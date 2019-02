Kampf um eine weitere Saison: Curling-Streit geht in seine vielleicht letzte Runde

Dass sie geschlossen wird, steht fest. Nur wann die Curling-Halle dicht gemacht wird, darüber herrscht noch Uneinigkeit. Jetzt steht ein Termin bei der Regierung von Oberbayern an.

Garmisch-Partenkirchen – Unterschiedliche Meinungen existieren in dieser Sache schon lange. Die Curler des SC Riessersee und die Geschäftsleitung der Gemeindewerke in Garmisch-Partenkirchen teilen wenige Ansichten. Gestritten wurde viel in der jüngeren Vergangenheit. Über Kosten, über Zuschussbindungen, über Eiszeiten, zudem gab es persönliche Anfeindungen. Es ging sogar vor Gericht. Unterm Strich: Die kleine Sparte des SCR wehrte sich gegen die Schließung der Curlinghalle, in der sie seit des Baus zu Beginn der 1990er-Jahre ihren Sport sehr erfolgreich betrieben hat. Am Ende erfolglos. Die Gemeindewerke als Inhaber und Betreiber des Olympia-Eissportzentrums (OEZ) haben kein Interesse mehr am Curlingbetrieb in der Halle III der riesigen Eissport-Anlage. Das ist kein Geheimnis. Die Aufgabe der Sportstätte ist längst beschlossen und durch den Verwaltungsrat – das Aufsichtsorgan der Gemeinderats – abgesegnet.

Und doch wird das Thema nun wieder aktuell: Am heutigen Donnerstag treffen die Vertreter beider Seiten in München bei der Regierung von Oberbayern zusammen. In einer Anhörung geht es darum, auszuloten, wann die Curlinghalle nun wirklich geschlossen werden darf. Hintergrund ist einmal mehr die Zweckbindung durch Bundes-Zuschüsse, die zum Bau der Anlage vor 1993 geflossen sind. Durch Richtlinien im Rahmen der Förderung ist fixiert, dass die Halle III für mindestens 25 Jahre dem Curlingsport als Heimat dienen müsse. Die zentrale Frage lautet nun: Wann ist diese Bindung abgelaufen? 1993 sagt Wotan Lichtmeß, der Direktor der Gemeindewerke. 1994 sagt die Regierung von Oberbayern – und hat diese Jahreszahl aus einem Gerichtsverfahren in dieser Sache. Die Curler selbst brachten gar 1995 ins Spiel. Damals fand eine offizielle Eröffnungszeremonie im OEZ statt.

Neue Nutzung als Gravity Lab geplant

Für die Curler ist die Jahreszahl so wichtig, weil sie um eine weitere Saison in ihrer kleinen Halle kämpfen. Selbst wenn die Parteien auf 1994 als Beginn der Zuschussbindung übereinkommen, und damit nach diesem Winter 2018/19 die Zeit abgelaufen wäre, gäbe es dann noch eine Hoffnung auf einen weiteren Winter. Denn in einem Schreiben vom 4. Dezember 2018 weist die Münchner Behörde die Gemeindewerke daraufhin, dass sich durch die Nichtbereitstellung der Anlage für Curling in der Saison 2017/18 die Zweckbindung „um diesen Zeitraum verlängert, in dem keine Nutzung möglich war“. Die Regierung bat die Gemeindewerke „um Mitteilung der Dauer, in der die Curlinghalle nicht in betriebsbereitem und sportgerechten Zustand zur Verfügung gestellt wurde“. Eine Tatsache, die Lichtmeß nicht abstreitet. „Das ist der letzte Diskussionspunkt“, räumt er ein. Allerdings ist er verwundert, da beim Vergleich, der im vergangenen Winter mit dem SCR geschlossen worden war, „einvernehmlich“ auf eine Restbeeisung verzichtet wurde.

Bekanntlich hatte es zunächst eine Einstweilige Verfügung der SCR-Curler gegen die Werke gegeben, weil sie die Halle nicht beeist hatten, später einen längeren Hickhack um die Öffnung der Halle, bis dann mit Vertretern des Vorstands des SCR-Hauptvereins der besagte Vergleich zustande kam. Lichtmeß sieht auch daher die Trumpfkarten in den Händen der Gemeindewerke. „Wir gehen nach wie vor fest von 1993 aus, wir haben die Betriebstagebücher, die genau besagen, dass in den Monaten nach dem Testbetrieb im August 1993 in den Hallen II und III bereits Curling gespielt wurde.“ Demnach wäre die aktuelle Saison bereits eine zusätzliche gewesen – oder eben der Ausgleich für 2017/18.

