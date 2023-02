Gute Neuigkeiten mitten in der Energiekrise: Im März sinken die Strompreise

Von: Tanja Brinkmann

Saubere Energie: Die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen tun bereits einiges für den Klimaschutz, wovon die Photovoltaikanlage Lachen zeugt. © kornatz-archiv

Die Energiekrise zwingt die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen, ihre Strompreise anzuheben. Vorstand Wodan Lichtmeß beschäftigt besonders, was passiert, wenn das Kernkraftwerk Isar 2 vom Netz geht. Um noch unabhängiger zu werden, treibt er die alternative Energiegewinnung weiter voran.

Garmisch-Partenkirchen – Die Preise sind gestiegen. Und zwar deutlich. Im Schnitt kostet in Garmisch-Partenkirchen eine Kilowattstunde Strom seit 1. Januar 63 Cent, das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Die neuen Tarife hat Wodan Lichtmeß, Vorstand der Gemeindewerke, unter dem Eindruck der Entwicklungen von 2022 erstellt.

Das heißt, Single-Haushalte, die bis 1000 Kilowattstunden Strom verbrauchen, zahlen derzeit 60,66 Cent und 90,04 Euro jährlichen Grundpreis, der für Alpspitz-Strom-Kunden nicht verändert wurde. Für alle übrigen fallen 57,56 Cent und ebenfalls unveränderte 121,03 Euro an. Mit Blick auf das, was sich in den ersten beiden Monaten dieses Jahres auf dem Markt getan hat, steht fest: „Zum 1. März senken wir die Preise wieder.“ Und zwar auf 46,99 Cent für Mehrpersonen-Haushalte und Geschäftskunden. Einzelpersonen zahlen dann 50,08 Cent. Die meisten Kunden profitieren zudem von der aus Bundesmitteln finanzierten gesetzlichen Strompreisbremse. Für Haushaltskunden und kleinere Unternehmen wird der Brutto-Arbeitspreis pro Kilowattstunde für 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs gedeckelt. „Sie zahlen dafür nur 40 Cent.“

Die treuen Kunden in Garmisch-Partenkirchen hatten zuletzt das Glück, dass Lichtmeß gut auf dem Strommarkt eingekauft hat. Und dass er einer Preisformel unterlag. „Die war nicht auf externe Schocks ausgerichtet“, erklärt der Werke-Chef. Angesichts der Energiekrise hätte er eigentlich im Vorjahr 70 Cent pro Kilowattstunde verlangen müssen. Konnte er aber nicht wegen besagter Formel, die den Preis einmal pro Jahr abgebildet und Veränderungen verhindert hat. „Auch zum Schutz der Kunden.“ Diese Regelung wurde unter den aktuellen Umständen ausgesetzt, sodass Lichtmeß flexibel auf die Entwicklungen reagieren kann – über alle Tarife hinweg. „Wir hoffen, die Preise, die ab 1. März gelten, das ganze Jahr halten zu können und diese eventuell sogar noch mal zu senken.“ Eine weitere gute Nachricht: Die Gemeindewerke nehmen wieder neue Kunden auf, für die ein eigener Tarif gilt.

Beim Blick auf die Preise der Gemeindewerke fällt auf, dass Kunden aus dem Umland, also den Netzgebieten Bayernwerk, Lechwerke und Weilheim, deutlich weniger zahlen als die aus Garmisch-Partenkirchen. Für eine Kilowattstunde werden 46,99 Cent fällig. Die jährlichen Grundpreise schwanken zwischen 60,65 und 95,31 Euro. „Das liegt an den Netzentgelten, die der Bund festlegt“, sagt Lichtmeß. „Beim Strom machen diese fast 25 Prozent aus.“ Gut 50 Prozent des Preises werden zudem von Steuern, Abgaben und Umlagen bestimmt. „Ein Großteil der Energiepreise hängt von der Regulierung und Gesetzgebung ab.“ Einen Einfluss kann er nur auf 23,5 Prozent nehmen – und das tut er, was die angekündigte Preissenkung belegt.

Gespannt blickt er dem 15. April entgegen, wenn das Kernkraftwerk Isar 2 abgeschaltet wird. „Ein wichtiger Markstein, der auch Auswirkungen auf uns hat“, prophezeit Lichtmeß. Die Frage, woher der Strom kommt, der somit nicht nicht mehr ins Netz gespeist wird, ist bislang nicht beantwortet. „Die Regierung kappt den sicheren Strom“, bedauert der Werke-Chef. Deutschland sei das einzige Land in Europa, das gerade in Zeiten der Energiekrise auf Kohle und Kernkraft verzichtet. Für ihn „ist es auch eine soziale und wirtschaftliche Frage, ob wir uns diesen Sonderweg leisten können“. Das Problem zeige sich dann im kommenden Winter. Insbesondere, wenn dieser frostiger wird als dieser.

Lichtmeß versucht, auf seine Weise entgegenzusteuern. „Wir bauen die Photovoltaik massiv aus“ – auf bislang unberührten Dächern und auf Freiflächen, die er sucht. „Dafür haben wir schon Anlagen auf Vorrat gekauft.“ Auch in Sachen Wasserkraft bleibt er am Ball und prüft, wo weitere Kraftwerke möglich sind. Über 60 Prozent des Stroms, den er verkauft, stammen aus regenerativen Energien. Rechnet er die Privatpersonen ein, die etwas ins Netz einspeisen, kommt er auf circa 66 Prozent.