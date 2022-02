Impfpflicht: Klinikchefs im Landkreis Garmisch-Partenkirchen geben Job-Garantie

Von: Christian Fellner

Teilen

Renommierte Klinik: 2300 Mitarbeiter beschäftigt das BG-Krankenhaus in Murnau. © Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau

Für Verunsicherung und Ärger sorgt die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ab 16. März für viele in den Branchen Medizin und Pflege gelten soll. Das letzte Wort zur Umsetzung ist aber noch nicht gesprochen. So gehen die Kliniken im Landkreis damit um.

Landkreis – Die vom Bund beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht sorgt für viele Debatten und reichlich Ärger. Nun, da das Datum der Umsetzung näher rückt – der 16. März steht aktuell als Startpunkt –, wird das Konstrukt offenkundig aufgeweicht. Zumindest aus Berliner Sicht. Das Bundesgesundheitsministerium überträgt laut Medienberichten die volle Verantwortung auf die lokalen Gesundheitsämter. Sie sollen im Einzelfall prüfen, wie es mit ungeimpften Arbeitskräften der Einrichtungen des medizinischen und pflegerischen Bereichs ab Mitte März weitergehen soll.

Ist das bereits ein Zurückrudern? Oder ein Spiel auf Zeit? Eine Antwort darauf hat auch Regina Sterk nicht. Die Pflegedirektorin der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik (BGU) in Murnau weiß aber eines: „Das alles sorgt für sehr viel Verunsicherung beim Personal.“ Und beim Gesundheitsamt in Garmisch-Partenkirchen für Unverständnis: „Unser Gesundheitsamt arbeitet am Limit“, betont Wolfgang Rotzsche, Pressesprecher im Landratsamt. „Uns ist es ein Rätsel, wie die zusätzliche Aufgabe, die auf alle Gesundheitsämter kommen soll, zu stemmen sein soll.“

Die Vorgabe ist klar: Ab dem 16. März müssen Mitarbeiter von Kliniken und Praxen (siehe Infobox am Ende) – egal ob in der Verwaltung oder in der Pflege – eine Immunisierung gegen das Corona-Virus vorweisen können. Im Klartext: Sie müssen geimpft oder genesen sein oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. „Ohne Vorlage eines entsprechenden Nachweises ist keine Aufnahme der Tätigkeit in betroffenen Einrichtungen mehr möglich“, heißt es in der Pressemitteilung des Bundesgesundheitsministeriums vom 10. Dezember 2021.

Zum 15. März müssen die Daten ans Gesundheitsamt übermittelt werden

Die Begeisterung darüber hält sich in den großen Kliniken im Landkreis in Grenzen. „Diese Verordnung ist mit Konjunktiven gespickt“, moniert Frank Niederbühl, der Geschäftsführer im Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Er wolle in jedem Fall im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt bleiben. Fest steht für sein Haus: „Keiner verliert seinen Job.“ Das streicht er klar heraus. Allerdings wird er – wie vom Gesetzgeber gefordert – die Daten der betroffenen Mitarbeiter fristgerecht am 15. März an die Kreisbehörde übermitteln. „Das Gesundheitsamt kann dann offenbar ein Berufsverbot aussprechen“ – das ist Niederbühls Kenntnisstand. „Wir als Arbeitgeber werden es in keinem Fall tun.“

Sarah Heinze ist die Geschäftsführerin der BG Unfallklinik Murnau. © BGU Murnau

Das unterstreicht Sarah Heinze von der Unfallklinik Murnau. „Es wird niemand gekündigt, der nicht geimpft ist“, stellt die Geschäftsführerin klar. Wie Niederbühl hat sie große Probleme mit der Einführung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht, wenn nicht eine allgemeine folgen sollte. „Wir stehen da deutlich auf der Seite unserer Mitarbeiter.“ Rund 2300 sind das in der BGU Murnau, 1000 davon in der Pflege. In Garmisch-Partenkirchen arbeiten insgesamt rund 1400 Mitarbeiter, exakt 460 plus 85 Azubis in der Pflege. „Es ist nicht befriedigend, wenn es eine Verordnung gibt, aber keiner weiß, wie sie umgesetzt wird“, kritisiert Heinze.

