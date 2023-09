Mehr als 4700 Senioren-Wohnungen werden fehlen: Kampf gegen „graue Wohnungsnot“

Teilen

Fühlen sich wohl in ihrer altersgerechten Wohnung im neuen Leifheit-Zentrum in Garmisch-Partenkirchen: Irmingard und Wolfgang Deindl auf ihren Balkon. © Sehr

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen werden in 20 Jahren mehr als 4700 Senioren-Wohnungen fehlen. Vor diesem Mangel warnt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt. Durch die kommende Rentnergeneration der Baby-Boomer wirdem altersgerechte Wohnungen zur Mangelware.

Garmisch-Partenkirchen – „Graue Wohnungsnot“ droht: In 20 Jahren werden im Landkreis Garmisch-Partenkirchen rund 27 000 Menschen zur Altersgruppe „67 plus“ gehören. Das sind 6300 mehr als heute. Darauf weist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hin und befürchtet, dass zunehmend altersgerechte Wohnungen fehlen, sobald die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf neueste Zahlen, die das Pestel-Institut bundes-weit für Städte und Kreise ermittelt hat.

In den kommenden Jahren bräuchte es demnach immer mehr barrierefreie Wohnungen „ohne Treppenstufen, dafür mit bodengleicher Dusche und genügend Platz für das Rangieren mit Rollator und Rollstuhl“, berichtet Harald Wulf, Bezirksvorsitzender der IG BAU Oberbayern. Nach Angaben des Pestel-Institus benötigen bereits heute mehr als 3850 Haushalte im Landkreis eine Senioren-Wohnung. In 20 Jahren werden es über 4700 sein. Dies betrifft nicht nur die Region: „Aktuell fehlen Deutschland rund 2275 Millionen Senio-ren-Wohnungen“, sagt Ro-bert Feiger, Gewerkschaftschef der IG BAU.

Zahlen zeigen, dass es dringenden Handlungsbedarf braucht

Die Zahlen zeigen: Es besteht Handlungsbedarf. Die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen ist sich der Problematik bewusst und steuert dagegen. Ein Beispiel für altersgerechtes Wohnen findet sich im Kern von Garmisch bereits: Das Leifheit-Seniorenwohnen auf dem Areal des Alten Finanzamts. Seit April 2023 wohnen in der Anlage 33 Senioren. Das Projekt bietet Personen mit wenig Einkommen 24 barrierefreie Ein-und Zwei-Zimmer-Wohnungen zu einem niedrigen Preis.

Die Auflagen, einen Platz dort zu bekommen, sind jedoch nicht leicht. Bewerber brauchen einen Wohnberechtigungsschein und müssen nachweislich engen Bezug zum Ort haben. „Wir haben jetzt schon eine große Bewerberflut und haben eben nur die 24 Wohnungen, die momentan aber vollständig besetzt sind. Unser Angebot ist ein Tropfen auf dem heißen Stein“, sagt Quartiersmanagerin Beate Löw-Schneyder. „Viele Senioren stehen vor Räumungsklagen und wollen bei uns unterkommen. Es tut weh, Menschen in Not vertrösten zu müssen.“

Seniorenreferentin versichert: Garmisch-Partenkirchen ist an dem Thema dran

Wie SPD-Gemeinderätin Seniorenreferentin Ulrike Bittner-Wolff berichtet, ist der Kreisort an dem Thema dran. Im Rahmen des Campus-Projekts sollen auf dem früheren Bahnhof-Areal und auch in Burgrain Wohnungen entstehen – die meisten davon auch barrierefrei. „Die Wohnungen könnten schon fertig sein, aber die Entscheidungsprozesse dauern zu lange“, merkt Bittner-Wolf kritisch an. Sie hofft, dass im nächsten halben Jahr konkrete Entscheidungen zur Schaffung von Wohnraum getroffen werden können.

Klar ist: Der Wohnraum muss nicht nur seniorengerecht, sondern eben auch bezahlbar sein. Ein weiteres Problem, das die IG BAU befürchtet, ist die zunehmende Altersarmut. Die Gefahr eines sinkenden Rentenniveaus und steigende Lebenshaltungskosten drohen hier aufeinander zu treffen.

Jene mit wenig Rente werden zu kämpfen haben

Bezahlbarer Wohnraum im Markt fehlt. So sieht das auch Horst Demmelmayr, Vorsitzender des Seniorenbeirats des Marktes: „Für die reichen Leute wird es kein größeres Problem geben. Die, die wenig Rente bekommen, werden mit den Mietpreisen zu kämpfen haben.“ Demmelmeyer hofft, dass in den nächsten 20 Jahren die nöti-gen 4700 Wohnungen entstehen werden. Besonders optimistisch ist er jedoch nicht: „Wir sehen das in Garmisch-Partenkirchen sehr düster.“

Der Bund stellt zwar einen Fördertopf über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für den altersgerechten Umbau von Wohnungen zur Verfügung. Aber dies reiche bei Weitem nicht, beklagt IG BAU-Bezirksvorsitzender Wulf. Es müsse mehr passieren. Ein Lösungsansatz der IG BAU: eine Selbstverpflichtung für große Wohnungskonzerne. „Mit Blick auf den eklatanten Mangel sollten sich die Wohnungsunternehmen verpflichten, einen bestimmten Anteil freiwerdender Wohnungen altersgerecht umzubauen“, fordert Wulf. Dieser sollte bei mindestens 20 Prozent liegen. VON ANNA-LENA WEBER