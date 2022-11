Polizei bittet dringend um Hinweise: 30-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen wird vermisst

Von: Katharina Bromberger

Seit Donnerstagnachmittag ist Laura Felix verschwunden. © privat

Die 30-Jährige Laura Felix wird vermisst. Die Polizei fahndet nun nach der Garmisch-Partenkirchnerin und bittet die Bevölkerung um ihre Hilfe.

Garmisch-Partenkirchen - Laura Felix aus Garmisch-Partenkirchen wird vermisst. Seit Donnerstagnachmittag, 3. November, ist die junge Frau verschwunden. Daher bittet die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen die Bevölkerung um deren Mithilfe und um Hinweise. Wohl hat Felix am Donnerstag ihren „gewohnten Lebensbereich“ verlassen, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt. Sie befinde sich „vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand“.

Vermisst! Polizei sucht dringend 30-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen

Die Polizei nimmt an, dass sich die 30-Jährige im Raum Garmisch-Partenkirchen und der näheren Umgebung aufhält. Nach ersten Erkenntnissen trägt sie folgende Kleidung:

eine schwarze Leggins

ein grünes, beinlanges Kleid

eine schwarze Lederjacke

braune Stiefel mit Fellumrandung

Hinweise zum möglichen Aufenthalt der Frau werden unter der Telefonnummer 08821/9170 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

