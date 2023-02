Garmisch-Partenkirchen: Jetzt kommt doch die Sicherheitswacht

Von: Andreas Seiler

Garmisch-Partenkirchens Ortspolitik vollzieht in Sachen Sicherheitswacht eine Kehrtwende. 2018 hatte der Gemeinderat das Vorhaben abgeschmettert, Ehrenamtliche auf Patrouille zu schicken, um nach dem Rechten zu sehen. Doch jetzt sollen die Hilfspolizisten doch kommen – zumindest im Rahmen einer zweijährigen Testphase.

Garmisch-Partenkirchen – In vielen bayerischen Kommunen gehören sie zum Ortsbild: Bürger in Uniform, die als Mitglieder ehrenamtlicher Sicherheitswachten gegen eine kleine Aufwandsentschädigung in der Öffentlichkeit patrouillieren. Damit sollen sie das Sicherheitsgefühl stärken und die Polizei entlasten. So zumindest das Kalkül des Programms, für das der Freistaat wirbt.

2018 wurde Vorhaben abgelehnt

In Garmisch-Partenkirchen stand man diesem Projekt bislang skeptisch gegenüber. 2018 sprach sich der Gemeinderat in einer Kampfabstimmung dagegen aus. Vor allem die Sorge, mit der Einführung der Streifengänger werde der Personalmangel bei der Polizei kompensiert und auf das Ordnungsamt komme Mehrarbeit zu, führte damals zur Ablehnung. Doch inzwischen scheint unter den Volksvertretern ein Umdenken stattgefunden zu haben. Denn in seiner jüngsten Sitzung sprach sich der Gemeinderat mit einer deutlichen 17:6-Mehrheit für die Einführung einer solchen Sicherheitswacht im Markt aus. Allerdings soll das Ganze vorerst nur als zweijährige Testphase laufen. Und nach eineinhalb Jahren soll der Gemeinderat den Erfolg oder Misserfolg bewerten – und entscheiden, ob er weitermachen will oder nicht. Diesen Kompromiss brachte Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) ins Spiel, die sich, wie schon 2018, skeptisch zeigte. Denn: „Die Innere Sicherheit ist ein Monopol des Staates. Das darf er nicht vergeben.“

Einen entsprechenden Antrag hatte Lilian Edenhofer (Freie Wähler, fraktionslos) eingebracht. Sie hob die Vorteile hervor, die ihrer Ansicht nach bestehen: „Mehr Sicherheit für unsere Bürger und für unsere Gäste.“ In rund 20 Gemeinden in Oberbayern Süd seien Sicherheitswachten bereits im Einsatz. Und dort mache man durchweg positive Erfahrungen, etwa in Starnberg, sagte Edenhofer.

Im Zuge der Debatte wurden einige Problemfelder genannt, wo man die Hilfspolizisten gut brauchen könnte. Genannt wurden unter anderem Radlrowdys in der Fußgängerzone und Ausschreitungen im Umfeld von Nachtlokalen, etwa am Marienplatz. Christian Langenmair, Leiter der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen, der zusammen mit seinem Kollegen Dirk Schreyer vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd als Experte geladen war, nannte weitere potentielle Einsatzorte, etwa die Parkanlagen, das Einkaufszentrum GEP sowie touristische Hotspots. Der Michael-Ende-Kurpark, in dem es früher immer wieder Probleme gab und mittlerweile ein privater Sicherheitsdienst für Ordnung sorgt, ist allerdings ein Sonderfall. Denn es handelt sich juristisch gesehen um keine öffentliche Fläche, da das Hausrecht bei der GaPa Tourismus GmbH liegt. Das heißt: Eine Sicherheitswacht kann die Grünanlage zwar betreten, hat aber keine besonderen Befugnisse. Diese sind ohnehin überschaubar. Die Helfer können im öffentlichen Raum die Identität von Personen feststellen, Platzverweise erteilen, Befragungen durchführen und das Jedermannsrecht ausüben – sofern die Betroffenen mitspielen. Im Konflikt- oder Ernstfall muss ohnehin die Polizei verständigt werden.

Bindeglied zwischen Bürgern und Polizei

Langenmair sprach von einem Bindeglied zwischen den Bürgern und der Polizei, das einen wertvollen Dienst leisten könne. Es gehe nicht darum, die Polizei zu ersetzen, sondern zu ergänzen. Auch entkräftete der Beamte die Befürchtung, mit der Aktion Wichtigtuer anzuziehen. „Das sind keine Blockwarte“, betonte er. Wer der Sicherheitswacht beitreten wolle, durchlaufe ein strenges Auswahlverfahren sowie eine Ausbildung. Dazu müsse man charakterliche Eigenschaften wie Verantwortungsbereitschaft, Zivilcourage und Zuverlässigkeit mitbringen. Sollten sich keine geeigneten Kandidaten finden, komme das Projekt nicht zustande.

Die Diskussion der Gemeinderäte verlief erwartungsgemäß kontrovers. Befürworter plädierten dafür, es einfach mal auszuprobieren. „Ich kann mir keinen Nachteil des Versuchs vorstellen“, meinte Anton Hofer (Garmisch+Partenkirchen miteinander). Eine Sicherheitswacht könne dazu beitragen, die Lebensqualität im Markt zu erhöhen, sagte Martin Sielmann (FDP). Allein die Präsenz mache schon was aus, befand Martin Kurschatke (Freie Wähler).

Kritische Stimmen waren ebenfalls zu hören. Es handle sich um eine sensible und hoheitliche Aufgabe, die in den Händen der Polizei bestens aufgehoben ist, argumentierte Claus Gefrörer (CSU). „Ich sehe das sehr problematisch“, so Ulrike Bittner-Wolff (SPD). Eine Sicherheitswacht kann ihrer Ansicht nach die Ausbildung der Polizei nicht ersetzen. Und Alexandra Roos-Teitscheid (Grüne) vertrat den Standpunkt, dass es in vielen Problemfällen sinnvoller wäre, auf Prävention mit Sozialarbeitern und Streetworkern zu setzen.