Gemeindewerke werden nie als Betreiber auftreten

So sieht es auch Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD), die Vorsitzende des Verwaltungsrates ist. „Mein Stand ist, dass die 25 Jahre im vergangenen Jahr definitiv beendet waren.“ Damit wäre der Weg auch frei, der Halle eine neue Nutzung zu verpassen. Die Gemeinde hat ein sogenanntes Gravity Lab im Sinn, dafür sogar bereits 660 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Dahinter verbirgt sich eine Art Hallen-Funpark für Sportler. In einer ähnlichen Anlage in München gibt es Einrichtungen für Skateboarder, Freeskier, Snowboarder, Akrobatik-Künstler und vieles mehr. Klappt es mit einem 40-Prozent-Zuschuss durch den Bund, könnte dieses Projekt dort realisiert werden. Allerdings gibt es bisher keine Zusage. „Wir sollten sie im November erhalten, haben dann im Dezember aber erfahren, dass sich alles verzögert“, verrät Meierhofer. Frühestens im März gebe es nun Gewissheit. Vorsichtshalber hat die Gemeinde daher die Investition im Finanzplan bereits auf 2020 verschoben, für 2019 lediglich Planungskosten im Etatansatz belassen.

Scheitert das Vorhaben, sieht Lichtmeß auch kein Problem. „Wenn es nichts wird, können wir uns auch nach anderen Betreibern umschauen“, betont er. Eines macht er klar: Die Gemeindewerke werden nie als Betreiber auftreten. „Aber wir könnten die Halle dann auch öffentlich ausschreiben.“ Lichtmeß würde nach wie vor die Idee eines Indoor-Spielplatzes gut gefallen.

Florian Hilleprandt, Fraktionsvorsitzender des CSB, ist grundsätzlich eher ein Skeptiker hinsichtlich der Sinnhaftigkeit eines Gravity Lab in einem Ort wie Garmisch-Partenkirchen. „Ich weiß nicht, ob wir das richtige Publikum dafür haben. Es braucht dafür Sportler, die auch noch bereit sein, nicht wenig Geld dafür auszugeben.“ Er hofft für den Fall, dass aus dem Projekt nichts wird und die Halle für längere Zeit brach liegt, auf eine vorübergehende Lösung für die Curler. Schließlich ging er selbst über viele Jahrzehnte diesem Sport nach – und ist nach wie vor ein Anhänger. „Bevor die Halle leersteht, könnte man sie auch noch einmal beeisen.“ Sollte es soweit kommen, werde er einen entsprechenden Antrag einbringen. Der Gemeinderat kann in dieser Hinsicht allerdings wenig bewegen. Auch das ist bekannt. Schließlich hat er gegenüber den Werken keinerlei Weisungsbefugnis für das operative Geschäft.

Ruhe soll einkehren

Die Curler selbst haben sich nach ihrem langen Kampf im vergangenen Winter gerade ein wenig erholt. Das Vereinsleben wächst wieder, auf dem Eis rührt sich etwas. Mitverantwortliche dafür ist Daniel Neuner, zuletzt sogar EM-Teilnehmer und im April wohl auch wieder Vertreter Deutschlands bei der Curling-Weltmeisterschaft. „Er ist Lehrer in Ettal und hat zuletzt einiges bewegt“, betont Andrea Schöpp, die aktuell die Sparte Curling leitet. Er bringt Schüler und deren Eltern zu seinem Sport. Auch aus Garmisch-Partenkirchner Schulen hatte der SCR bereits Gruppen in der Halle, die Interesse zeigten. „Curling ist nicht tot bei uns“, sagt Schöpp deutlich. Ihr Damen-Team wurde aktuell in Hamburg Deutscher Meister, schlug dort sogar die Crew der amtierenden EM-Dritten Daniel Jentsch aus Füssen. An die 45 Mitglieder hat die Abteilung, die sich im Erneuerungsprozess befindet. „Es wäre schade, wenn jetzt alles vorbei sein sollte“, sagt Schöpp. Wie es dann weitergeht? „Ich weiß es nicht“, sagt sie offen. Curling werden ihre Mitstreiter und sie so schnell nicht aufgeben. Dass sie ihre Halle in absehbarer Zeit verlieren, das ist ihr mittlerweile auch klar. „Aber schon jede weitere Saison würde uns enorm helfen.“

Alle Beteiligten hoffen nun, dass der Termin in München am Donnerstag ein wenig mehr Klarheit bringt. „Ich bin gespannt, welche Karten die Regierung auf den Tisch legt“, sagt Lichtmeß. Meierhofer hat nur eine Hoffnung: „Dass wir eine klare Aussage erhalten und das Thema endlich zur Ruhe kommt.“