Lohnfortzahlung könnte ein Streitpunkt werden

Ein wichtiger Punkt in der Thematik ist auch die Lohnfortzahlung. „Wir werden unsere Leute so lange beschäftigen, wie es nur geht“, versichert Heinze. Knifflig wird es, wenn das Gesundheitsamt ein Berufsverbot ausspricht. „Es gibt Krankenhäuser, die stellen das Personal frei allerdings mit Lohnfortzahlung“, betont die Verwaltungschefin. „Damit hätte ich aber ein Problem, denn wie soll ich das denen erklären, die hier weiterarbeiten.“ Heinze hofft im schlimmsten Fall auf den Faktor Zeit. „Die Verordnung ist ja erst einmal bis zum Jahresende befristet.“

Die Quote an Geimpften ist in beiden Häusern grundsätzlich sehr hoch. Heinze schätzt sie auf rund 85 Prozent in Murnau, inklusive Genesener sogar auf rund 90 Prozent. Laut Niederbühl liegt sie in Garmisch-Partenkirchen sogar noch höher. „Wir sind über 90 Prozent, beim Pflegepersonal wie auch bei der gesamten Belegschaft.“

Mitarbeiterstamm in beiden Kliniken absolut konstant

Bisher ist der Mitarbeiterstamm in den Krankenhäusern auch nicht geschrumpft. In Fernsehdokumentation war zuletzt immer öfter von Kündigungswellen die Rede. „Wenn ich mir die Zahlen anschaue, haben wir sogar ein paar Mitarbeiter gewinnen können“, sagt Heinze. Pflegedirektorin Sterk ergänzt: „Es gibt eine gewisse Fluktuation, weil sich Leute zum Beispiel eine Auszeit nehmen.“ Gründe seien durchaus, dass sich die Betroffenen attraktivere Rahmenbedingungen für den Pflegeberuf wünschen.

Frank Niederbühl ist Geschäftsführer am Klinikum Garmisch-Partenkirchen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

In Garmisch-Partenkirchen ist die Personaldecke konstant. „Wir stehen immer noch mit der Zahl da, mit der wir in die Pandemie gestartet sind“, sagt Niederbühl. „Das ist sicher eine gute Ausgangslage, aber nicht unser Anspruch.“ Er würde sich mehr Personal wünschen, um das Angebot auszuweiten. „Hätten wir 20 Kräfte mehr, könnte ich eine weitere Station betreiben.“ Das ist aktuell aber reines Wunschdenken. So sind die Wachstumsmöglichkeiten beschränkt. Niederbühl ist froh, als Arbeitgeber so attraktiv zu sein, dass er die Mitarbeiterzahl stabil halten kann. Sterk hat dazu eine klare Ansage: „Wir kämpfen wie andere Kliniken auch um jeden Mitarbeiter.“

Aufklärung und persönliche Ansprache bei der Impfthematik wichtig

Wichtig sind den Verantwortlichen in Bezug auf die Impfung Aufklärung und persönliche Ansprache. „Wir sind vom Sinn und Nutzen der Impfung voll überzeugt“, betont Niederbühl. Aber es werde kein zusätzlicher Druck auf die Mitarbeiter ausgeübt. „Fairerweise muss man sagen, dass es viele Gründe gibt, warum sich Menschen nicht impfen lassen.“ Man wolle das Personal nicht weiter spalten. „Da herrscht schon genug Druck von außen.“

In Murnau versucht man, mit vielen Einzelgesprächen auf die Betroffenen einzugehen, die maximal mögliche Beratung sowie ein niederschwelliges Impfangebot anzubieten. „Einige Mitarbeiter haben gesagt, sie warten auf den Totimpfstoff“, verrät Sterk. Den wird die Klinik auch besorgen. „Es gibt aber Menschen, die sagen, sie leben für diesen Beruf, aber sie lassen sich nicht impfen.“

Alles in allem ist es eine vertrackte Situation. Das steht auch für Heinze fest: „Für uns ist das alles sehr schwierig, aber die Entscheidungen liegen an anderer Stelle.“ Und Niederbühl streicht heraus: „Wir leben mit einer Restungewissheit, das ist nicht schön.“

Ab dem 16. März 2022 ist ohne Vorlage eines entsprechenden Nachweises keine Aufnahme der Tätigkeit in den betroffenen Einrichtungen mehr möglich. Die Nachweispflicht gilt in: - Krankenhäusern,

- Einrichtungen für ambulantes Operieren,

- Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen,

- Dialyseeinrichtungen,

- Tageskliniken,

- Entbindungseinrichtungen,

- Arztpraxen (inklusive Zahnärzte),

- Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe,

- Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes,

- Rettungsdienste,

- sozialpädiatrische Zentren,

- medizinische Behandlung für behinderte Menschen,

- voll- und teilstationären Pflegeheimen,

- ambulanten Pflegediensten.



Ausgenommen von der Regelung sind Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie hier.