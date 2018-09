Kampf gegen Windmühlenflügel: Garmisch-Partenkirchner FDP-Mann pocht auf mehr Transparenz 

Nichtöffentliche Sitzungen von Ausschüssen und Gemeinderäten finden hinter verschlossenen Türen statt. An der Tatsache, dass die Tagesordnungspunkte ebenfalls als geheim behandelt werden, scheiden sich die Geister. FDP-Gemeinderat Martin Schröter will das ändern und mehr Transparenz erreichen. Wieder einmal.

Garmisch-Partenkirchen/Landkreis– Im Kampf gegen Windmühlenflügel ist FDP-Kommunalpolitiker Martin Schröter erprobt, weil sein tägliches Brot – ob als Gemeinderat von Garmisch-Partenkirchen oder als Kreisrat. Mit seinen Anträgen stößt er bei seinen Kollegen so gut wie nie auf Zustimmung. Davon lässt er sich in seinem Tatendrang allerdings nicht bremsen. Zu seinen Lieblingsthemen gehören die nichtöffentlichen Sitzungen. Er fordert, dass „mehr Transparenz in unsere Arbeit kommt“. Schröters Wunsch: Öffentlichkeit und Medien sollen vorab die Themen oder Überschriften – „natürlich nicht die Inhalte“ – erfahren, die hinter verschlossenen Türen behandelt werden. Bereits zweimal – zuletzt am 26. Juli vergangenen Jahres – ist er im Gemeinderat mit diesem Ansinnen gescheitert. Entmutigen hat sich der Vizebotschafter an der deutschen Vertretung in Luxemburg von seinen zahlreichen Niederlagen nicht. Jetzt hat er einen neuen Anlauf genommen.

Auslöser war für ihn die Novellierung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes. Dabei hat Schröter zufolge der Bayerische Landtag klargestellt, dass die Möglichkeit besteht, „Zeitpunkt und Ort nichtöffentlicher Sitzungen sowie Informationen dazu bekannt zu geben, sofern diese nicht geheimhaltungsbedürftig sind“.

In Garmisch-Partenkirchen sträubt man sich mit Händen und Füßen gegen mehr Transparenz, die die meisten Politiker im Wahlkampf propagiert hatten. Auch Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD). Sie wuchert damit, sie habe im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Thomas Schmid (CSB) dafür gesorgt, dass alle Sitzungen des Finanzausschusses den Medien und den Bürgern zugänglich sind. Im Mai vergangenen Jahres, als die Nichtöffentlichkeit von dieser Zeitung thematisiert wurde, verwies sie auf den hohen Verwaltungsaufwand, der von ihren Rathaus-Mitarbeitern unmöglich zu stemmen sei.

Ihre Verwaltung verschanzt sich gerne hinter juristischen Kommentaren zur Gemeindeordnung – wie am 26. Juli 2017 geschehen – , die veraltet sind, um das Thema den Gemeinderäten zu vergällen. Im Übrigen: Die Bayerische Gemeindeordnung gebietet, Sitzungen unter Angabe der Tagesordnung bekannt zu machen. Sie unterscheidet nicht zwischen öffentlich und nichtöffentlich.

Große Städte und selbst kleine Orte sind viel weiter und offener im Umgang als Garmisch-Partenkirchen oder der Landkreis. Die Metropole München zum Beispiel zeigt sich auch in dieser Hinsicht in der Rolle des Vorreiters. Man habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Themen, die nichtöffentlich behandelt werden, publik zu machen, sagte Münchens Pressesprecher Matthias Kristlbauer vor einem Jahr. Daran scheint sich nichts geändert zu haben, denn die Tagesordnungspunkte nichtöffentlicher Sitzungen des Stadtrats oder von Ausschüssen lassen sich immer noch im Internet finden – natürlich wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in verklausulierter Form. In München haben die Bürger damit den entscheidenden Vorteil, dass sie wissen, worüber die Kommunalpolitiker sich ihre Köpfe zerbrechen, wenn die Türen zu sind. München nimmt das Informationsrecht seiner Bewohner ernst und praktiziert eine Bürgernähe, die theoretisch beschworen, aber praktisch in Garmisch-Partenkirchen nur selten gelebt wird.