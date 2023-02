Von den Tätern fehlt jede Spur: Jugendliche schlagen 15-Jährigen

Von: Christian Fellner

Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) © Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ein schrecklicher Vorfall hat sich am Donnerstagabend vor dem GEP-Einkaufszentrum ereignet. Ein 15-Jähriger Garmisch-Partenkirchner ist von fünf Jugendlichen heftig geschlagen und getreten worden. Die Polizei sucht fieberhaft nach Zeugen.

Garmisch-Partenkirchen – Es ist eine fürchterliche Tat unter Jugendlichen, die sich am frühen Donnerstagabend gegen 19 Uhr im Bereich der Passage zwischen Chamonix- und Von-Brug-Straße in Garmisch-Partenkirchen abgespielt hat. Dabei wurde ein 15-jähriger Bub aus der Marktgemeinde von wohl fünf anderen Jugendlichen im ähnlichen Alter geschlagen und getreten, so dass er Schürfwunden davontrug, später über Kopfschmerzen und Übelkeit klagte. Das Problem: Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Geschäfte hatten noch geöffnet: Polizei sucht nach Zeugen

Daher hofft die Polizei nun auf Hilfe aus der Bevölkerung (0 88 21/91 70). Dass es Zeugen geben könnte, erscheint den Beamten nicht so unrealistisch. „Es war gegen 19 Uhr, da waren die Geschäft im Umfeld dort sogar noch geöffnet“, merkt Andreas Breitrück, Sprecher der Garmisch-Partenkirchner Polizei an. Der Vorfall begann im Bereich zwischen den Sportgeschäften, wo es den Durchgang zwischen den Geschäftsstraßen gibt, und zog sich dann bis vor den Eingangsbereich des GEP-Einkaufszentrums.

Bekannt ist der Polizei bisher nur: Der 15-Jährige soll zunächst geärgert worden sein. Dann kam es offenbar zu den Übergriffen auf den Buben. Breitrück spricht von Schlägen mit der flachen Hand und von Tritten gegen die Beine. Über ein Motiv ist nichts bekannt, gestohlen wurde dem Opfer nichts. Die Jugendlichen sollen ebenfalls im Alter von rund 15 Jahren gewesen sein, mehrere trugen schwarze Jacken der Marke „North Face“. Einen Täter beschrieb der Bub als eher dunkelhäutig mit Rasta-Zöpfen und Pferdeschwanz. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. cf