Private Wander-Tour bei Garmisch-Partenkirchen: Kai Pflaume schließt irre „Freundschaft“ - und zeigt sich bei zwei Hütten

Kai Pflaume ist eines der bekanntesten TV-Gesichter. Doch er ist auch sehr aktiv auf Instagram. Jetzt hat er die Community mit nach Garmisch-Partenkirchen genommen.

In Bayern starten mit dem Wochenende die Pfingstferien.

Zum Start in die Feiertage ist Star-Moderator Kai Pflaume für eine kleine Tour nach Garmisch-Partenkirchen gegangen.

Auf Instagram lässt er seine Community daran teilhaben.

Besonders die Begegnung mit einem neuen „Freund“ dürfte viele seiner Fans gefallen haben .

Garmisch-Partenkirchen - Kai Pflaume ist seit Jahrzehnten eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen. Der Moderator ist aber nicht nur im TV zu sehen - schon lange ist er auf Instagram sehr aktiv und lässt seine Fans regelmäßig an seinem Leben teilhaben. Dabei sticht vor allem eines heraus: Kai Pflaume ist fast immer unterwegs - und dabei ganz schön sportlich*. So wie auch jetzt, als er eine Wanderung in Garmisch-Partenkirchen inklusive Besuch auf der Eckenhütte und der Tannenhütte unternimmt.

Garmisch-Partenkirchen: Kai Pflaume schließt auf Wanderung ungewöhnliche Freundschaft

In seiner ausgiebigen Story nimmt der Moderator von u.a „Wer weiß denn sowas?“ seine Instagram-Community mit in das bayerische Voralpenland. Dabei kommt es plötzlich zu einer Begegnung der besonderen Art: Eine kleine Ziege kreuzt den Weg des TV-Stars. Prompt bleibt er bei dem kleinen Tierchen stehen und verpasst ihm eine ausgiebige Streichel-Einheit. Dass das kleine Intermezzo in einem Schrecken endet, war dem Moderator da wohl noch nicht bewusst.

Kai Pflaume wandert in Garmisch-Partenkirchen: Irre Begegnung mit kleinem Tier

Ehe sich der Moderator versieht, bemerkt er, dass die Herde des Tiers schon ein großes Stück weiter gezogen war - ganz ohne den kleinen Streichel-Genießer. „Das ist jetzt ganz schön blöd“ flachst der Moderator in seiner Story und versucht das Ziegenbaby schnell wieder in Richtung seiner Artgenossen zu bringen.

+ Kai Pflaume und sein neuer „Freund“. © Instagram / Kai Pflaume

Kai Pflaume auf der Tannenhütte: Nach dem Kaiserschmarrn zum Joggen nach München

Als das dann endlich geschafft ist, gönnt er sich auf der Tannenhütte bei Traumausblick noch einen Kaiserschmarrn - mit sichtlich zufriedenem Gesichtsausdruck. Und als wäre das noch nicht genug, nimmt er seine Community ein paar Stunden nach dem Trip durch Garmisch-Partenkirchen noch mit auf einen Jogging-Lauf an der Münchner Isar. Ganz schön sportlich.

