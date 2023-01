Lichterpark: Neustart gelungen, aber mit Luft nach oben - Ziel: Mehr Einheimische begeistern

Von: Manuela Schauer

Beleuchte Rehe und weitere Tiere haben Erwachsene und Kinder in den Michael-Ende-Kurpark gelockt. Viele Ideen für die Zukunft © Philipp Guelland

Zu „Winter im Park“ hat GaPa Tourismus eingeladen. Ein Neustart mit neuem Konzept sollte es werden, nachdem das Vorgängermodell für viel Kritik gesorgt hat. Man gibt sich zufrieden, Standbetreiber aber haben Verbesserungsvorschläge. Mit einem Gerücht räumen die Veranstalter auf.

Garmisch-Partenkirchen – Die Gerüchte hielten sich hartnäckig. Im Ort kursierte, dass Besucher von „Winter im Park“ Eintritt bezahlen müssen. Mehrfach hat Christina Langer davon gehört, mehrfach die Behauptung abgestritten. Auch mit der Frage, ob die Veranstaltung im Garmisch-Partenkirchner Michael-Ende-Kurpark denn künftig etwas kosten soll, sah sie sich nicht nur einmal konfrontiert. Die Antwort der zuständigen Mitarbeiterin von GaPa Tourismus fiel stets gleich aus: ein entschiedenes Nein. Sie weiß, dass es sich um die Nachwehen von 2019/2020 handelt. Damals hatte das Vorgängermodell „Funkelland“ viel Kritik für die hohen Preise kassiert. Doch mit verändertem Konzept wagte die Tourismus-GmbH den Neustart und den Versuch, ein besseres Image aufzubauen. Das sei gelungen, findet Langer und betont: „Wir sind sehr zufrieden.“ Doch gibt es noch Luft nach oben.

Winter im Park: Food Trucks „eine Wahnsinns-Bereicherung“

Eigentlich, räumt sie ein, ist es zu früh für eine aussagekräftige Bilanz. Bei Veranstaltungen dieser Art könne man erst nach circa drei Jahren ein Fazit ziehen, wie oder ob das Angebot wirklich ankommt. Sie verweist zum Beispiel auf das Alpen-Testival. Auch dieses habe klein angefangen und musste wachsen. Erste Hochrechnungen für „Winter im Park“, das zwischen dem Ersten Weihnachtsfeiertag und vergangenem Sonntag stattfand, liegen ihr vor. Im Schnitt schauten rund 300 Besucher pro Tag im Kurpark vorbei, bestaunten die vornehmlich tierischen Lichtinstallationen und ließen sich an den Ständen kulinarisch verwöhnen. „Die Food-Truck-Geschichte“, betont Langer, „war eine Wahnsinns-Bereicherung.“

Als besonders, ja „außergewöhnlicher“ Tag stellte sich der 5. Januar heraus, an dem die Edelweiß Bluegrass Band auftrat – bei zehn Grad plus. 700 oder 800 Gäste, schätzt die Eventmanagerin, versammelten sich an der Konzert-Muschel. „Das war der Wahnsinn“, schwärmt auch Hans-Jörg Betz, der mit seiner Knödlstub’n zu den Standbetreibern gehörte. Die ganze Wiese sei voller Menschen gewesen. Für beide ein gutes Zeichen mit Blick auf die Zukunft. „Das zeigt uns“, sagt Langer, „dass die Veranstaltung Potenzial hat.“

Winter im Park: Mehr Werbung und alles attraktiver gestalten

Betz, der es 2017 bis ins Finale der Sat1-Koch-Show „The Taste“ geschafft hat, signalisiert bereits, bei der nächsten Auflage wieder mit von der Partie sein zu wollen. Wenngleich er Verbesserungsmöglichkeiten sieht. In Sachen Werbung und Optik zum Beispiel. Sein Motto: entweder gescheit oder gar nicht. „Wir arbeiten dran“, sagt er. Und zwar gemeinsam. Schon vor Ende der Veranstaltung gab es eine Feedback-Runde. Mittlerweile existiert eine Arbeitsgruppe aus den Ausstellern und Langer. Denn eine Meinung vertreten alle, Izabella Spiegelberger von „Spiegelberger’s Kitchen“ fasst sie zusammen: „Der Gedanke ist toll“, sagt sie. Aber man „muss das Ganze attraktiver gestalten“. Keine Kritik, nur ein Erfahrungswert von dieser ersten Auflage.

Ideen? Gibt es bereits einige. Ein Vorschlag wäre, mehr Licht-Kunstwerke im Bereich der Kurpark-Muschel zu installieren. Ein anderer, das Areal zwischen Muschel und Kurhaus besser zu verbinden. Mit einer Art Wege-System. Auch die Feuerschale und die Landsknechte seien gut angekommen, erzählt Langer. „Wir wollen einfach alles aufhübschen und ein bisschen detailreicher ausschmücken.“ Was aber nicht heißt, dass die Zahl der Stände oder der Installationen wächst.

Jede Menge Ideen für die Zukunft - Großes Ziel: Die Einheimischen ansprechen

Spiegelberger und ihre Kollegen sprühen vor Einfällen. Mehr Musik zum Beispiel, vielleicht Comedy-Auftritte, eventuell eine Happy Hour oder ein Warm-Up an Silvester – und das alles in einem küsarzeren Zeitraum. „Man kann nicht alles realisieren“, weiß die frühere Wirtin des Altenauer Dorfwirts und des Landgasthofs Herzogin Anna in Schwaiganger, „aber es wird bestimmt ein sensationeller Winter.“ Denn trotz des Wunsches nach Optimierung lobt die Gastronomin des Teamgeist aller. Sie spricht vom „Top-Service“ des Sicherheitsdienstes und von einer „super Truppe“, die sich immer gegenseitig geholfen hat. Die Standbetreiber harmonieren, „haben Lust“. Deshalb ziehen sie das miteinander durch.

Über die Kosten für das Angebot schweigt sich Langer aus. Nur soviel verrät sie: Mit den Einnahmen aus den Standgebühren wird ein Teil davon refinanziert. GaPa Tourismus möchte die Veranstaltung etablieren. Deshalb wurde die Werbetrommel gerührt. An den Ortseingängen, Litfaßsäulen, am Kongresshaus, den Gemeindeschaukästen, Fitnessstudios, auf den Screens der Zahnradbahn ins Skigebiet oder online auf Facebook und Instagram. „Wir haben viel gemacht“, sagt Langer. Zu wenig und zu spät, meinen dagegen die Standbetreiber. Denn alle kennen jemanden, der nichts von „Winter in Park“ wusste. „Darüber müssen wir uns auch Gedanken machen“, verdeutlicht die Eventmanagerin. Vor allem darüber, wie man den Einheimischen gewinnt. Denn er sollte sich angesprochen fühlen. „Die letzte Woche, in der die Touristen weg sind, wurde bewusst für ihn gemacht.“ Doch ist der Hiesige von Natur aus Neuem gegenüber eher skeptisch eingestellt. Um die Neugier zu wecken, da braucht es positive Mund-zu-Mund-Propaganda. „Die ist nicht zu unterschätzen.“ Langer glaubt fest dran, dass sich die Veranstaltung herumsprechen wird – und zwar in gutem Sinne. Das wäre ganz nach dem Geschmack von Betz und den anderen Ausstellern. Dafür, sagt er, „müssen wir Gas geben“.