteinander verkettete Gebäude vor, die unterschiedlich versetzt sind und auf diese Weise mit dem Altbestand ein Ensemble bilden. „Sie verzahnen sich mit der Landschaft und dem öffentlichen Raum“, erläutert Braunger die Überlegung, die dahinter steckt. Die Skizzen zeigen zweigeschossige Baukörper mit Satteldächern und einem Haupteingang in der Mitte. Die Architekten setzen auf Holz als zentralen Baustoff – innen wie außen. „Das regt die Sinne zum Lernen ist“, schwärmt Braunger über das Naturmaterial.

Entstehen soll ein Wohlfühlklima für die Erst- bis Viertklässler. Im Erdgeschoss sehen Braunger und Wörtz die Verwaltung, die Aula, die Mensa, die Ganztagesschule und weitere Funktions- und Fachräume vor. Die Klassenzimmer sind hingegen im ersten Stock untergebracht. Das Besondere daran: Die Räume sind in mehreren Gruppen, in so genannten Clustern, um Gemeinschaftsflächen herum angeordnet. Dieses Raumprogramm, das bei dem Wettbewerb eine Vorgabe war, ermöglicht moderne Unterrichtsformen. Denn in den freien Mittelbereichen lassen sich beispielsweise Lernprojekte oder Veranstaltungen wie Adventfeiern abhalten. „Die Cluster im Obergeschoss sind gut proportioniert, reine Verkehrsflächen auf ein Minimum reduziert und jeder Cluster kann für sich eine eigene Identität entfalten“, heißt es in der Beurteilung der Jury. Außergewöhnlich ist auch die Verbindung zum Umfeld. Denn der Pausenhof, der neu gestaltet werden soll, geht fließend in einen kleinen Wald über.

„Wir gestalten was Schönes“

„Wir gestalten was Schönes“, ist Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU), die wie ihre Stellvertreterin Claudia Zolk (CSB) in dem Entscheidungsgremium saß, überzeugt. Garmisch-Partenkirchen betrachte sich als kinderfreundliche Kommune. Aus diesem Grund habe man auch den Kinder- und Jugendbeirat mit ins Boot geholt. „Wir wollen eine moderne Grundschule“, betont Zolk. Vom Braunger/Wörtz-Entwurf ist sie begeistert. Dieser werte das gesamte Gebiet auf.

Nun geht es in die Feinplanung. Der zeitliche Fahrplan im Bauamt ist ehrgeizig: Bis Ende 2025 soll die neue Grundschule bezugsfertig sein. Die (grob) geschätzten Kosten liegen bei 15 Millionen Euro, wobei auch staatliche Förderungen erwartet werden. Der Wermutstropfen: Die Kinder müssen bis dahin in Container ausweichen. Neben dem Gröben hat sich die Gemeinde ein zweites großes Schulprojekt vorgenommen: Die Bürgermeister-Schütte-Schule soll erweitert werden.